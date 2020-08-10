Широко используемый в западных странах институт тьюторства начинает стадию активного внедрения в образовательную систему России. Уже в 2021 году Минпросвещения РФ начнёт в российских школах апробацию новой системы аттестации педагогов и их перевода на должности учителя-методиста и учителя-наставника. Де-факто это говорит о том, что в России начинается апробация масштабного проекта по внедрению тьюторов. О том, кто такие тьюторы и чем они будут заниматься, рассказывает ИА REGNUM.

Школьники

Учителя: расширение полномочий или новый функционал?

В интервью «Российской газете» 11 августа глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил о том, что уже через год, в сентябре 2021 года, в российских школах начнётся апробация новой системы аттестации в школе, а также произойдёт внедрение «новых должностей и квалификационных категорий», а именно — учителя-методиста и учителя-наставника. Всё это, по словам министра, «позволит создать условия для непрерывного профессионального развития педагогов, повысить престиж профессии, и самое главное — обеспечить качество образовательных результатов».

Edu.gov.ru Сергей Кравцов

Здесь следует отметить, что должность «методист» в школах уже существует: как правило, в его обязанности входит организация деятельности и консультация педагогов, повышение эффективности их работы, подготовка приказов и ведение отчётности, разработка школьных расписаний и так далее. В этой связи не очень понятно, что в перспективе ждёт школьных методистов: либо их функционал расширится до активного внедрения в педагогическую деятельность, либо будет переформатирован.

Обсуждая тьюторство, сами педагоги признают, что им не очень понятен и конечный получатель работы тьютора: будет ли он работать с каждым учеником класса по отдельности, или это будет неким аналогом работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, но распространяющейся теперь и на детей без ограничений по здоровью?

Учитель против тьютора: битва стандартов

Чем же, согласно общепринятым стандартам, тьютор отличается от рядового школьного учителя? В традиционных практиках образовательного процесса акцент делается на обучение, а упор на социальную практику и образовательную рефлексию уходит на второй план. В ряде школ, кстати, эту систему пытались изменить — в том числе и через практику интерпретации федеральных госстандартов образования: учителя неоднократно жаловались на то, что на «открытых уроках» им высказывали претензию за отсутствие образовательной саморефлексии у детей в процессе получения знаний.

Ирина Воробьёва. Учительница. 1957

Тьюторство же предполагает лидирующую роль образовательной рефлексии и равную роль для остальных сегментов — образовательного процесса и социальной практики. Что же это такое — «образовательная рефлексия»? Согласно правилам такой рефлексии, ученик должен осмысливать свой образовательный опыт, а также моделировать свой образ в будущем с помощью построения проекта собственного образования. Грубо говоря, школьник должен понимать, к чему он идёт, кем он хотел бы быть в будущем и что ему надо делать для того, чтобы добиться своей цели, и для этого ему надо составить индивидуальный образовательный план. Во всём этом, а также во многом другом, ему и помогает тьютор.

Брат ты мне…

На практике полномочия тьютора выглядят гораздо шире: он помогает ученикам не только подтягивать учебные показатели, но и, например, социализироваться. Другими словами, тьютор выполняет роль «школьного друга», который помогает ученику добиться успехов в обучении, преодолеть проблемы со сверстниками и свою застенчивость. Специалисты подчёркивают, что в практическом смысле тьютор — это не учитель, который преподаёт какой-либо предмет, и не психолог, который создаёт специальный психологический фон для ребёнка.

Monrovia Public Library Тьютор и ученик

Подразумевается также и широкий фронт работы: тьютор должен не только работать в стенах школы, взаимодействуя в рамках своей работы с учителями, логопедами и психологами, но и находиться в тесном контакте с родителями обучающегося.

Плюсы очевидны?

К положительным качествам тьюторства можно отнести увеличение числа шансов на «школьный успех» каждого ученика. Нередко случается так, что ребёнок, особенно в подростковом возрасте, сталкивается с трудностями бытового характера, но рядом нет человека, который подскажет, как быть в той или иной ситуации и справиться со сложностями.

Фактически внедрение института тьюторства также может означать, что классных руководителей разгрузят от части их обязанностей, которых у педагогов и так хватает с массой документации и «принудиловкой».

Неизвестность пугает педагогов

Сами учителя достаточно скептически относятся к идее введения должности тьютора. По их словам, если тьюторами будут брать людей специально «под должность», это немного разгрузит полномочия классных руководителей, психологов и социальных педагогов.

Но если же учителям предстоит проходить переквалификацию в очередном принудительном порядке, то это лишь добавит им седых волос: на сегодняшний день в школах уже существует негласная «принудиловка» на сдачу ЕГЭ для учителей, сопровождение обучающихся на ряде олимпиад, постоянный контакт со множеством родителей и так далее. Если к этому перечню добавится и ещё одна должность, то педагоги просто взвоют от количества работы и должностных обязанностей.

Не добавляет оптимизма и тот факт, что тьюторы должны будут находиться в постоянном контакте с родителями обучающихся. В условиях, когда в России есть множество социально нестабильных семей с проблемами, данная идея может если не провалиться, то значительно усложнить процесс.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

«Тьюторы просто поседеют»

А вот самим школьникам идея тьюторства пришлась по душе. Правда, уточняют они, идеальных результатов от данной идеи вряд ли стоит ждать.

«Мне идея нравится. Это интересно, когда ты можешь общаться не только с ровесниками, но и с адекватными и взрослыми людьми. Правда, я сомневаюсь, что такая должность приживётся в нашей школьной системе. Это может быть ещё одна группа людей, помимо учителей, которая просто разлюбит детей за их равнодушие к школьному процессу. Скорее всего, такие люди просто поседеют. Да и сами дети не всегда своим родителям доверяют — что уж говорить о посторонних людях!» — говорит старшеклассница Ирина Ш.

Ещё одна старшеклассница, Дарья М., уверена, что ключ к успеху работы тьютора лежит в добросовестной работе.

«Это будет хорошо, но не факт, что это будет работать. У нас есть школьный психолог, социальный педагог и так далее, но дети не доверяют им свои проблемы, потому что этим людям не верят. Школьники убеждены, что эти люди сплетничают, и, конечно, неприятно, когда твои проблемы узнают третьи лица. Идея хорошая, если тьюторы будут добросовестно работать, но я не знаю, насколько эта идея будет успешной», — говорит Дарья.

Ввести нельзя использовать

На сегодняшний день институту тьюторства лишь предстоит показать свою востребованность в российских школах, и без того пострадавших от реформы образования. Сами школьники с интересом присматриваются к инновациям в этой сфере, однако для учителей нововведения могут лишь добавить головной боли.

Педагоги в очередной раз надеются на взвешенность решений профильного министерства и постепенное внедрение инноваций без резких ударов «по живому».