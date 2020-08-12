Для поддержания интереса местного населения к надуманной проблеме «возвращения» принадлежащих России южных Курил власти северного острова Японии — Хоккайдо — предложили организовать в октябре — ноябре сего года «воздушные поминальные туры вокруг северных территорий».

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

По заявлению администрации префектуры, она идет навстречу пожеланиям людей, которые хотят увидеть родные места и могилы своих предков в условиях, когда ставшие привычными безвизовые поездки на «северные территории» стали невозможны из-за пандемии коронавируса. Имеется в виду, что чартерные рейсы с желающими будут отправляться из аэропорта города Накасибэцу округа Немуро и следовать вдоль акватории ближайших к Японии островов Кунашир и Хабомаи по маршруту полуостров Нэмуро — полуостров Сирэтоко и обратно. Всего осенью планируется осуществить пять таких чартерных рейсов.

Однако среди простых японцев резко падает вера в то, что 75 лет входящие в состав СССР, теперь РФ острова когда-либо станут японскими. Об этом свидетельствуют отклики и комментарии читателей по поводу предлагаемых полетов к российским Курилам. Ниже предлагаем познакомиться с настроениями японцев в переводе ИноСМИ.

Аэропорт Накасибэцу

abc1126

От всей души приветствую эти планы властей Хоккайдо, потому что сам хочу побывать в «поминальной» поездке на северные территории. Ясно, как белый день, что эти острова к нам никогда не вернутся. Конечно, это печально. Только в своей памяти сможем мы посещать могилы своих предков. Наверное, уже и праха от них не осталось. Все развеяно по ветру. Прошу прощения за столь грустные мысли.

nag

Возврат нам северных территорий уже невозможен. Так думают почти все… Мировая история учит тому, что захваченные однажды земли к их бывшим владельцам не возвращаются до тех пор, пока не забираются вновь силой.

wxn

Все 713 действующих депутатов обеих палат японского парламента! Бейтесь насмерть за возврат нам северных территорий! Что это такое?! Люди не могут съездить поклониться могилам предков! Также вам нужно биться за решение проблемы японских заложников в Северной Корее, за защиту нашего суверенитета на острова Сэнкаку и Такэсима, против любых посягательств на наше водное и воздушное пространство, против продажи земли иностранцам! Если будете ловить мух, соседние государства у нас все отберут! Однако когда я смотрю трансляции заседаний нашего парламента, то что-то не замечаю особого пыла у депутатов.

Парламент Японии

rbn

Все Курилы и южный Сахалин — это территория Японии! Отступать нельзя ни на шаг!

tqk

Посмотрите на наших депутатов. Кто-то из них готов воевать за северные территории? Думаю, что нет. И острова мы не вернем.

def

Лучше перевезти прах предков в Японию. Эта жадная Россия никогда нам острова не вернет. Разместить на северо-востоке страны ракеты. Увеличить мощь наших вооруженных сил. Сохранить американское военное присутствие. Обзавестись ядерным оружием.

cho

Наш Синдзо Абэ слишком доверился Путину. Японская внешняя политика по отношению к России — это полный провал. Никаких результатов!

h76

Я тоже хочу возврата северных территорий. Но чем просто кричать «Верните нам острова!» лучше кричать нашему правительству: «Добейтесь, чтобы нам вернули острова!» А Россия только и делает, что использует проблему возврата островов как приманку для наших правителей.

Андрей Шапран ИА REGNUM Южно-Курильск. Кунашир

cap

За такие полеты нас еще обвинят в нарушении воздушного пространства России и еще, чего доброго, собьют. Этим россиянам все равно — они спокойно собьют и гражданский самолет. К Западу от Японии расположены только страны, которым доверять нельзя.

tadami

Ладно уж северные территории. Вы посмотрите, что творится у нас на Хоккайдо! Он просто оккупирован китайцами! Еще несколько лет, и Хоккайдо превратится в «китайский автономный район» Японии! Берегитесь, раритетные хоккайдо-пони (досанко)!

Обращает на себя внимание то, что в последнее время реваншистские требования всех Курил и Карафуто (южного Сахалина) стали выдвигать не только японские правонационалистические силы, но и простые граждане. Более того, растет число комментаторов, которые призывают «решать вопрос об островах силой», обзаводиться для этого мощными вооруженными силами, нацеливать на неуступчивую Россию ракеты, превратить Японию в ядерную державу. Хотя сами японские СМИ в своих статьях пока открыто к этому не зовут, они не изымают явно провокационные «комментарии». Да и не пишутся ли эти анонимные «комментарии» в одном месте, дабы «устрашить» Россию и побудить ее во избежание новой японо-русской войны «по-хорошему отдать северные территории»?