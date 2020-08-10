Арбитражный суд Кемеровской области поставил точку в споре между ООО «Разрез Кийзасский» (входит в группу «Сибантрацит») и региональным управлением Росприроднадзора. Суд отклонил все апелляции угольщиков, и теперь они обязаны провести полную рекультивацию земель и водоёмов, на которые год назад с отвалов разреза сошёл аварийный оползень. Эксперты говорят, что эти работы могут обойтись холдингу в миллиарды рублей. Для «Сибантрацита», и без того, похоже, переживающего не лучшие времена, такие затраты сейчас равносильны краху.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Нынешний руководитель холдинга Катерина Босов решение кемеровского областного арбитража не комментирует. Никаких заявлений о вердикте судьи Кормилиной Ю.Ю. на сайте компании не появилось.

Авария на «Кийзасском», ставшая предметом долгих судебных тяжб, произошла в ночь с 5 на 6 июня 2019 г. Тогда горная масса с отвала разреза перекрыла километр русла реки Большой Кийзас, снесла девять опор линии электропередачи и повалила лес на площади десятки гектаров. Руководство «Сибантрацита» поспешило заверить администрацию Кузбасса и экологические организации, что последствия ЧП будут устранены оперативно и в лучшем виде. Правда, заявленный объём восстановительных работ при этом явно не соответствовал масштабам происшествия, представленным тогда на фотографиях и видео. «Кийзасский» пообещал «высадить 1500 новых деревьев и выпустить в реку мальков нерестовых рыб».

Kad.arbitr.ru «Сибантрацит» проиграл в суде Росприроднадзору

Реальные же масштабы ущерба, причинённого природе техногенной катастрофой, оценили Росприроднадзор и природоохранная прокуратура. Из материалов дела, доступных к ознакомлению на федеральном сайте арбитражных судов, можно узнать, что 09.07.19 г. проверяющими были установлены следующие факты:

«В результате схода отвала вскрышных пород Общество допустило сброс в поверхностный водный объект — р. Большой Кийзас отходов (вскрышные породы от добычи полезных ископаемых открытым способом)».

Также: «Общество допустило схождение оползня с отвала «межучастковый» и как следствие размещение вскрышной породы за проектной границей отвала».

Холдинг решил оспорить объемы ущерба, выявленные Росприроднадзором. Юристы «Сибантрацита» попытались доказать в суде, что требования властей незаконны и в принципе невыполнимы. Однако судья Кормилина 31 июля отвергла все претензии угольщиков.

Как поведёт себя теперь «Сибантрацит», предсказать сложно. Дело в том, что у руля компании встала молодая вдова погибшего миллиардера — Катерина Босов, действия которой журналисты называют неоднозначными. К тому же именно она, занимая ранее должность коммерческого директора группы, активно «оптимизировала» затраты. Теперь ей, очевидно, придётся признать не только корпоративную, но и персональную ответственность за аварии, случившиеся в Кузбассе и в Новосибирской области.

Между тем Катерина Босов уже публично обозначила принципиально иную позицию. Все сообщения о техногенных катастрофах, которые произошли на разрезах ее компании, она начала объяснять атакой на активы холдинга. Эксперты полагают, что таким способом Катерина Босов пытается спасти компанию от финансового краха. Расходы «Сибантрацита» по полному устранению последствий аварии на «Кийзасском» могут составить миллиарды рублей. Всё это происходит на фоне серьезного мирового кризиса в угледобывающей отрасли, радикального падения цен, а также других претензий со стороны надзорных органов к «Сибантрациту». Самая известная из таких претензий — требование о выплате 600 млн рублей компенсации государству за незаконную добычу угля на Таймыре. В конце июля Росприроднадзор открыл исполнительное производство по взысканию этой суммы с Арктической горной компании, принадлежащей «Сибантрациту».

Параллельно на Кузбассе разгорается народный протест: жители поселков, окружающих «Кийзасский», начали перекрывать дороги и требуют от властей призвать к порядку собственников разреза. По мнению протестующих, дорога построена в охранной зоне скважины, из которой идет забор воды, что нарушает природоохранное законодательство. Кроме этого, трасса мешает проезду по дороге общего пользования, которая проходит неподалеку. Власти, долгое время занимавшие мягкую позицию по отношению к угольщикам — всё-таки важный для региона инвестор, — были вынуждены в конце концов сменить риторику. На днях вице-губернатор Кемеровской области Андрей Панов в своём фейсбуке написал, что на «Кийзасском», оказывается, всё «не так радужно», как ему казалось раньше.

Стоит ожидать, что «радужности» после такого заявления убавится и в словах Катерины Босов.