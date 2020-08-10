Варшава и Вильнюс сделали неординарный ход в отношении Минска. Президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа вечером 9 августа, когда в Белоруссии завершалось голосование на выборах президента республики, опубликовали совместное заявление. Процитируем его полностью: «Как соседи Белоруссии мы призываем белорусские власти в полной мере признавать и уважать основные демократические стандарты. Призываем воздерживаться от насилия и уважать основные свободы, права человека и гражданина, включая права национальных меньшинств и свободу слова. Мы считаем, что диалог всегда является лучшим способом обеспечения общественного развития, дискуссий о реформах и политических действий. Мы с величайшим уважением относимся к суверенитету и независимости Белоруссии и надеемся, что появятся условия для углубления сотрудничества с обществом и государственными институтами Белоруссии. Убеждены, что тесное сотрудничество с Европейским союзом в интересах Белоруссии. Мы хотим, чтобы дверь для такого сотрудничества оставалась открытой, и мы по-прежнему готовы продолжать поддерживать Белоруссию на пути к углублению ее отношений с единой европейской семьей».

Ярузельский объявляет о введении военного положения в Польше

По политическим меркам это заявление носит мягкий и конструктивный характер. В конце концов, польские средства массовой информации активно отслеживали происходящее в соседней республике, красочно показывая разгоны демонстраций. Некоторые издания даже уже поспешили призвать ЕС наказать Минск, который «возвращается во времена СССР». Как заявляет портал Onet, «годы попыток привести президента Белоруссии Александра Лукашенко в Европу закончились полным провалом». Не удалось это в том числе и Польше, по мнению издания. Поэтому Варшава и другие европейские столицы «должны оказать помощь белорусской оппозиции», а ЕС обязан «ввести санкции в отношении всех сотрудников репрессивного аппарата». Между тем Дуда и Науседа дают иные оценки, считая, что надежда на западный курс Минска есть и двери для такого сотрудничества со стороны Европы (читай, Польши и Литвы) открыты. Определенные сигналы посылает и сам Лукашенко.

ИА REGNUM Акции протеста в Минске. 10.08.2020

Отвечая на вопрос корреспондента Polskie Radio о том, какие он внесет изменения в свою внешнюю политику после победы на выборах, президент ответил: «Если вы (в Польше — С.С.) не будете проводить антибелорусских акций, например, демонстративно предоставлять убежище различным (белорусским — С.С.) активистам, мы будем строить отношения с вами. Но мы ни перед кем не будем кланяться». Лукашенко подчеркнул, что хотел бы сотрудничать с Польшей, особенно в области энергоснабжения. «Вы должны подумать, как строить отношения с Белоруссией, — сказал он. — Мы к этому готовы, например, по поставкам нефти и газа. Я экономист, мы будем покупать нефть и газ там, где нам выгодно. Однако есть один нюанс — мы не можем зависеть от одной страны. Вы это прекрасно понимаете, поэтому мы также сотрудничаем с Польшей в этом направлении».

Это вполне приемлемо для Варшавы. Она рассчитывает быть транзитным хабом для поставок нефти и газа в Белоруссию со стороны Запада. Также в Польше начинают пересматривать и свою позицию в отношении поддержки непримиримой белорусской оппозиции. Звучат голоса, обвиняющие польский телеканал TV Bielsat, вещающий на Белоруссию, в том, что его руководители «скрещивают пальцы за победу Лукашенко», поскольку она будет означать «доение польского налогоплательщика в интересах телеканала, зрительская аудитория которого может быть измерена в промилле, а влияние близко к нулю». Но дело, конечно, не только в бюджете. Варшава опасается неконтролируемого сценария в Белоруссии, когда рухнет власть и будет непонятно, с кем иметь дело. Это беспокоит ее и потому, что польские политики и эксперты не могут просчитать реакцию России. Мнения разделились, одни считают, что Москва «пойдет на вторжение» в соседнюю республику, другие полагают, что Россия не станет предпринимать таких шагов. А в любом случае Польше хотелось видеть свою соседку стабильной.

President.gov.by Александр Лукашенко на избирательном участке

Вовсе не потому, что Варшаве так уж нравится Лукашенко. Одним из вариантов развития событий рассматривается превращение белорусского президента в Войцеха Ярузельского. Да, генерал ввел в Польской Народной Республике в декабре 1981 года военное положение и силой подавил оппозицию. Но в то же время Ярузельский категорически выступил против предложений о вводе советских войск на территорию Польши во время массового забастовочного движения 1988-го и революционных событий 1989 года, а затем пошел на переговоры с оппозиционными силами в 1989 году, в 1990-м дал согласие на проведение в стране многопартийных выборов президента (ранее — в Сейм Польши) и по их итогам мирным путем передал власть избранному президенту Леху Валенсе, сам же в выборах не участвовал. Чего-то подобного от Лукашенко в перспективе ждут в Варшаве.