День вступления Советского Союза по многочисленным просьбам союзников — США и Великобритании, а также Китая — в войну против Японии, 9 августа, традиционно превращается в Токио, Осаке, Саппоро и других городах, где есть российские представительства, в непотребную вакханалию японских фашиствующих ультраправых сил. Которые, разъезжая на своих украшенных военными флагами милитаристской Японии агитационных машинах, под оглушительное исполнение военных маршей выкрикивают оскорбляющие нашу страну и народ непотребные лозунги.

Единый и неделимый Сахалин и единые и неделимые Курильские острова на официальном флаге Сахалинской области России

Читая начертанные на бортах машин и транспарантах эти лозунги, я ловлю себя на мысли, насколько наивны российские политики, под воздействием отстаивающих японские интересы некоторых «российских японоведов» верящие, что выдуманную при непосредственном участии дяди Сэма «проблему северных территорий» якобы можно решить «полюбовно», путем некоего «компромисса». Все эти разговоры о «ничьей», «совместном хозяйственном освоении» Курильских островов японские лидеры терпят лишь в расчете на то, чтобы продолжать втягивать российское руководство в «переговорный процесс», даже тогда, когда такие переговоры запрещены теперь Конституцией РФ. Оскорбительным для российского народа является и то, что японское правительство, по сути, наплевательски относится к его не раз высказанному решительному требованию прекратить любые обсуждения вопроса о принадлежности Курил.

Abasaa Автомобиль японской ультраправой орагизации

Российские политики, похоже, не воспринимают разъяснения специалистов о том, что понятие «северные территории» имеет в Японии расширительное толкование. Это для начала Токио требует южные Курилы. Ибо нет никаких гарантий того, что, гипотетически получив их и даже подписав для вида формальный «мирный договор», преемники премьера Абэ не продолжат требовать все Курилы и южную половину, а то и весь Сахалин. Кстати, и далекие от большой политики простые японцы под воздействием пропаганды считают не только Курилы, но и Сахалин «незаконно отторгнутым» и упорно продолжают именовать этот российский остров по-японски — Карафуто. Как ностальгирующие немцы называют Калининград Кёнигсбергом.

Japanexperterna.se Члены японской ультраправой оранизации

Вот и в сегодняшнем сообщении ТАСС работающие в Токио корреспонденты отмечают, что «участники акции ездят на автобусах с имперскими флагами Японии и через громкоговорители транслируют призывы вернуть «северные территории» (так в Японии называют южные Курильские острова)». Да, нет, господа журналисты-японисты, начертанные на транспарантах притязания не о южных Курилах и тем более не о Малой Курильской гряде, которой якобы готов ограничиться премьер-министр Абэ. На них начертано: «Южный Карафуто (Сахалин) и весь архипелаг Тисима (все Курильские острова) являются исконной территорией Японией».

В Японии давно забыты международные соглашения военного и послевоенного времен, в которых японское правительство соглашалось с изъятием из состава территории своей страны ранее принадлежавших Российской империи всех Курильских островов, вплоть до Хоккайдо. Забыты они и правителями сюзерена Японии — Соединенными Штатами Америки, которые, «перечеркнув» Ялтинское, Потсдамское, Сан-Францисское и другие соглашения, а также 107-ю статью Устава ООН, в заботе о приобретении новых военных плацдармов против СССР, КНР и КНДР всячески поддерживают японские незаконные притязания на российские территории. Что же, будем напоминать…