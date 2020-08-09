



Иван Шилов ИА REGNUM

Анкара прекратила переговоры по добыче природного газа

Как передает портал Ahval News, между Египтом и Грецией подписано соглашение относительно исключительной экономической зоны в Восточном Средиземноморье, которая определяет морские границы между данными двумя государствами. Вслед за этим официальная Анкара сделала заявление о прекращении со своей стороны переговоров с Афинами относительно буровых работ по добыче природного газа в Восточном Средиземноморье. Согласно сообщению греческого телеканала Open TV, турецкая сторона сообщила Афинам, что отменяет переговоры по добыче природного газа, возобновление которых было запланировано на 24 августа. За последние недели напряжение между Турцией и Грецией возросло ещё больше в связи с проведением исследований на острове Мейисти. Стало известно об осуществлении турецким судном по проведению сейсмических исследований «Оруч Реис» исследовательских работ на острове, и это только накалило обстановку. Вслед за вмешательством официального Берлина, ситуация была взята под контроль, и Анкара временно приостановила работы на острове.

США: «Турция всё ещё является базой террористов»

Согласно сообщению Euronews, министерство обороны США подготовило отчет о деятельности ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в котором утверждается о том, что, несмотря на усиление Турции борьбы с данной организацией, эта страна всё ещё остается транзитной базой боевиков для решения вопросов касательно логистики, финансов и вооружения. Генеральная инспекция министерства опубликовала последний 136-страничный отчет для Конгресса США об операции «Непоколебимая решимость» (OIR) против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В докладе утверждается, что упоминание об использовании Турции в качестве базы для ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было основано на описании Европейского командования США: «В то время как Турция продолжает играть роль центральной базы для ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), турецкие силы безопасности в последнем квартале активизировали свою борьбу против боевиков на своей территории, и усилили свое присутствие на иракской и сирийской границах». В отчете также говорится, что предпринятые Турцией шаги смогли предотвратить поток финансов, оружия и боевиков, но проблемы с контролем на иракской и сирийской границах говорят о том, что члены ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их семьи продолжат пересекать границу. В отчете особенно подчеркивается, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) использует Турцию в качестве транзитного пункта для переправки денежных средств. Согласно данным, которые приписываются министерству финансов, за последние девять месяцев ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уполномочил в Турции более 10 человек решать вопросы транзита денежных средств.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган и террористы

Посол Германии резко высказался об Эрдогане

Как передает портал Aktif Haber, бывший посол Германии в Анкаре Мартин Эрдманн заявил, что руководство турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) придерживается «идеологии неоосманизма». Эрдманн заявил, что председатель ПСР и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хотел вернуть своей стране роль, которую Османская империя играла в регионе вплоть до территории Балкан в XX веке, но это невозможно. Эрдманн квалифицирует систему правосудия, свободу слова и внешнеполитические события в Турции как «навязчивые и доставляющие неудобства». Но он всё же считает необходимым продолжение переговоров о вступлении Турции в Евросоюз.

«Мы не будем проявлять милосердие к военным»

Согласно Euronews, контролирующий восточную часть Ливии генерал Халифа Хафтар во время своей речи по случаю мусульманского праздника Курбан Байрам произнес угрозы в адрес Турции. Хафтар отметил: «Для нас неприемлемо вторжение Турции во второй раз, и мы никогда не будем проявлять милосердие к военным. Мы говорим Эрдогану, что превратили наследие их предков в пули. Здесь нет места милосердию, потому что они этого не заслуживают». Генерал также упомянул наёмников, которых Турция переправляет из Сирии в Ливию, назвав их «не имеющими ни семей, ни родины».

Mil.ru Халифа Хафтар

За время пандемии поддержка Эрдогана ослабла

Как передает телеканал FOX TV, поразительные результаты показал последний опрос, проведенный Евразийским исследовательским центром. 58% опрошенных турецких граждан выбрали вариант возврата к парламентской системе. Среди государственных лидеров доля тех, кто поддержал Эрдогана, составила всего 37,8%. Против — 42,1%. Подавляющее большинство граждан не ожидают досрочных президентских выборов в Турции. Доля тех, кто ждет их, составила 33,5%, тех, кто нет — 56,4%. Не определились — 10,1%.

Чиновники под строгим цифровым контролем

Как пишет журналист газеты Milliyet Кыванча Эля, управление цифровой трансформации при аппарате президента Турции подготовило «Руководство по информационной и коммуникационной безопасности в целях соблюдения мер цифровой безопасности», которые будут внедрены на общественном уровне. Будут определены программы, которые станут использовать в государственных учреждениях. Служащим запрещено устанавливать приложения, отличные от тех, что указаны в «белом списке». Точно так же «черный список» и «белый список» затронет интернет, таким образом, доступ к сети будет ограничен. Будет выполняться сканирование портов, служб и протоколов. Все запросы DNS будут регистрироваться для управления доступом к «вредоносным» IP-адресам. Весь сетевой трафик, «когда учреждение сочтет это необходимым», может отслеживаться, и будут созданы механизмы регистрации. При необходимости можно будет проверить соответствующую запись трафика. Чиновники будут предупреждены о недопустимости взлома телефонов и планшетов, предоставленных учреждением. Сотрудники, занимающие стратегически важные должности, будут предупреждены, что свои мобильные устройства не следует заряжать на зарядных станциях общественного пользования.

Пандемия вышла из-под контроля

Согласно порталу Ahval News, из-за эпидемии коронавируса в реанимационных блоках Турции не осталось свободных мест. На сегодняшний день количество инфицированных в стране составляет 232 856 человек, летальных исходов — 5728. Однако из-за того, что люди расслабились, стали возвращаться к активной жизни, отправились в прибрежные провинции на летние каникулы, резко выросло число заболевших. Если в начале звучали предупреждения о том, что «в отделениях интенсивной терапии больше нет места», особенно в восточных и юго-восточных провинциях Турции, то сейчас, после отказа министерства здравоохранения давать статистику, возникают подозрения в «сокрытии реальных данных об эпидемии». По мнению председателя Ассоциации турецких врачей (TTB) Синана Адыямана, «в государственных и городских больницах очень много пациентов. Некоторым приходится ожидать очереди снаружи. Это говорит о стремительном росте и том, что мы начали возвращаться к состоянию в первые дни эпидемии». Утверждается, что когда количество случаев заражения коронавирусом превысит тысячу человек в день, в регионах, где невозможно контролировать ситуацию, будут применены особые запреты.

Covid19.saglik.gov.tr Коронавирус в Турции

Создается новая партия

Как сообщил в интервью журналисту газеты Sözcü Сайгы Озтюрку бывший кандидат в президенты Турции от Республиканской народной партии (РНП) Мухаррем Индже, он собирается создать свою партию. Индже упомянул действующего председателя РНП Кемаля Кылычдароглу и добавил: «Победа на последних местных выборах является заслугой не только Кылычдароглу, но кандидатов и курдов. Курды подарили нам эту победу, но никто не смог даже поблагодарить их». На вопрос о вероятном уходе из РПН и создании собственной партии Мухаррем Индже ответил, что собирается уйти и создать новую партию с новыми лицами, а также добавил, что новая партия будет создана до начала нового года.

Греция: «Турция — это сосед, от которого не знаешь, чего ожидать»

Как пишет газета Cumhuriyet, Греция сделала заявление касательно мигрантов в Турции, с которой отношения у Афин и так натянуты по причине разногласий в Восточном Средиземноморье. Заместитель министра иммиграции Греции Гиоргос Кумутсакос отметил в интервью для Reuters: «Турция является непростым и непредсказуемым соседом, принимающая четыре миллиона мигрантов». Греция объявила, что с апреля по июль в страну въехало 850 мигрантов. Этот показатель за аналогичный период прошлого года составил 12 363 человека. «Уменьшение притока иммигрантов не означает, что мы можем расслабиться. Напротив, эта ситуация требует от нас постоянной бдительности», — добавил Гиоргос Кумутсакос. Он напомнил, что Турция ранее уже открывала свои границы, и сказал: «Никто не может гарантировать, что Анкара не воспользуется снова этим козырем».

Julian Nitzsche Турецко-греческая граница

Насилиевсё ещё широко распространено в Турции

Как следует из сообщения турецкой редакции Deutsche Welle, в комментариях комитета Совета Европы по предупреждению пыток и жестокого обращения звучит резкая критика Турции. Комитет призывает Эрдогана прекратить случаи злоупотребления и проявления жестокости. Европейский комитет по предупреждению пыток (ЕКПП) представил общественности факты об ужасных условиях в тюрьмах и полицейских участках Турции и подверг критике жестокое обращение с задержанными. Комитет подготовил отчет о тюрьмах и полицейских участках Турции за 2019 год и потребовал от Эрдогана прекратить практику жестокого обращения с задержанными. В отчете подчеркивается, что следует четко дать понять правоохранительным силам, что жестокое обращение недопустимо ни в следственных изоляторах, ни в тюрьмах.

Шокирующие факты из аргентинской тюрьмы

Согласно сообщению A3Haber, турецкий гражданин Серкан Куртулуш, в отношении которого был выдан международный ордер на арест и который содержится в аргентинской тюрьме, начал делиться своими признаниями с аргентинскими, а затем и турецкими журналистами в Аргентине, где он и был арестован. Его обвиняют в вымогании денег у предпринимателей посредством угроз и вооруженном нападении на некоторых из них в рамках дела «Биржи ФЕТО» (насильственное вымогание денег у бизнесменов, которые являются членами движения «Хизмет» Фетхуллаха Гюлена). Куртулуш дал интервью журналисту Media Diem Саиду Сефа. Куртулуш является ключевым лицом во многих грязных операциях «Биржи ФЕТО». Он поведал о плане покушения на американского священника Эндрю Крейга Брансона и российского посла в Турции Андрея Карлова и перекладыванию вины за это на организацию Гюлена; об убийстве пилота сбитого российского самолета турецкой разведкой; о роли ПСР и главного прокурора Измира Окана Бату. Куртулуш рассказал, как принималось решение о покушении на преподобного Брансона, ставшего яблоком раздора между США и Турцией. Так как нападение планировали совершить в Измире, то в этом городе арендовали жилье, в которое подбросили книги, которые читают сторонники движения «Хизмет». Это делалось, по словам Куртулуша, для того, чтобы объявить движение террористической организацией в США и во всем мире. Так же в случае убийства посла России собирались свалить вину за это на «Хизмет» и ликвидировать киллера.

U.S. Department of State Эндрю Брансон

Лира и Турция

Согласно газете Dübya Ekonomi, резкое падение курса турецкой лиры продолжает повторять исторический пик доллара. Сейчас за один доллар дают 7,35 лир. Эксперты прогнозируют рост доллара и призывают Центральный банк Турции обратить внимание на срочную необходимость повышения процентных ставок. Bloomberg считает, что «Анкара играет в опасные игры на финансовых рынках». В аналитических материалах компании говорится: «Центральный банк Турции в течение последнего года потратил миллиарды, но курс лиры все равно упал до рекордных уровней. Скачок на 1000% процентных ставок своповых линий на лондонской бирже в начале этой недели стал последней каплей, указывающей на проблемы турецких денежных рынков. Нежелание властей повышать процентные ставки, несмотря на давление на лиру, привело к оттоку иностранного капитала из страны, а турецкая экономика и валюта оказались в более сложной ситуации».

Jeff Djevdet Турецкие лиры

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Правительство и МВД Иракского Курдистана объявили о новых мерах, принимаемых против растущего числа инфицированных коронавирусом в регионе. В письменном заявлении министерства указано, что пропускные пункты Хабур-Ибрагим Халил будут закрыты для въезда пассажиров на неделю.

Пресса пишет о том, что известная украинская топ-модель Дарья Кирилюк и трое ее друзей были избиты сотрудниками службы безопасности в районе Чешме турецкого города Измир. Отмечается, что на знаменитую модель якобы напали охранники пляжного клуба Momo, расположенного на прибрежном пляже в районе Чешме в Измире. Кирилюк поделилась в соцсетях фотографией своего окровавленного лица после нападения и заявила, что её избили.

Число турецких граждан, которые столкнулись с трудностями по причине пенсионной реформы по возрастным требованиям, превысило шесть миллионов, и они создали новую политическую партию Umut («Надежда»).