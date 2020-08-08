Стиль реформирования Дальнего Востока и хабаровские волнения имеют несомненную связь. Рисковые решения, игнорирование интересов всех сторон — такой стиль управления неизбежно рождает протест. По тем же причинам Арктический регион может «неожиданно» повторить события на Дальнем Востоке.

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На пресс-конференции в Москве 21 июля 2020 года вице-премьер и представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев обнародовал создание Фонда развития Арктики. В него будет зачисляться 50% налоговых поступлений от арктических проектов с господдержкой и расходоваться на развитие северных регионов. Вроде бы хорошо, если бы не несколько но.

У Юрия Петровича Трутнева есть идея «сложить все яйца» в мурманскую корзину. Средства фонда «поплывут» в незамерзающий порт, и это не предположения, а неизбежные последствия фантастических программ развития этого региона. Бумаг по Мурманску Москвой уже подписано много, а с финансированием проблемы. Юрий Петрович предложит направить на их выполнение средства фонда. По другим регионам таких программ не подписывали, а по Мурманску это уже обязательства государства! И арктические регионы будут финансировать интересы губернатора А. Чибиса и его покровителей.

Dfo.gov.ru Полномочный представитель президент в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев

Что фонд будет финансировать передел Арктики, показывают предложения Минвостокразвития РФ, адресованные Архангельской области. Региону с лучшим в стране судостроительным кластером и лучшей в стране лесной отраслью предложено развивать образовательные учреждения и благоустраивать Архангельск. То есть взят курс на «высасывание» функций и кадров из арктических регионов в Мурманск, так как предлагаемые специализации лишают перспектив именно тех профессионалов, которые нужны в Мурманске на создаваемых предприятиях.

Еще один незамеченный момент. Единство страны обеспечивает вертикаль налогово-финансовой системы. А фонд, в сочетании с полномочиями его распорядителей, станет государством в государстве. Высказанные ранее опасения — не должно быть перераспределяющих налоги регионов «вторых столиц» против принципа «одна страна — одна столица» — реализуются. Налоговые поступления в особой, распределяемой узким кругом, кубышке напоминают «берите суверенитета сколько можете». Вслед за деньгами к кураторам фонда потекут и административные функции. Кто-то по-тихому создает под себя Арктический федеральный округ, Северный край?

Казалось бы, хорошо — будущее за освоением арктического шельфа, Севморпутём, и административное деление приводится к этому знаменателю. Но в варианте «Мурманск — столица Арктики» северные регионы получат зависимость от уязвимой конструкции и Норвегии, деньги которой проникли в мурманские структуры. По некоторым оценкам, половина малого и среднего бизнеса «незамерзающего региона» работает на норвежских деньгах или с их участием. О зависимости мурманских начальников от норвегов и стоящих за ними «кровных братьев», англосаксов, можно только догадываться. Что Мурманск часто смотрел на Запад, говорит давнее и недавнее прошлое. Интервенция на Север России началась весной 1918 года с решения Мурманского совета принять «помощь» англичан. А бывший министр иностранных дел РФ, один из создателей Баренц-региона, нынешний враг России и гражданин США Андрей Козырев, идя в 1995 году в депутаты Госдумы РФ, выбрал Мурманск — и дважды успешно набирал голоса.

Tom Thiel Порт в Мурманске

Судя по тому, что распоряжение правительства РФ о ТОР «Мурманск — столица Арктики» долго лежало на столе премьера РФ неподписанным и было подписано, только когда М. Мишустин ушел в отпуск по COVID, Москва видит опасность «мурманской конструкции». Но не корректирует ее, и напряжения в Арктике, похожие на те, которые привели к дальневосточным «неожиданностям», накапливаются, а платить за «разбитые кем-то горшки» придется ей.