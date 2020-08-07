Подавляющее большинство его оценок не сулят ничего хорошего Александру Лукашенко. Потому что, и с этим не поспоришь, Александр Григорьевич проиграл две вещи: Улицу и Сеть. Ведь оппозиционные митинги в Минске кроют провластные сборища «как бык овцу»: в минской акции в поддержку Светланы Тихановской, конкурента Лукашенко, приняли участие 60 000 человек, а «в маленьких белорусских городах люди начали самоорганизовываться и выходить на улицы». Ну, а выступать в поддержку Бацьки в Интернете становится уже просто дурным тоном и поводом для общественной обструкции. И очень трудно отделаться от ощущения, что дело идет к 148-му «методу ненасильственных действий» Джина Шарпа — МЯТЕЖУ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Засада

Viktar Palstsiuk Предвыборный митинг оппозиции в Минске 30 июля 2020

Но все прогнозы строятся в «либерально-либертарианской» модели социально-политического действия, предполагающей поиск консенсуса между властью и протестующими, руководимыми сформированной оппозицией. Однако пора отдавать себе отчет, что оппозиция формируется не для овеществления протестных ожиданий, а для перехвата власти как таковой. Зимой 2013—2014 года Майдан в Киеве это продемонстрировал даже с какой-то трогательной откровенностью.

Эту модель, как и ее последствия, я бы назвал: ПУТЬ ДВОРЦОВОЙ ПЛОЩАДИ В БУХАРЕСТЕ. В 1989 году там Николае Чаушеску договаривался-договаривался да и бежал. Что привело оппозицию к власти, а самого Чаушеску — под дула расстрельной команды у стены солдатской уборной в Тырговиште.

Однако у предшественников той самой «либерально-либертарианской модели» имели место и другие формы общения со 148-м методом Шарпа. В новой истории Франции было три периода, когда страна имела шанс вот-вот соскользнуть в жесточайшую гражданскую войну. Однако тогда появились три персонажа: генерал Бонапарт, генерал Кавеньяк и доктор Тьер, которые задавили парижские мятежи (Вандомьерский 1795 года, Июньский 1848 года и Коммуну 1871 года). «Давильщики», пусть и оценивались как «тип жестокого и ограниченного буржуа, который не дрогнет в крови» (Жорж Клемансо о Тьере), становились императорами и президентами, а Франция стала тем, чем стала.

Оноре Домье. Восстание. 1848

Новейшая история тоже показывает применение подобного метода, который и стоило бы назвать: ПУТЬ ПЛОЩАДИ ТЯНЬАНЬМЭНЬ В ПЕКИНЕ. Тогда, в 1989 году, отец китайских реформ Дэн Сяопин настоял на разгоне студенческих протестов. Разгон превратился в бойню, и это страшно. Но зато Китай рванул по пути реформ к современному месту глобального центра силы.

Теперь о Беларуси…

Заявление о задержании под Минском 32 российских наемников ввело средства массовой информации в состояние, близкое к истерике. Ведущей версией была — «диверсионная группа, призванная «раскачивать» ситуацию в Минске»: «На майдан, если своих нет (у нас маловато «майданутых»), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК (частные военные компании — А.Г.)» (из выступления Лукашенко в 5-й отдельной бригаде специального назначения).

(Как по мне, то следовало хотя бы немного уважать белорусов. 32 человека на всю Беларусь! Да в 1978 году легенда наемников и икона холодной войны Боб Денар собирал 43 бойца, чтобы разобраться с Коморами. Население Беларуси, все-таки, в 12 раз больше).

Затем пошли вбросы: о том, что где-то в южной Беларуси бродят еще более 160 российских наемников, что «нас тут хотят захватить американцы, натовцы. Некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых наамериканках, работающих в Госдепе». И вот, наконец, свежайшая версия о том, что «российские наемники в Беларуси — это спецоперация украинской Службы Безопасности». И все это на фоне противоречивых, до альтернативы, публичных заявлений белорусского президента о России и Путине, прежде всего, в послании народу и парламенту и в интервью Дмитрию Гордону.

В сленге полевых политтехнологов есть выражение «загадить информпространство» (в оригинале первое слово намного грубее). То есть утопить в версиях и частностях представление об основной цели политического действия. Ныне в Беларуси «поле» обгажено очень качественно. Остается предполагать — какова цель/цели? Их видится две:

Во-первых, мобилизация республиканского КГБ, поскольку полторы сотни российских «бродяг» на юге страны надо искать вне зависимости от выборов, правда? Во-вторых, и это главное, в Минск стягивают войска, «численный состав которых составляет около20 тысяч человек». Если это так, то к столице стянуто более сорока процентов Вооруженных сил страны. И тогда «ароматы» Тяньаньмэня и хватка Кавеньяка с Тьером просто сдавливают горло!

President.gov.by Александр Лукашенко

Если после 9 августа Бацька удержится у власти, то тогда осколки разбитых надежд будут сыпаться, прежде всего, на Украину. Ведь в таком случае, во имя восстановления «братских беларуско-российских отношений», официальной версией инцидента с арестом «российских ЧВК-шников» будет признан «украинский след». Он наиболее удовлетворит и Москву, и Минск. Ну, правда, не американцев же обвинять!

И тогда Беларусь будет вынуждена охладить свои пока дружелюбные отношения с Украиной, как страной, вмешавшейся в выборы и внутренние дела страны. А ныне это обвинение более страшное, чем харрасмент.

А жаль… Ведь Беларусь и (относительно) Турция — это последние страны из периметра украинских соседей, настроенные к Киеву хотя бы доброжелательно.