Избранный в июле президент Польши Анджей Дуда вчера, 6 августа, в 10 часов по варшавскому времени на заседании польского Сейма принес присягу, став таким образом уже официально снова главой государства. Сама церемония в парламенте, включая послание Дуды, заняла 40 минут. Внешнее впечатление произвела она неоднозначное. Зал разделился на сторонников президента из числа правящей правоцентристской коалиции во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS) и сторонников оппозиции. Первые демонстративно приветствовали Дуду, избранного их усилиями, вторые не менее демонстративно игнорировали его. Из числа бывших глав государства на церемонии мы заметили только социалиста Александра Квасьневского. Остальные отказались приходить под предлогом опасений из-за коронавируса. Сама тронная речь Дуды мало что нового сказала о будущих политических ориентирах, а наибольшие и продолжительные аплодисменты получило упоминание имени погибшего под Смоленском президента Польши Леха Качиньского, брата возглавляющего PiS Ярослава Качиньского.

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

Несколько часами позже глава государства стал гостем программы Gość Wydarzeń телеканала Polsat News. Ведущий задал ему вопрос: «Господин президент, у вас есть идеи для второго срока? Чем он будет отличаться от первого? Будут ли другие важные темы? Куда вы совершите свой первый зарубежный визит?» Ответ: «Туда, куда я объявлял. Во время дебатов я говорил, что первым иностранным визитом станет поездка в Италию — Рим и Ватикан — и я сделаю это. Она начнется 22 сентября, продлится три дня, будет встреча с итальянскими властями, а также со Святейшим отцом Франциском. Также — молебен у могилы святого Иоанна Павла II, нашего Святейшего отца. Для меня это очень важное путешествие. Я думаю, многие поляки согласятся со мной, что это то место, куда президент Польши должен отправиться в начале своего второго срока». Выбор в качестве первой страны посещения после избрания Ватикана (Италия здесь вторична), говорит о том, что Дуда пытается придать мистический характер своему правлению. Ведь встреча с папой Римским Франциском будет восприниматься в этом контексте и как благословение понтификом второго срока польского президента, его личной политики и курса правящей партии. По крайней мере, такое значение будет придавать ей правящий лагерь в Польше.

Hoshvilim Памятник Иоанну Павлу II

Однако с геополитической точки зрения это свидетельствует о том, что Варшава сегодня отказывается обозначить свои приоритеты. Понятно, что после визита Дуды в Вашингтон к президенту США Дональду Трампу в ходе избирательной кампании лимит поездок на ту сторону Атлантики у польских лидеров на ближайшие месяцы исчерпан. Но вскоре Варшаву должен посетить с визитом государственный секретарь США Майк Помпео в ходе своего турне в Австрию — Словению — Польшу — Чехию, который пройдет с 11 по 15 августа. Он встретится с премьер-министром Матеушем Моравецким и министром иностранных дел Яцеком Чапутовичем. Состоятся переговоры о расширении сотрудничества в сфере обороны, борьбы с пандемией коронавируса, энергетической безопасности, сетях 5G и сотрудничества в рамках инициативы Троеморья. Также Помпео пообщается с Дудой и примет участие в церемонии, посвященной Варшавской битве 1920 года. Это перетягивает американскую часть чаши весов польской внешней политики, что следовало бы уравновесить действиями на европейском направлении. Проблема в том, что Варшава побила слишком много горшков с Европой во время недавней избирательной кампании и, похоже, отступать от конфронтации не намерена. Как минимум, пока 4 ноября 2020 года не станет ясно, сохранит ли Трамп за собой Белый дом или его сменит Джо Байден.

Судя по всему, с этим связано то, что главное политическое событие в правящем лагере, конгресс «Права и Справедливости», запланирован на 7−8 ноября сего года. По словам ее руководства, на нем речь пойдет о «некоей реорганизации партии». А вечером 6 августа в небольшом селе Яхранка состоялось выездное заседание парламентского клуба PiS, куда пригласили также партнеров по коалиции, депутатов от партий «Соглашение» и «Солидарная Польша». По сообщения польских средств массовой информации, Качиньский пообещал, что «глубокие изменения» ждут как правительство (вероятно всего, во второй половине сентября), так и саму партию, в том числе на региональном уровне. Это должно отразиться и на внешней политике Польши. Сегодня она поделена между канцеляриями президента и премьер-министра, а также министерством иностранных дел, причем МИД выступает в подчиненной роли. «Право и Справедливость» намерена провести реформы СМИ и судебной системы, предварительно проведя консультации с Дудой, чтобы преобразования выглядели «более сбалансированными».

Kancelaria Prezydenta RP Дональд Трамп и Анджей Дуда

Все предыдущие действия PiS на этих двух направлениях до сих пор вызывали серьезную критику Польши со стороны институтов Европейского союза. Но не только их. В защиту раздражающего правящий лагерь польского телеканала TVN24 постоянно выступает посол США в Варшаве Джорджетт Мосбахер, которую в ответ открыто атакуют и некоторые политики «Права и Справедливости». Учитывая, что Дуда задействован на американском направлении, возможно, ему поручат снять напряженность с Вашингтоном. В то время как Моравецкий будет работать преимущественно на европейском направлении. Правда, трудно предсказать, насколько хорошо получится у Варшавы балансировать между США и ЕС в случае проигрыша Трампа. Вашингтон может вернуться к концепции, когда его главным союзником выступала Германия и притормозить свою активность в Центральной и Восточной Европе. Так что Польше сегодня остается молиться у могилы святого Иоанна Павла II в преддверии важных событий.