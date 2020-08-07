Первую строчку рейтинга миллиардеров России впервые заняла семья Керимовых, главой которой является сенатор от Дагестана Сулейман Керимов. ИА REGNUM проанализировало активы наследника сенатора — Саида, который контролирует основной семейный актив — золотодобывающую компанию «Полюс», остановившись на малоизвестных активах миллиардера.

Виктор Дубрей. Бочки с деньгами.1897

О рейтинге и основном активе Керимовых

Сулейман Керимов был депутатом Госдумы, а с 2008 года является сенатором от Дагестана. В апреле 2018 года США включили бизнесмена в свой санкционный список.

По данным рейтинга Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2020», он занимал 13-е место с капиталом $10 000 млн. В рейтинге Forbes Real-Time он впервые занял первое место с семейным состоянием в 24,7 млрд долларов, обойдя Владимира Потанина, чей капитал составил 24,6 млрд долларов. Отмечалось, что за счёт подорожания золота на 34% в последние месяцы капитал семьи вырос на 14,7 млрд долларов.

Kremlin.ru Владимир Потанин

Основной актив Керимовых — это 76,8% акций золотодобывающей компании «Полюс» через Polyus Gold International Limited («PGIL»).

Пакетом акций владеет сын сенатора — Саид (Абусаид) Керимов, который с апреля 2016 года входит в совет директоров ПАО.

Второй крупный актив семьи Керимовых

Помимо «Полюса», семья Керимовых контролирует и АО «Аэропорт Махачкала». Последнее владеет 49% в ООО «Балтавтотрейд-Каспий» (Бат-Каспий), которое учреждено в Дагестане в августе 2017 года для торговли легковыми автомобилями и грузовыми малой грузоподъемности. Контролирует актив Низами Алиев. Ему принадлежит 51% доли.

АО «Аэропорт Махачкала»

100% акций международного аэропорта (размер уставного капитала — 500,1 млн рублей), по данным на конец июня 2020 года, владеет ООО «Грандеко».

Из отчёта аэропорта за 2018 год известно, что им было обслужено 1 295 355 пассажиров — на 21,3% больше, чем годом ранее.

Стоимость чистых активов АО на конец декабря 2018 года — 872,12 млн рублей.

Об активах Саида Керимова

Компания «Грандеко», владеющая аэропортом, была создана в Москве в марте 2013 года для предоставления финансовых услуг. Уставный капитал фирмы — 60,01 млн рублей. Доля в 99,5% в ней принадлежит Саиду Керимову, а 0,5% — директору ООО Игорю Дегтяреву (соучредителю ТСЖ «Коттеджный посёлок «Полиновка»).

У компании «Грандеко» в собственности доли как минимум ещё в двух компаниях — московской «Национальной киносети» (99,99% доли, оставшаяся часть напрямую в собственности Керимова) и «Рыночный спецдепозитарий» (Дагестан). В последнем «Грандеко» владеет 49%, а 51% принадлежит Сбербанку.

Евгений Федорец ИА Красная Весна Сбербанк

Лично у Керимова в собственности есть также два общества с ограниченной ответственностью — «Венчер менеджмент лимитед», созданное для оказания услуг в области бухгалтерского учета в 2009 году, и «Заречье-эстейт».

Компания «Заречье-эстейт» учреждена для управление недвижимостью в марте 2013 года и с 18 марта 2020 года числится в стадии ликвидации. Уставный капитал компании — 2,5 млрд рублей. Ликвидацией ООО занимается Илья Пронин — единственный владелец созданной в декабре 2019 года компании в Подмосковье ООО «УК «Айдипи проперти менеджмент». Свежесозданная фирма имеет тот же профиль, что и ликвидируемое «Заречье-эстейт».