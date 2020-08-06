Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал новые, крайне недружественные шаги по отношению к России. В дополнение к высказанному в послании обещанию, что в России «все будет полыхать до Владивостока», он еще и по безусловной предварительной договоренности с украинской стороной дал интервью яростному русофобу Дмитрию Гордону. В нем он сообщил о готовности выдать Киеву часть захваченных в Минске российских граждан, участвовавших в донбасском конфликте на стороне Народных республик. Для чего вслед за интервью дал подчиненным поручение пригласить в Минск генеральных прокуроров Украины и России.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко и Дмитрий Гордон

Что из этого следует?

Во-первых, Лукашенко явно возомнил себя «президентом» если не всего постсоветского пространства, то по крайней мере славянской его части. Понятно, что Владимир Зеленский в политике «мальчик», поэтому «бацька», действуя в интересах бандеровского украинского официоза, ни в грош не ставит самого украинского президента и им откровенно помыкает. Но минский самозванец еще и Россию пытается унизить, причем, дважды. В обход Владимира Путина «вызывает» к себе «на ковер» руководителя российской Генпрокуратуры, чтобы заставить его присутствовать при заведомо неправовом судилище с заранее известным исходом и тем самым еще раз унизить Кремль.

Как было бы правильно? Как минимум, обратиться к Путину с просьбой в целях объективности разбирательства направить в Минск Генерального прокурора России. А по-хорошему, продемонстрировав добрую волю и благие намерения, отпустить захваченных им российских заложников, не торгуя ими с Украиной, и попросить российскую сторону провести самостоятельное расследование, проинформировав его о результатах.

Во-вторых, Лукашенко цинично и откровенно оскорбил российский МИД, который, комментируя ситуацию с заложниками, обращал внимание белорусской стороны на наличие у некоторых из них двойного гражданства, включая украинское. С учетом фактора Донбасса, в котором по вине Киева идет перманентный конфликт, украинские паспорта российских граждан, помогающих Донецку и Луганску, — есть не что иное, как, называя вещи своими именами, оперативное прикрытие добровольцев от международных санкций, в дополнение к распространяемой на них защите российской юрисдикции. Принимая на себя ответственность за своих сограждан, Россия, в отличие от белорусских властей, поступает честно, не сдавая своих и не отказываясь от порученной им миссии, выяснить которую, вопреки словесному недержанию «бацьки», может только непредвзятое расследование, в котором Лукашенко им отказывает.

President.gov.by Александр Лукашенко даёт интервью Дмитрию Гордону

В-третьих, «бацька» откровенно предает не только «братство», но и «партнерство» России и Белоруссии, ибо партнеров, не говоря уж о братьях, недругам не сдают. Даже если другие «партнеры» предлагают на доллар дороже. А в логике своего послания Лукашенко, обвиняющий Россию в размене «братства на партнерство», сам представая «братом» перед постсоветской общественностью, не имел права даже заикаться о выдаче «на третью сторону». Чтобы было понятнее и наглядней, представим себе ситуацию, когда сам белорусский президент приезжает в Сочи вместе поиграть в хоккей или во Ржев вместе открыть памятник, а его вместо церемонии участия, берут под «белы рученьки», нагибают в наручники и выдают, скажем, с рук на руки тем, кто считает его «последним диктатором Европы». Утверждая, что приехал «бацька» не клюшкой махать, а с командой «ждать» у Черного моря «погоды». Или «непогоды». И дождавшись в процессе трезвого отдыха визита в Бочаров ручей какой-нибудь именитой иностранной особы, совершить некий акт против нее и заодно своего российского коллеги. И что будто бы именно в этом, как и в строительстве тоннеля от Бомбея (виноват, от Мумбаи) до Лондона, он сознался задержавшему его российскому прапорщику.

И какое уж там «братство», если о выдаче заложников туда, где они будут заведомо подвергнуты показательным репрессиям, чего, кстати, не допускает международное право, «бацька» объявляет не российскому и даже не белорусскому СМИ. А одной из наиболее одиозных украинских «журнашлюшек», не скрывающей связей с СБУ и, видимо, по заданию этой спецслужбы с пристрастием распахивающей российский «огород» в поисках медиа-персонажей для новых и новых провокаций. Именно этой «шлюшке» Лукашенко и взялся подсобить, подняв рейтинг как разносчице очередной порции подлых и грязных инсинуаций. Виноват, «новостей».

По совокупности этих и многих других доводов — все перечислять не будем, материал не об этом, — версия Лукашенко о «команде ждать», о подготовке Москвой переворота в Минске (который, заметим, так не делается), а также его заплечные шашни с Киевом и пр., не выдерживают никакой критики. Дело здесь в другом — в сознательном даже не поиске, а в искусственном создании повода, позволяющего оправдать стратегический разворот Минска на Запад. Это видно даже по посланию, например, по тезису о «стоимости» упомянутого «размена» Москвой «братства на партнерство». Из этой логики вытекает самая простая и циничная в своей откровенности «мыслеформа»: «брат» это тот, кто тебя содержит в обмен на признание тобой «медицинского факта» братства. Если же вдруг он попросил тебя хоть что-нибудь, ну хоть пальцем о палец ударить, то это уже не брат, а враг. А новым «братом» мы «назначим» того, кто готов оплатить эту нашу геополитическую восточно-западную «загогулину», и если готов, то и историю ради него перепишем. Кто не знает, например, что «древние укры» приехали под Киев на пингвинах из Антарктики, являются посланцами продвинутой неземной цивилизации, впитав по пути оттуда все богатство галактической культуры, которое они, как в том анекдоте про Вовочку и эстонский триколор, принесли под «небо, которое коптят русские оккупанты»? Ну, так и «древние бульбы», как мы скоро узнаем, — это онкилоны с Земли Санникова, получившие «человеческий облик» благодаря приполярным связям с «великой заокеанской нацией», которая и отправила их с «исторической миссией» в болота Полесья.

И невдомек новоиспеченным «кандидатам в доктора» (из больницы им. Кащенко, по Высоцкому), что та самая «великая нация» из своих «братов» вышибает бакшиш на их же защиту от «варваров». А когда те платить отказываются, забирает у них весомый кусок хлеба с маслом от рабочих мест, выводя прочь 11-тысячный воинский контингент. А ну, как ТЕ «браты», «кинутые» американцами, соединятся с теми, кто в логике Лукашенко, «кинул» ЭТИХ «братов»? «Кудысь бечь» тогда этим «братам»? Обратно на Землю Санникова? А ведь были уже хорошо известные исторические эпизоды, чем подобные амбиции заканчивались, например, для соискателей «кресов всходних», которым те «кресы» печенку жали почему-то куда сильнее, чем значительно превосходящие их по масштабам «кресы захидни».

President.gov.by Александр Лукашенко и Владимир Зеленский. 2019

Тут мы плавно начинаем подходить к сермяжной геополитической конкретике белорусского, точнее, «бацькиного» разворота на вожделенный Захiд. Случайных совпадений в большой политике не бывает. Бывает недостаток мозгов, неспособных уловить эту неслучайность, сложить дважды два и соединить происходящие параллельно события логикой единого, взаимно обусловленного процесса. Через день после захвата в Минске российских заложников, в польском Люблине, на встрече глав МИД Польши, Литвы и Украины, было объявлено о фактическом воссоздании «Люблинской унии» XVI века, провозгласившей Речь Посполитую. Конечно, Белоруссии в этой «тройке» официально не было. Но неофициально она легко угадывалась. Во-первых, сами министры «тройки» проговорились «по Фрейду», упомянув всуе «Восточное партнерство» — антироссийский проект Европейского союза (ЕС), призванный выстроить между Балтикой и Черноморьем некий «санитарный кордон», протянутый также и в Закавказье и направленный против Москвы. Отметим, что на фоне распада СССР эти идеи, уходящие корнями в план «Прометей», с которым в свое время носился польский диктатор Юзеф Пилсудский, обрели «второе дыхание» в виде серии подобных проектов, отводящих Польше ведущую роль. Это и «Черно-Балт» (Черноморско-Балтийский союз) 90-х годов, и «Междуморье» («обновленный» «Интермариум») нулевых, и американское «Троеморье» 2010-х. Вопрос не в названии, а в сути: ставится цель создать пояс давления на Россию с Запада, который одновременно возводит проамериканский барьер между Москвой и Берлином, а в его лице и со всей «старой Европой». Во-вторых, прямо-таки «интимная» теснота обменов по теме российских заложников между Киевом и Минском, без уточнения деталей, кто кого и как имеет, тоже наталкивает на мысль, что «новый Люблин» объявили «тройкой» исключительно в целях конспирации. И что четвертую его сторону — белорусскую — в этом антироссийском альянсе до окончания конспиративных спецмероприятий будет представлять Киев. Но воистину, украинские «небраты» не были бы таковыми («тиха украинская ночь, но сало лучше перепрятать»), если бы не запросили за это представительство свою «ма-а-а-аленькую маржу». В лице подставленных «бацькой» уже во второй раз заложников. Для Киева это и ситуативный профит, и намордник для самого Лукашенко, если он после выборов, столкнувшись с проблемами, решит вдруг повернуть оглобли еще раз.

Что дальше? А дальше мышеловка захлопывается: коготок увяз — всей птичке пропасть. Внутриполитический кризис в Минске, либо украинская провокация в Донбассе, или даже крупный «шухер», скажем, в притихшем районе Приднестровья. То есть все, что так или иначе, пусть и формально, цепляет сферу интересов Польши через итоги министерской встречи в Люблине, ‑ и Варшава, обладающая теперь в этом новом раскладе «контрольным пакетом» политических акций по отношению к Киеву, Минску и Вильнюсу, получает свободу рук. В том числе в принятии любых внешнеполитических шагов. Насколько безмерен апломб и авантюризм таких потенциальных польских решений, включая плоскость вооруженного противостояния с ближними и дальними соседями, мы хорошо знаем из истории. Параллельное знание того, к чему это в итоге приводило саму Польшу, в среде шляхетской элиты «не в коня корм». Из столетия в столетие там всякий раз демонстрируют на удивление твердолобую уверенность, что уж на этот-то раз люблинская «Речь» засияет всеми красками, а сама Варшава наконец-то утвердится в качестве «нового Вавилона», никак не меньше.

И здесь самое время обратить внимание на один очень существенный нюанс, который недооценивают в Польше, а в постсоветских республиках западной части СССР, включая Белоруссию, просто в упор не видят, ибо не обладают соответствующим уровнем геополитических знаний и вытекающего из них мышления. В свое время крупнейший американский кукловод Генри Киссинджер, комментируя перспективы военного столкновения Греции и Турции, справедливо заметил, что«НАТО не предоставляет гарантии одним членам блока против других». Это о том, что 5-я статья Вашингтонского договора 1949 года вполне однозначно трактует перспективу коллективного применения сил Североатлантического альянса: только лишь в случае, если страна-член НАТО подвергается внешнему нападению со стороны государства, которое участником альянса не является. То же самое происходит и в случае, если виновником столкновения члена НАТО с третьим государством становится натовская страна. Если политическим руководством блока будет установлено, что источником агрессии является не внешняя сторона, а сам участник НАТО, гарантии коллективного вмешательства на его стороне автоматически аннулируются. И он остается предоставленным самому себе, Богу и исторической судьбе.

Сегодня уже почти понятно, что Майк Помпео приезжал в Минск подтолкнуть Лукашенко к действиям именно в том направлении, в котором тот сегодня и двинулся. Возможно, обсуждались и конкретные детали. Антироссийский энтузиазм «бацьки» без сомнения зиждется именно на этом, то есть на уверенности, что «НАТО нас не оставит, НАТО нам поможет». Но ведь и Саддам Хусейн в августе 1990 года, перед вторжением в Кувейт получил от американского посла вполне прозрачный намек, что Вашингтон против таких действий иракских властей будет протестовать, но дальше протестов дело не пойдет. И Саддам, как помним, рискнул именно под воздействием этих неофициальных «гарантий». Чем кончилось, через год, а затем еще через «десятку» с небольшим, общеизвестно. Англосаксы — беспримерные адепты известного принципа «Разделяй — и властвуй» и накопили по части его «творческого» применения в своих интересах в разных исторических ситуациях и регионах планеты поистине уникальный опыт.

President.gov.by Александр Лукашенко и Майк Помпео

Спросят: какой интерес у Вашингтона подставлять сателлитов под неизбежный российский ответ, умывая при этом руки? Самый прямой. Концептуальные круги, определяющие траекторию США, выбрали объектом своей экспансии Азию еще при Бараке Обаме, когда провозгласили «возврат в АТР». Поэтому дело не в Дональде Трампе и его выборах, а в стратегии, осуществляемой на протяжении почти десятилетия. НАТО с его театром военных действий для этой стратегии — глубокий тыл, отвлекающий внимание, силы и ресурсы. Вывод воинского контингента США из Германии — именно про это. К тому же этот «тыл», по-прежнему считая себя «пупом», еще и хорохорится: лишь девять членов альянса ведут себя, с американской точки зрения, «прилично», отстегивая 2% на военные нужды; остальные этим требованием Вашингтона откровенно манкируют, ибо не верят в «российскую угрозу». И в этой ситуации кто-нибудь сможет аргументировано возразить тому, что у США имеется весьма убедительный резон «наказать их» российскими руками, спровоцировав Москву с помощью восточноевропейских неофитов и устранившись от дальнейшего выяснения их отношений? При том, что итог такого выяснения весьма предсказуем: российские войска на восточной границе НАТО. Это без сомнения, «мобилизует» все прежние страхи «разболтавшихся» за время отсутствия СССР европейцев. В том числе «старых», которые, как «штык» поспешат к Вашингтону под «зонтик». И перестанут задавать «дурацкие» вопросы о том, куда расходуются их «кровные» оборонные проценты.

Представляется, что белорусский лидер, вслед за украинской «безлидерской» тусовочной Руиной, не говоря уж о поляках и прибалтах, которых тема «Речи» прямо-таки по-взрослому «возбуждает», просто позабыл известную мудрость эпохи перехода от плана к рынку: «Не увидел в проекте лоха? Значит, лох это ты!». Вербуя «бацьку» в свой «курятник», Вашингтон просто использует его в роли расходного материала, которому что-то наверняка обещает, но если вдруг дойдет до выполнения, то в действие вступит другая логика: «Нет человека — нет проблем». Жаль только, что расплачиваться за провинциальную дурость элит в очередной раз придется народам, то есть простым гражданам. И граждане эти, будь то белорусские или украинские для нас, в России, такие же свои, как собственные, с одной-единой великой Родины. Пусть у некоторых из них мозги и промыты до противоположных представлений.

И последнее — по очереди, но не по сути. Все эти «бацькины» фокусы с выходами на более «высокое» глобальное планирование, осуществляемое известными западными интеллектуальными штабами, оказались бы невозможными без деятельного вовлечения и участия определенного, хорошо узнаваемого сегмента российских элит. Не только пресловутых либералов, но и их организационного центра в лице так называемой «Семьи». Имеется целый ряд признаков, что «вернуться к жизни» она собирается методами, которые мало отличаются от тех разрушительных, с помощью которых она в этой жизни появилась. Когда и как только затеваемая политическая, а возможно и военная авантюра потерпит неминуемый крах и наступит время «разбора полетов», от соответствующего спроса и вытекающей из него ответственности не должно быть позволено уйти никому. Без поправки на ранжир, вес и накопленный по мере его набора жир.