Похоже, в МИД Японии изготовлен шаблон, по которому составляются протестные «представления» в адрес Российской Федерации, что называется «по поводу и без повода». Сегодня по такому шаблону Токио протестует против открытия главой МЧС РФ Евгением Зиничевым нового Аварийно-спасательного центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций на острове Кунашир. Уж, казалось бы, кому как не японцам, живущим в прямом смысле слова как на вулкане, не понимать необходимость такого центра. В действительности же им не понравилось посещение острова высокопоставленным чиновником в ранге министра. Как известно, Токио «запрещает» членам правительства РФ посещать без спроса «свои» территории. Ибо с 2009 года японские власти законодательно объявили самодельный «суверенитет Японии» на всех российских южно-курильских островах.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

В МИД Японии сообщили ТАСС, что представление было направлено в посольство РФ, поскольку «посещение (российскими) министрами северных территорий (так в Японии называют южные Курильские острова — прим. ТАСС) противоречит позиции правительства Японии по территориальной проблеме и является неприемлемым».

Ну, а для России неприемлемы незаконные притязания на российские земли, о чем в последнее время стало гораздо строже, чем ранее, информировать официальный Токио внешнеполитическое ведомство России. И на сей раз ответ был дан незамедлительно.

«5 августа получили представление от МИД Японии в связи с участием главы МЧС России Евгения Зиничева в открытии Аварийно-спасательного центра МЧС России на острове Кунашир. В ответ указали, что считаем такого рода заявления японской стороны категорически неприемлемыми, и подчеркнули, что суверенитет Российской Федерации над южными Курильскими островами сомнению не подлежит», — сообщили в посольстве РФ. В российском дипломатическом представительстве также отметили, что сообщили японской стороне о том, что РФ имеет «полное право осуществлять на своей территории любую деятельность» в соответствии с российским законодательством.

65.mchs.gov.ru Глава МЧС России Евгений Зиничев открыл новый Аварийно-спасательный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций в Южно-Курильском городском округе, на острове Кунашир

Добавим, что поправками в Конституцию РФ это законодательство усилено, и теперь посягающие на российские территории должны быть подвергнуты строгому уголовному наказанию. А именно, как разъясняли российские законодатели, «поскольку в конституции закреплен прямой запрет на отчуждение части территории Российской Федерации либо на осуществление иных действий, направленных на нарушение территориальной целостности, Уголовный кодекс РФ дополнен новой статьей 280.2 «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации». В качестве наказания предусмотрено лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.

И напрасно в Японии пытаются представить новое законодательство таким образом, что-де поправки в Конституцию РФ — это «внутреннее дело России», и Токио намерен продолжать «плотные переговоры» о «возвращении исконных северных территорий». Как утопающий за соломинку в Токио ухватились за допущение в законе «делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы РФ с сопредельными государствами».

Андрей Шапран ИА REGNUM Панорама Южно-Курильска и вулкан Менделеева

Но и по этому поводу были даны четкие разъяснения российского правительства. Их недавно озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявив, что «ни демаркация, ни делимитация границ никак не связаны с переговорами по мирному договору (с Японией)». По словам Захаровой, Москва всегда выступала за признание японской стороной суверенитета России над южными Курильскими островами.

И для этого есть все основания, в том числе международные соглашения военного и послевоенного времени, под которыми стоит и подпись Японии. Об этом уместно напомнить японскому правительству в дни, когда будет отмечаться День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.