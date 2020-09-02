США должны пересмотреть свой курс в отношениях с Россией, которые очевидным образом зашли в тупик и не позволяют добиться от Москвы взаимодействия по жизненно важным вопросам. С таким призывом выступили более 100 американских экспертов и дипломатов в открытом письме, вышедшем 5 августа в Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Открытая крышка ракетной шахты

Отношения США и России зашли в опасный тупик, угрожающий национальным интересам США. Вновь реальной стала опасность военной конфронтации, которая может перерасти в ядерную. Обе страны скатываются к напряженной гонке ядерных вооружений, тогда как внешнеполитический арсенал Вашингтона сводится в основном к реагированию, введению санкций, публичному поношению Москвы и принятию резолюций в Конгрессе. Глобальная пандемия COVID-19 и связанный с ней серьезный мировой экономический спад, вместо того чтобы способствовать сотрудничеству, только усилили нынешнюю нисходящую траекторию.

Между тем огромные вызовы миру и американскому благополучию, которые требуют сотрудничества между США и Россией, включая экзистенциальные угрозы ядерной войны и изменения климата, остаются без внимания. Поскольку ставки очень высоки, необходим тщательный, беспристрастный анализ и изменение нашего текущего курса.

U.S. Navy photo Американская Межконтинентальная баллистическая ракета «Трайдент II»

К этому процессу необходимо приступить без каких-либо иллюзий. Россия осложняет действия США, даже мешает им, особенно на своей обширной периферии в Европе и Азии. Она «захватила территории на Украине и в Грузии». Москва ставит под сомнение роль Вашингтона как глобального лидера, а также мировой порядок, формированию которого поспособствовали США.

Она вмешивается в американскую внутреннюю политику, усугубляя разногласия и очерняя демократическую репутацию страны. В лучшем случае отношения Белого дома с Кремлем останутся смесью конкуренции и сотрудничества. При составлении нового курса задача состоит в том, чтобы найти наиболее выгодный и безопасный баланс между ними. С этой целью авторы открытого письма предлагают шесть общих правил политики США.

Во-первых, США должны найти способ эффективно бороться с вмешательством России в свои выборы и, что наиболее важно, блокировать любые попытки подорвать процесс голосования. Укрепление американской избирательной инфраструктуры, санкции против граждан РФ, которые используют украденную информацию в качестве оружия, и противодействие способности Москвы осуществлять хакерские атаки — все это необходимые меры.

Также важное значение имеет и разоблачение российской дезинформации. Однако американские власти должны также вовлекать Россию в переговоры вне поля зрения общественности, сосредоточив внимание на способностях каждой стороны нанести большой ущерб критически важной инфраструктуре другой стороны.

Kremlin.ru Межконтинентальные ракеты РС-24 «Ярс»

Во-вторых, обеим странам необходимо восстановить дипломатические контакты. Так, непостижимо уму, почему у двух стран, которые способны уничтожить друг друга и известную всем цивилизацию за 30 минут, нет эффективных дипломатических отношений. После украинского кризиса ключевые контакты между Москвой и Вашингтоном были прерваны, консульства закрылись, а штат посольств резко сократился.

Слишком часто в США ошибочно считают дипломатические контакты наградой за хорошее поведение. Однако они нужны для продвижения интересов Вашингтона и передачи жестких сообщений. Они нужны как важнейший элемент безопасности, чтобы свести к минимуму неправильные представления и просчеты, которые могут привести к нежелательной войне. Восстановление нормальных дипломатических контактов должно быть главным приоритетом для Белого дома и поддерживаться Конгрессом.

В-третьих, США при формировании своей стратегической позиции должны обратиться к опыту Холодной войны. Иными словами, Вашингтону необходим сбалансированный курс сдерживания и разрядки. Таким образом, поддерживая свою оборону, США также должны вовлекать Россию в серьезный и устойчивый стратегический диалог, направленный на устранение более глубоких источников недоверия и враждебности и в то же время сосредоточенный на крупных и неотложных проблемах безопасности, с которыми сталкиваются обе страны.

В этом плане существует крайняя необходимость восстановления лидирующей роли США и России в вопросах ядерного оружия. В этом вопросе наблюдается опасная ситуация. Появляются новые дестабилизирующие технологии, пересматриваются принципы применения ядерного оружия, идет отказ от ядерных соглашений. В этой сфере наблюдается в целом большая напряженность. Развитие событий в этом направлении означает продление срока действия Договора о СНВ и быстрый переход к следующему этапу контроля над вооружениями для укрепления ядерной стабильности, тщательно адаптированного к миру с множеством ядерных игроков.

Цитата из видео на YouTube Баллистические ракеты DF-17 на параде в честь 70-летия образования Китайской Народной Республики

Кроме того, стороны должны сделать более безопасным и стабильным взаимодействие своих вооруженных сил, которое имеет место в самых нестабильных регионах Европы, от Прибалтики до Черного моря. Для этого Вашингтон и Москва должны приложить все усилия для сохранения существующих ограничений, таких как Договор по открытому небу, который сейчас находится под угрозой, Венский документ 2011 года, а также пойти на принятие новых мер по формированию доверия.

В-четвертых, успех китайского курса США будет в немалой степени зависеть от того, будет ли способствовать состояние отношений между США и Россией трехстороннему сотрудничеству по важнейшим вопросам. Нынешняя политика США лишь подталкивает Россию к поддержке наименее конструктивных аспектов американской политики Китая. Изменить ситуацию на противоположную будет непросто, но это должно быть целью Белого дома.

В-пятых, по важным вопросам, в которых интересы США и России находятся в реальном противоречии, таких как Украина и Сирия, США не должны отказываться от принципов, разделяемых США и их союзниками и имеющих решающее значение для достижения нужных результатов. Однако больше внимания следует уделять кумулятивному эффекту умеренных и поэтапных шагов. С помощью него можно оказать влияние на отношения между двумя странами в общем, а также получить возможность для их развития в будущем.

Наконец, необходимо более разумно относиться к санкциям, введенным против России. Они по-прежнему должны быть частью российского курса США, но применять их стоит в сочетании с другими элементами национальной мощи, особенно с дипломатией. Все большее введение санкций, в том числе выработанных Конгрессом в качестве наказания за действия России в Крыму и на востоке Украины, отравление в Солсбери, нарушения договора о РСМД и вмешательство в выборы, не дает Москве каких-либо стимулов для изменения курса, поскольку в Кремле считают, что эти санкции вводятся раз и навсегда.

США необходимо восстановить гибкость режима санкций, сосредоточив внимание на целенаправленных запретительных мерах, которые можно быстро ослабить в обмен на шаги со стороны России, продвигающие переговоры к приемлемому разрешению нерешенных конфликтов, включая очевидные усилия Москва по прекращению вмешательства в американский избирательный процесс. Для этого потребуется политическая воля как со стороны Белого дома, так и со стороны Конгресса.

Whitehouse.gov Конгресс США

В конечном счете реальность такова, что Россия при президенте Владимире Путине действует в рамках стратегических рамок, глубоко укоренившихся в националистических традициях, которые находят отклик как у элит, так и у общественности. Возможный преемник нынешнего российского лидера, даже если он будет более склонен к демократии, скорее всего, будет действовать в тех же рамках. Основывать политику США на предположении, что США могут и должны изменить эту структуру, — значит серьезно ошибаться.

Точно так же было бы неразумно думать, что у Вашингтона нет другого выбора, кроме как придерживаться нынешней политики. США должны взаимодействовать с Россией такой, какая она есть, а не такой, какой ее хотят видеть в Белом доме. При этом Вашингтон должен полностью использовать свои сильные стороны, но не отказываясь от дипломатии.

Иными словами, сосредоточив свои силы, США могут ответить на вызов России и вывести свои отношения с ней на более конструктивный путь. Если этого не произойдет, последствия для США будут очень серьезными.

Роуз Гетемюллер

Заместитель государственного секретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности, 2014−2016 гг.

Томас Грэм

Старший директор по России, Аппарат Совета национальной безопасности, 2004−07 гг.

Фиона Хилл

Старший директор по европейским и российским делам аппарата Совета национальной безопасности, 2017−19 гг.

Джон Хантсман — младший

Посол в России, 2017−19

Роберт Легволд

Колумбийский университет

Томас Р. Пикеринг

Посол в России, 1993−96 гг.

Джордж П. Шульц

Государственный секретарь, 1982−89 гг.

Уильям Перри

Министр обороны США, 1994−97 гг.

Эрнест Дж. Мониз

Министр энергетики, 2013−17 гг., Фонд «Инициатива по сокращению ядерной угрозы»

Сэм Нанн

Сенатор США, 1972−97 гг., Фонда «Инициатива по сокращению ядерной угрозы»

Гэри Харт

Сенатор США, 1975−87 гг.

Джон Хамре

Заместитель министра обороны, 1997−2000 гг.

Джон Маклафлин

Заместитель директора и исполняющий обязанности директора ЦРУ, 2000−04 гг., Школа перспективных международных исследований Джонса Хопкинса

Джеймс Ф. Коллинз

Посол в России, 1998−2001 гг.

Джон Байерли

Посол в России, 2008−12

Меган О’Салливан

Заместитель советника по национальной безопасности по Ираку и Афганистану, штат Совета национальной безопасности, 2005−07 гг., Гарвардская школа Кеннеди

Ричард Берт

Помощник государственного секретаря по делам Европы и Канады, 1983−85 гг.

Томас М. Каунтримен

Помощник государственного секретаря по вопросам международной безопасности и нераспространения, 2011−17 гг.

Дж. Стэплтон Рой

Помощник государственного секретаря по разведке и исследованиям, 1999−2000 гг., Институт Киссинджера по Китаю и США, Центр Вильсона

Джозеф С. Най

Помощник министра обороны по вопросам международной безопасности, 1994−95 гг., Гарвардский университет

Грэм Эллисон

Помощник министра обороны по политике и планам, 1993−94 гг., Гарвардская школа Кеннеди

Чарльз Бойд

Генерал (в отставке), заместитель главнокомандующего европейским командованием США, 1992−95 гг., Центр национальных интересов

Джордж Биби

Бывший директор отдела анализа России, ЦРУ

Марк Р. Байссинджер

Принстонский университет

Ричард К. Беттс

Колумбийский университет

Койт Д. Блэкер

Старший директор по делам России, Украины и Евразии, Совет национальной безопасности, 1995−96 гг., Стэндфордский Университет

Барри Блехман

Центр Стимсона

Ян Бреммер

Консалтинговая фирма Eurasia Group

Джордж Бреслауэр

Калифорнийский университет в Беркли

Эдмунд Г. Браун-младший

Губернатор Калифорнии, 1975−1983, 2011−2019 гг., журнал «Бюллетень ученых-атомщиков»

Ларри Колдуэлл

Оксидентал-колледж

Самуэль Чарап

Старший советник государственного секретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности, 2011−2012 годы

Питер Клемент

Колумбийский университет, Школа международных и общественных отношений

Тимоти Колтон

Гарвардский университет

Кейт Дарден

Американский университет

Джилл Догерти

Джорджтаунский университет

Даниэль Дрезнер

Школа права и дипломатии Флетчера

Глория Даффи

Заместитель помощника министра обороны, 1993−95

Сьюзан Эллиотт

Национальный комитет по внешней политике США

Роберт Дэвид Инглиш

Университет Южной Калифорнии

Брайан Финлей

Центр Стимсона

Розмари К. Форсайт

Директор по делам России, Украины и Евразии аппарата Совета национальной безопасности, 1993−95 гг.

Нэнси В. Галлахер

Университет Мэриленда

Джеймс Гольдгейер

Американский университет

Тан Густафсон

Джорджтаунский университет

Шейла Гуолтни

Посол США (в отставке)

Зигфрид С. Хеккер

Стэндфордский Университет

Мартин Э. Хеллман

Стэндфордский Университет

Ричард Э. Хогланд

Центр Каспийской Политики

Дэвид Дж. Холлоуэй

Стэндфордский Университет

Арнольд Хорелик

Корпорация RAND

Эдвард Иффт

Заместитель директора Агентства инспекций на местах, 1991−98 гг., Стэндфордский Университет

Роберт Джервис

Колумбийский университет

Ян Х. Калицки

Центр Вудро Вильсона

Майкл Киммейдж

Католический университет Америки

Майкл Крепон

Центр Стимсона

Джордж Крол

Посол США (в отставке)

Чарльз Купчан

Специальный помощник президента по вопросам национальной безопасности, 2014−17 гг., Джорджтаунский университет

Клифф Купчан

Консалтинговая фирма Eurasia Group

Мелвин П. Леффлер

Университет Вирджинии

Уильям Люерс

Посол США (в отставке)

Аллен С. Линч

Университет Вирджинии

Эйлин Маллой

Посол США (в отставке)

Стивен Манн

Посол США (в отставке)

Джессика Мэтьюз

Фонд Карнеги за международный мир

Ричард Х. Мацке

Бывший член совета директоров (Chevron, PetroChina и «Лукойл»)

Джон Дж. Миршеймер

Чикагский университет

Марк Медиш

Старший директор по делам России, Украины и Евразии аппарата Совета национальной безопасности, 2000−01 гг.

Раджан Менон

Городской колледж Нью-Йорка / Городской университет Нью-Йорка

Ричард Майлз

Посол США (в отставке)

Крис Миллер

Школа Флетчера

Мэтью Х. Мюррей

Колумбийский университет

Аллан Горчица

Посол США (в отставке)

Ларри К. Нэппер

Техасский механико-сельскохозяйственный университет

Майкл Оппенгеймер

Нью-Йоркский университет

Брюс Парротт

Школа перспективных международных исследований Джона Хопкинса

Питер Петтибоун

Pettibone International ADR LLC

Стивен Пайфер

Старший директор по России, Украине и Евразии, Аппарат Совета национальной безопасности, 1996−97 гг., Стэндфордский Университет

Пол Р. Пиллар

Джорджтаунский университет

Барри Р. Позен

Массачусетский технологический институт

Уильям Поттер

Институт международных исследований Миддлбери в Монтерее

Джон Пернелл

Посол США (в отставке)

Брэд Робертс

Заместитель помощника министра обороны по ядерной и оборонной политике, 2009−13 гг.

Синтия Робертс

Хантер-колледж Городского университета Нью-Йорка

Мэтью Рожански

Институт Кеннана

Джоан Рольфинг

Инициатива по ядерной угрозе

Линн Рустен

Старший директор по контролю над вооружениями и нераспространению, аппарат Совета национальной безопасности, 2012−2014 гг., Фонд «Инициатива по сокращению ядерной угрозы»

Скотт Саган

Стэндфордский Университет

Джеффри Шафер

Национальный комитет по внешней политике США

Дмитрий Саймс

Центр национальных интересов

Кристофер Смарт

Старший директор по международной экономике, торговле и инвестициям, персонал Совета национальной безопасности, 2013−15 гг.

Джек Снайдер

Колумбийский университет

Спиндлер Эндрю Дж.

Волонтерский корпус финансовых услуг

Адам Н. Стулберг

Технологический институт Джорджии

Рональд Суни

Университет Мичигана

Дэниел Трейсман

Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе

Анна Васильева

Институт международных исследований Миддлбери в Монтерее

Стивен М. Уолт

Гарвардский университет

Джон Уолфстхэл

старший директор по контролю над вооружениями и нераспространению, аппарат Совета национальной безопасности США, 2014−2017 гг., Global Zero

Кеннет Яловиц

Посол США (в отставке)

Стивен М. Янг

Посол США (в отставке)

Дональд Загория

Национальный комитет по внешней политике США

Питер Б. Цвак

Бригадный генерал (в отставке), Институт Кеннана

Примечание. Все подписавшие действуют в личном качестве. Их принадлежность к тому или иному учреждению или ведомству указана только для идентификации и не подразумевает поддержки этого ведомства или учреждения содержания письма.