Пекин неофициально подтвердил, что переговоры между Китаем и Ватиканом о пролонгации объявленного в сентябре 2018 года временного соглашения о назначении епископов, которое урегулировало деятельность Католической церкви в стране, идут и идут успешно. Сделала это газета Global Times («Хуаньцю шибао», структурное подразделение главной китайской газеты «Жэньминь жибао»).

Собор Святого Петра. Ватикан

Global Times процитировала несколько мнений, правда, не представив позицию официальных чиновников Китая. В интервью газете канцлер Папской академии наук епископ Марсело Санчес Сорондо заявил, что соглашение собираются продлить, поскольку опыт его реализации говорит о хороших результатах. По мнению заместителя председателя Конференции католического епископата Китая епископа Чжань Силу, стороны смотрят в будущее с оптимизмом и могут поднять статус договоренностей от временных к постоянным. Как подчеркнул монсеньор, Китай и Ватикан могли бы за эти два года сделать даже больше, если бы не пандемия коронавируса. «Святой престол, несмотря на растущие противоречия между Пекином и Вашингтоном, продолжал свой важный диалог с КНР. Это свидетельствует о том, что Святой престол может быть надежным партнером и иметь важное значение для Китая», — сообщил газете старший научный сотрудник Центра европейских исследований Китайского университета Жэньминь и ватиканист Франческо Сиси. Наконец, главный вывод: все говорит о том, что Пекин и Ватикан способны поднять двусторонние отношения на новый уровень.

Gcmarino Епископ Марсело Санчес Сорондо

Вопрос в том, что под этим подразумевается. Возможно, Китай даст, наконец, свое согласие на возобновление дипломатических отношений со Святым престолом, и в китайской столице снова появится апостольский нунций. Это будет говорить, конечно, о повышении политического диалога двух стран. Напомним, что в мае прошлого года государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин дал интервью Global Times, что стало первым случаем, когда правительственная китайская пресса пошла на прямой контакт с высокопоставленным ватиканским сановником и предоставила ему площадку. Как говорил монсеньор, «открывается перспектива того, что два древних, великих и искусных международных сообщества — такие, как Китай и Апостольский престол, — могут все больше осознавать общую ответственность за серьезные проблемы нашего времени». Несколькими днями после Паролин обратился к событиям столетней давности, сравнив два подхода, папы Римского Бенедикта XV и президента США Вудро Вильсона. Если американец был нацелен на пересмотр евроатлантического баланса между Европой и США, то Бенедикт XV «так же внимательно смотрел на то, что происходило за пределами Запада».

14 февраля 2020 года на полях Мюнхенской конференции по безопасности секретарь Святого престола по отношениям с государствами архиепископ Пол Галлахер встретился с министром иностранных дел Китая Ван И. Последняя встреча такого уровня проходила 70 лет назад. По сообщению госсекретариата, в ходе дружественной беседы были отмечены контакты между двумя сторонами и их позитивное развитие, подчеркнута важность временного соглашения о назначении епископов, подтверждена готовность продолжать институциональный диалог на двустороннем уровне «на благо Католической церкви и китайского народа». Была дана «высокая оценка усилиям по искоренению на тот момент еще эпидемии коронавируса и выражена солидарность с пострадавшим населением. Стороны выразили надежду на расширение международного сотрудничества для продвижения добрососедства и мира во всем мире, а также обменялись мнениями по вопросам межкультурного диалога и прав человека. Судя по всему, уже тогда готовилось что-то важное. Но вскоре эпидемия переросла в пандемию и вращение планеты остановилось.

Монс. Пол Ричард Галлахер и министр иностранных дел КНР Ван И

Сегодня Китай и Ватикан возвращаются к прежним задумкам. Появление нунция в Пекине, став оно возможным, решит многие проблемы. Это не только дипломатия. Нунций является главным контролером католической церковной жизни в той или иной стране. Пока посланник Святого престола отсутствует, местные епископы зачастую ведут себя в соответствии с поговоркой «кот за двери — мыши в пляс». Это актуально и для Китая, в том числе в контексте Гонконга, где в прошлом году местные католики принимали активное участие в антиправительственных протестах. Помимо того, Гонконг остается особой церковной территорией, не связанной с материком. Это позволяет в настоящее время гонконгским католикам вести себя независимо, выступать в ряде случаев с критикой китайского курса Ватикана. Нунций мог бы «поправлять» своих «младших товарищей», чтобы хотя бы не давать оппонентам Святого престола и Китая использовать против них местный материал. Безусловно, это предполагает высокие требования к кандидату на позицию нунция, который должен быть сильной и авторитетной фигурой с расширенными полномочиями. Появится ли такая уже этой осенью? Предпосылки есть.