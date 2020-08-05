Ульяновская область, 11 января, 2010, 12:01 — ИА Регнум. Прокуратурой Ульяновской области выявлены и пресечены многочисленные нарушения, допущенные руководством Областного государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - Ивановский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья имени А. Матросова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в пресс-службе прокуратуры Ульяновской области. Так, количество душевых кабин в интернатных семьях не соответствовало установленным нормам, постельное бельё нередко менялось раз в полмесяца. Комнаты детей надлежащим образом не отапливались, в ряде семей отсутствовало горячее водоснабжение. Зачастую завтрак подавался сиротам холодным, нарушались сроки хранения и реализации продуктов питания (сарделек, печени, творога, сметаны). Прокуратурой выявлены многочисленные факты нарушения прав воспитанников Ивановского детского дома на охрану здоровья. Также выяснено, что четыре воспитателя вообще не имели педагогического образования. В этой связи прокуратура Ульяновской области внесла министру образования области представление с требованием незамедлительно устранить указанные нарушения и привлечь к ответственности виновных должностных лиц, по выявленным фактам возбуждены 11 дел об административных правонарушениях. На данный момент по результатам прокурорской проверки директор Ивановского специального (коррекционного) детского дома для детей с ограниченными возможностями здоровья уволена.