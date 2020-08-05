В российском обществе еще с 90-х годов сложилось устойчивое мнение, что к власти и в депутатский корпус любой, какой бы то ни было, партии страны стремятся всегда исключительно ради наживы, для лоббирования интересов собственного бизнеса, либо выдвиженцы бизнеса, чьи интересы этот выдвиженец и должен лоббировать. Никакой иной заинтересованности у, так сказать, народных избранников быть априори не может. Ну не народные же интересы защищать, не служить же народу в прямом смысле слова. О том, что подобные умозаключения мудрого российского народа, довольно часто подтверждаемые собственным житейским опытом, не так уж далеки от истины, сейчас говорит вновь отложенное депутатами рассмотрение предложения Владимира Путина повысить налоги для тех, кто зарабатывает больше 5 миллионов рублей в год. Судя по доходам ряда представителей власти и депутатов, именно эти люди оказываются в группе риска, чьи доходы могли бы, в случае рассмотрения инициативы президента РФ, облагаться более высокой налоговой ставкой. Можно также решить, что, отложив сроки рассмотрения предложения Владимира Путина, депутаты опасаются «бунта» элиты. Да, не исключено, что в этом случае может вырасти градус «наездов» на власть, хотя отчасти элита уже срослась с властью крепким узлом, но бояться больше следует роста бедности и неудовлетворенности существующим уровнем жизни народа. Вот чье возмущение способно перевесить градус недовольства элиты. Можно было бы предположить, что налог изведет в России по большей части средний предприимчивый класс, но политика российского Минфина и ЦБ РФ уже вполне «успешно» справилась с этой «задачей», а введение режима самоизоляции на время пандемии и его последствия добивают остатки этого класса.

Уильям Пауэлл Фрайт. Бедность и богатство. 1888

Напомним, что доходы, получаемые с налога, Путин предлагал направлять на лечение тяжелобольных детей. Между тем, помимо больных детей, существует такое понятие, как детская бедность, которой в такой большой и по сути своей добропорядочной стране, как Россия, где проживает множество людей с широкой душой, среди детей быть априори не должно! Однако, согласно данным Росстата за 2018 год, каждый пятый ребенок жил в семье с доходами ниже прожиточного минимума. С одной стороны, показатель оказался ниже предшествующего года, но известно, что экономические последствия пандемии будут аукаться нашей стране еще долго, судя по корректировке нацпроектов — вплоть до 2030 года, и, скорее всего, рост бедности не заставит себя долго ждать. Более того, по данным Росстата, уровень бедности среди детей почти вдвое превышает в целом ее общероссийский показатель. По итогам 2018 года за чертой бедности, в том числе детей, проживало более 12,5% населения.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

Ожидать улучшения материального положения россиян в ближайшие несколько лет не приходится, что не сможет не сказаться на положении детей. Главный редактор RT Маргарита Симоньян на своей странице в соцсети обратилась к власти и так называемым олигархам: «Дорогие партия и правительство! Вы приняли отличное решение поднять налоги мне и всем остальным, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год, и направить их целиком на лечение детей, больных редкими заболеваниями. Со следующего года. Но проблема в том, что есть детки, которые без укола ценой 2 млн долларов до следующего года не доживут. А если им сделать этот укол в этом году, то они останутся жить» — написала Симоньян, предложив оплатить лечение этих деток сейчас, в счёт выплат следующего года, «пока они ещё живы», напомнив богатым, среди которых, как отметила главред, немало щедрых и даже порою поразительно щедрых людей, что «2 млн долларов — это цена одного отпуска на лодке на Лазурке. Или цена пары наручных часов. Или цена жизни ребёнка. Оплатите лечение одному. Оплатите хоть половину. Хоть четверть».

Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation Маргарита Симоньян

Тем временем на днях портал РБК сообщал, что банки на пике пандемии почти вдвое сократили уровень благотворительной помощи. Однако пошли на этот шаг далеко не все. На этом фоне выигрышно смотрится Сбербанк, который в апреле — июне, наоборот, увеличил расходы на благотворительность почти на четверть — до 2,14 млрд рублей. Подобная щедрость бросается в глаза. Однако не стоит забывать, что Сбербанк практически монополист, что банк открыто игнорирует законы Российской Федерации и продолжает взимать комиссии со своих клиентов за внутрибанковские переводы, что лишний раз говорит о том, что банк решает исключительно свои задачи в ущерб своим рядовым клиентам. Несложно выглядеть щедрым, когда одни банки сезонно сокращают расходы на благотворительность, при этом оказывая адресную помощь во время борьбы с коронавирусом. Между тем стоит учитывать то обстоятельство, что как народ начинает во время кризиса сокращать расходы на не самые приоритетные задачи, так и бизнес будет предпочитать выживать, сокращая второстепенные для себя расходы. Так что ситуацию с сокращением банками расходов на благотворительность можно считать «средней температурой по больнице», что также не дает поводов для оптимизма.

И вот в это не самое оптимистичное время Минфин РФ решил продлить возможность вывода дивидендов за рубеж без налогов. Как сообщал РБК, возможность применить ставку 0% вместо 13% на дивиденды в адрес иностранной компании, если фактическое право на них принадлежит налоговым резидентам России, будет продлена до 2024 года. Решение о трехлетнем переходном периоде было принято после обсуждений с бизнесом. Удивительно, как Минфин давил прежде российскую промышленность ростом налоговой нагрузки и как охотно согласился сейчас предоставить бизнесу возможность выводить деньги за рубеж. Для народа старается? Ответ очевиден!