Вчера в порту Бейрута или взорвалось 2750 тонн аммиачной селитры. Число убитых точно не объявлено, но уже говорят о нескольких сотнях. Ливанские спасатели не добрались еще до развалин зданий, где покоятся жертвы взрыва.Отметим, что сразу же поползли слухи о «мегатеракте».

Presidency.gov.lb Взрыв в Бейрутском порту

Иранские пропагандисты в России поспешили обвинить Израиль. А нашлись и узревшие в случившемся «российский след». Официальная реакция Бейрута: речь идет о взрывчатом веществе, произведенном в Хабаровске, и конфискованном властями Ливана в 2013 году.Сразу возникает вопрос: зачем столь опасные вещества складировались в порту самого города?Лидер ливанских друзов Валид Джумблат опровергает официальные заявления. По его информации, это могли быть склады террористического движения «Хезболла», а сама аммиачная селитра использовалась для изготовления взрывчатых веществ. Интересно, что совсем иначе смотрят на это израильские эксперты.

Бригадный генерал Гиора Инбар, возглавлявший в прошлом бюро по связям с Ливаном, сообщил в интервью израильскому радио, что террористы располагают своими складами в порту, но изначальный взрыв произошел в другом месте: неподалеку, но не там.На данный момент никто не располагает точной информацией, было ли это рукотворным злодеянием или же случилась катастрофическая авария. Аналитики в массовых СМИ пыжатся и тужатся вопросом: кому это было выгодно? И никому из них не приходило в голову, что есть события и катастрофы, которые не выгодны никому. А есть случаи, когда выгода приходит к кому-то внезапно, не вследствие его усилий.Для понимания катастрофы в Бейруте напомним о том, что аммиачная селитра взрывается в мире уже не первый раз.

Цитата из видео «At least three Beirut hospitals destroyed, two damaged» пользователя YouTube Al Jazeera English Погрузка раненых после взрыва в Бейруте

21 сентября 2001 года неподалеку от французской Тулузы на заводе удобрений Azote Fertilisant (AZF) произошел взрыв на складе с 300 тоннами аммиачной селитры. В радиусе 700 метров от места взрыва были полностью разрушены все строения. Смерть настигла 31 человека, а число раненых достигло десяти тысяч. Можно привести еще несколько примеров аварий, связанных с аммиачной селитрой, которые привели к гибели людей. Ни в одном случае не зафиксирован теракт.Мы указали на трагические последствия взрыва 300 тонн вещества возле Тулузы.

В Бейруте же взорвалось 2750 тонн аммиачной селитры!!! Кто-то ведь принимал решение о складировании такого количества смертоносного вещества. Кто-то знал и мирился с этим. Вследствие трагедии больницы переполнены и там царит хаос. Правительство Ливана уже полгода не способно финансировать больницы. Это правительство недееспособно к сегодняшнему дню. Медперсонал совершает там немалый человеческих подвиг в эти дни. Но работают они как представители частного сектора или как волонтеры.

Presidency.gov.lb Президент Ливана Мишель Наим Аун после взрыва в Бейрутском порту

Отмечается, что именно Израиль и Иран поспешили предложить Ливану помощь, что выглядело экзотично. Однако такое положение дел вполне естественно в данном случае. Израиль граничит с Ливаном и славится своей медициной. Неспроста десятки тысяч россиян проходили лечение именно там последние годы. Израиль принял в своих больницах более пяти тысяч раненых сирийцев — жертв гражданской войны. Такой жест был естественным.Возможности Тегерана в сфере медицины ограничены. Это связано в немалой мере с санкциями. Ирану самому недостает медицинского оборудования.

При этом Тегеран не может не оказать помощи государству, где вскормленная им «Хезболла» является неотъемлемой частью власти.Положение дел в Бейруте катастрофично. Губернатор области сообщил, что более 300 тысяч жителей города остались без крова. Их дома так пострадали, что вернуться туда они смогут только через три месяца в лучшем случае. И он не указал, на какие средства правительство будет восстанавливать разруху.

Скриншот Twitter / Роскосмос Снимок Бейрута до и после взрыва

При заявленном годовом бюджете правительства в десять миллиардов долларов и при колоссальном внешнем и внутреннем долге восстановление города представляется нереальным. Там уже говорят об ущербе в размере 5 миллиардов долларов. Однако это только полбеды.Восемьдесят процентов (!!!) товаров массового потребления, включая провизию и предметы первой необходимости, импортируются Ливаном через уничтоженный порт. Он слыл гордостью всего Ближнего Востока и был рекламным щитом страны кедрового дерева.

Но с сегодняшнего дня Бейрут — это город без порта. И что ждет жителей это страны, считавшейся жемчужиной Средиземноморья?Сирия определенно не сыграет доброй роли в восстановлении Ливана. Она уже «подарила» Ливану более миллиона беженцев. Соседний Израиль мог бы помочь и в спасательных, и в восстановительных работах, не говоря уже о медицине и спасении Ливана от голода. А порт Хайфа мог бы стать временным спасителем для Ливана.

Anchal Vohra / Voice of America Последствия взрыва в порту Бейрута

Однако Иран и «Хезболла» сделают все, чтобы предотвратить возможную гуманитарную миссию Израиля. Разруха и голод будут им предпочтительнее сближения Бейрута с Иерусалимом. Если кто забыл, то Ливан и так охвачен беспорядками уже почти год. Правительство почти не функционирует уже полгода. А сейчас сотни тысяч жителей Западного Бейрута (преимущественно сунниты) остались без дома. Можно легко предположить, что их отчаянное положение не прибавит им добрых чувств к шиитской «Хезболле», выдворения из страны которой они требуют уже не первый месяц вместе со многими христианами и друзами.

Если мало вышеуказанного, то послезавтра должно быть решение Международного суда по убийству пятнадцать лет назад премьера Рафика Харири. Это будет вердикт против «Хезболлы», что не может не способствовать добавочному обострению внутреннего противостояния.Ливан вошел в пору «конца дней». Любой реальный сценарий может оказаться еще более драматичным, чем надумывают, наборматывают сегодня вещуйки-вещуны-политологи.