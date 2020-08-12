Около недели назад я получил доступ к закрытому бета-тестированию игры Marvel’s Avengers. Версия для журналистов (а в скором времени и для геймеров) включала в себя несколько уровней сюжетной кампании и набор многопользовательских миссий. С их помощью уже сейчас можно составить первое впечатление о плюсах и минусах предстоящего проекта. К большому сожалению, второго в игре пока куда больше, чем первого.

Avengers.square-enix-games.com Скрин игры «Marvel’s Avengers»

Не суди о книге по обложке

В самом начале прохождения мы попадаем на городской праздник, участие в котором принимают все Мстители. Среди восторженной толпы оказывается и Камала Хан — большая фанатка команды супергероев. Девочка ликует вместе с другими зрителями, однако вскоре раздаётся череда оглушительных взрывов. Как оказалось, террористы украли одну из новейших разработок Тони Старка и теперь пытаются применить её против героев. А значит, пора прокричать: «Мстители, общий сбор!» — и взяться за оружие.

Вводная миссия Marvel’s Avengers выглядит как одна большая попытка Crystal Dynamics убедить геймеров в том, что они не зря купили игру. Количество событий на единицу времени просто зашкаливает: вокруг что-то постоянно взрывается, обстановка меняется, герои куда-то бегут или летят, а рядовые сражения то и дело прерываются на QTE-события. При этом разработчики честно стараются подарить геймерам максимально разнообразный игровой опыт в зависимости от персонажа, которым они управляют в данный момент.

Первый уровень поделён на пять небольших частей — по количеству героев в команде Мстителей. Вначале нам разрешат побыть Тором и пострелять молниями во вражеских солдат. Потом в дело вступает Железный Человек, умеющий летать и ликвидировать воздушных врагов при помощи дальнобойных лазеров. Дальше под управлением игрока окажется Халк, способный высоко прыгать, громко хлопать и лазать по отвесным стенам. А в конце уровня свои небольшие миссии получат Капитан Америка и Чёрная вдова. И, если Кэп просто сражается с рядовыми врагами и кидается щитом, то Наташа участвует в первой схватке с боссом — Таскмастером. В этом небольшом геймплейном отрезке дадут и из пистолетов пострелять, и показать пару приёмов кунг-фу, и даже попользоваться специальным устройством невидимости.

Стоит отметить, что первые впечатления от пролога остаются довольно приятными. Разработчики смогли по-разному раскрыть геймплейные особенности каждого героя, не забыв при этом о динамике происходящего и развитии сюжета. Иной раз создавалось ощущение, что передо мной не игра, а очередной фильм киновселенной Marvel — правда, с другими лицами вместо привычных Роберта Дауни — младшего и Криса Эванса. Но спустя пять-десять минут после прохождения вводного уровня «пыль осела», и я начал видеть реальную картинку происходящего. Сказать честно, не слишком оптимистичную картину.

Изображения предоставлены компанией Square Enix Скриншот из игры Marvel's Avengers

Однообразно и нелогично

Первая проблема касается ядра игры — геймплея. Несмотря на огромную разницу в способностях, персонажи управляются практически одинаково. У каждого из них есть две атаки ближнего боя и одна дальнего, три суперудара и одна «фишка», позволяющая перемещаться по локациям. Например, вышеуказанная способность Железного Человека летать.

Мало того что все герои получились одинаково «однокнопочными», так ещё и ужасно несбалансированными в угоду ролевой составляющей проекта. Как пример страдающего баланса: Халк побеждает рядового вражеского солдата с двух ударов, а Чёрная вдова с трёх. И не важно, что первый — огромный сверхсильный гамма-мутант, а вторая — обычный человек без способностей.

При этом каждого персонажа в дальнейшем можно будет «прокачивать», улучшая элементы экипировки и способности. Таким образом, на одной миссии смогут оказаться очень мощная Вдова, уничтожающая всех с полпинка и крайне немощный (ввиду отсутствия нужной прокачки) Халк — не способный с лёгкостью «заковырять» и одного сильного противника. С точки зрения ролевой составляющей такой подход вполне понятен — герой должен становиться сильнее по мере прохождения, а у геймера должен быть стимул делать его сильнее. Но если рассматривать Marvel’s Avengers именно как игру про Мстителей, то подобные решения геймдизайнеров начинают казаться попросту глупыми.

Изображения предоставлены компанией Square Enix Скриншот из игры Marvel's Avengers

Мстителям нужна другая игра

На мой взгляд, Marvel’s Avengers больше подошёл бы формат исключительно сюжетной игры с большим акцентом на раскрытии героев — что-то похожее на Marvel’s Spider Man. Однако попытка превратить проект в MMO-экшен изначально ломает концепцию «хорошей AAA-игры про Мстителей». Больше всего новое творение Crystal Dynamics сейчас напоминает Destiny 2: с кооперативными заданиями, большими открытыми локациями, огромным количеством разнообразного лута и постоянным гриндом в попытках сделать своего героя сильнее.

Ролевая система, в свою очередь, выглядит органично лишь применительно к Железному человеку. Идея постоянной замены различных частей костюма на более мощные вполне подходит этому герою. И совершенно не вяжется с концепциями других персонажей. Например, предметами экипировки для Халка станут бицепсы, трицепсы и мышцы кора, — чтобы, соответственно, улучшить умение бить, кидать камни и повысить общий уровень здоровья. Что мешало разработчикам сделать банальное дерево навыков и умений — как в том же Marvel’s Spider Man — большой секрет.

Подобные глупости раздражают ещё сильнее от осознания того, что в Marvel’s Avengers довольно интересная сюжетная завязка. Во время того теракта на празднике погибают тысячи человек, а вместе с ними и Капитан Америка. Немногие выжившие, в свою очередь, становятся обладателями могущественных сверхспособностей. Среди нелюдей оказывается и юная Камала Хан, получившая возможность растягивать своё тело — как Рид Ричардс из Фантастической четвёрки.

После инцидента Мстители становятся врагами простого народа, а урегулированием мировых конфликтов начинает заниматься научная организация «АИМ», параллельно практикующаяся в зловещих экспериментах на нелюдях. Спустя пять лет после этого трагического события Камала находит Брюса Бэннера (Халка) и предлагает ему возродить знаменитую команду супергероев. Так, игроки оказываются втянуты в поэтапный процесс «реконструкции Мстителей»: начиная с восстановления их летающей базы и заканчивая поисками давно пропавших членов отряда.

По Marvel’s Avengers видно, как сильно разработчики хотели угодить фанатам комиксов. То и дело персонажи вспоминают о своих похождениях и связях с другими героями вселенной Marvel, а на уровнях попадаются приятные пасхалки прямиком с печатных страниц. Любители кинокомиксов о Мстителях тоже должны остаться довольны, потому что дизайны персонажей в игре очевидно создавались с учётом костюмов и образов из популярной киновселенной. Более того, в российской локализации многих персонажей озвучивают те же актёры дубляжа, что и в фильме. Правда, здесь это не сильно помогает погружению в игровой процесс — после каждого диалога в голове то и дело всплывают лица Криса Эванса, Криса Хэмсворта и Скарлетт Йоханссон. И, признаться честно, представлять талантливых актёров в качестве героев проекта куда приятнее, чем смотреть на модели от Crystal Dynamics. Уж слишком серыми и невзрачными они получились.

Нужно дать разработчикам шанс?

Marvel’s Avengers — очень противоречивый проект. В нём определённо есть достойные элементы, но каждый из них — будь то сюжет, персонажи или боевая система — разбивается о тягу разработчиков создать игру-сервис вместо качественной истории о любимых миллионами супергероях.

Нет, сама идея добавить в игру о Мстителях кооперативный режим бесспорно хороша, но ей требуется другая, более оригинальная и «сбалансированная» реализация. По итогу же нас ожидает довольно безликий клон Destiny с моделями супергероев вместо стражей и «покупкой бицепсов» вместо адекватной системы экипировки. А жаль — Мстители совершенно точно заслужили крупнобюджетную игру о своих приключениях. Как минимум такую же хорошую, как Marvel’s Spider Man.

Тем не менее все мои опасения могут оказаться беспочвенными, если разработчикам действительно удастся сделать увлекательные онлайн-миссии, требующие тактики и командного взаимодействия (во время закрытого теста мне так и не удалось «пощупать» онлайн-составляющую из-за совсем небольшого количества играющих). Но, судя по тому, что я видел в сюжетной кампании, нас ожидает очередной бессмысленный многопользовательский мордобой, где образы знаменитых супергероев — лишь красивые костюмы для безликих болванчиков.