Власть и народ

Иван Шилов ИА REGNUM ...Или право имею?

Азбучные истины, известные нам с первых уроков политэкономии в студенчестве, говорят о том, что политика — искусство возможного, и что политика обслуживает экономику. Это относится как к внешней, так и к внутренней политике.

Политэкономия как наука теперь отменена, и приближенные к власти корифеи перестройки утверждают, что народ излишне образован. Народу достаточно уметь читать рекламу и считать деньги у кассы. Политика — не его ума дело.

А еще политика — это борьба за власть. Ну, а в народе говорят, что власть — чтобы жить всласть. То есть опять же все крутится вокруг денег и богатства, правил их дележа или, как пишут в учебниках, «общественная формация определяется системой распределения материальных благ».

Также говорят, что политику делают политики. Но это преувеличение субъективизма из философской темы о роли личности в истории. Политик тогда добивается успеха и славы, включая славу дурную, когда он вписывается в объективные политические процессы, отражающие экономическую эволюцию в мире и в стране. Только в этом случае создается впечатление, что он этими процессами и управляет. Иначе политика не заметят и быстро забудут.

Штаб Навального в Хабаровске Протестное шествие в Хабаровске против ареста губернатора Сергея Фургала, 18 июля 2020 года

Наш виртуальный мудрец и народный герой Козьма Прутков поучает универсальным назиданием: «Зри в корень». Мол, какие корни, такие и плоды. Так нет же! Власть пытается вырастить сказочные плоды российской демократии, не обращая внимания на исторические корни страны и регионов на огромном пространстве. Зато с пристрастием поглядывая на плоды в огороде «партнеров».

Вершки и корешки истории

Чтобы нам осознать собственную историю, нужны добросовестные и компетентные историки, которые могли бы беспристрастно описать прошлое, никого не осуждая, не восхваляя и не демонизируя, аккуратно и достоверно выявляя причинно-следственные связи событий, делая исторические выводы. Это смогут делать профессионалы высокого класса, но ни в коем случае не идеологические конъюнктурщики. Есть ли у нынешней власти потребность в честных историках? У общества такая потребность есть, огромная и неудовлетворенная.

Сегодня в коридорах власти историков оттеснили политологи и политтехнологи. Наша история нам же преподносится как жертва то ли злодеев, то ли авантюристов, узурпировавших власть. Дескать, вот если бы были другие личности в истории, то и история была бы другой, и мы бы жили в шоколаде цивилизации. Но история была такой, какой была. Еще не известно, что современные поколения политиков оставят после себя.

Не претендуя на строгую истину, посмотрим на выдающихся политиков прошлого по именам, как это делают политтехнологи и журналисты, но не с пристрастным осуждением, а в форме портретного политического наброска.

Ленин считается основателем Советского государства. Поэтому советская пропаганда сделала его имя культовым. Его революционная теория была признана продолжением и развитием марксизма, и в СССР существовала не только марксистско-ленинская партийная идеология, но и система научных знаний и учебных вузов, факультетов, изучавших и модернизировавших эту общественную науку. Ленин был признанным партийным и революционным вождем, ученым теоретиком и практиком не только в СССР, но и за рубежом.

Владимир Ильич Ленин выступает на митинге

Однако он не единственный автор социалистической революции, и революционный переворот в октябре 1917 года совершили не только большевики. Поэтому на сторону революции перешли, например, более половины царских офицеров и генералов, признавших большевистское правительство, которое восстановило распадавшуюся Империю. Эти же офицеры и генералы сформировали с большевистскими комиссарами боеспособную РККА.

Генерал Брусилов преподавал в военной академии РККА. Это он сказал делегации офицеров царской армии, пришедшей к нему за советом, как им быть в новой ситуации: «Мы служим не царям, а Отечеству!» На государственную службу возвращались и царские специалисты. А что уж говорить о всем народе? Он как жил своим трудом, так и продолжал жить.

В революционную эпоху, которая берет начало в XIX веке от народников, Ленин оказался на своем месте и востребован временем. Он был противником монархизма и одним из многих себе подобных. Царя он не свергал. Но у современных либералов-антисоветчиков он стал главным злодеем. Главным потому, что его объявили гением и вождем революции. Вот взял и замутил переворот!

Сталин встал у руля правящей партии по стечению обстоятельств, а не по своей особой значимости среди партийных функционеров. Но главным фактором значимости его фигуры в истории было восстановление и укрепление Советского государства после Гражданской войны, небывалые темпы развития экономики, организация обороны и тыла в Великой Отечественной войне. Причем не просто значимости в истории, а в мировой истории, и это признали его современники Черчилль и Рузвельт, другие авторитетные политики мира.

При всей трагичности сталинского времени обвинения в адрес Сталина несуразные и предвзятые. Политическая борьба за власть не закончилась вместе с Гражданской войной, а эта борьба без жертв не бывает. Диктатура пролетариата была закреплена в конституции, и сам Сталин, занимая до войны лишь высокий, но не высший, партийный пост, тоже находился под давлением этой диктатуры, которую осуществлял. В любое время он мог быть смещен и репрессирован решением высшего партийного органа — съезда ВКП (б). Сталин хорошо это понимал.

К 1937 году междоусобица полуграмотной советской буржуазии за место под солнцем достигла своего пика в виде репрессий по доносам. Сам Сталин с этим феноменом разложения государства справиться не мог, и он вызвал себе на помощь в Москву наиболее успешного и образованного руководителя Грузинской республики Лаврентия Берию, которому доверял по его делам в Грузии. Берия оправдал доверие и навел должный пролетарский порядок, прежде всего, в системе власти. Он же выступил талантливым организатором промышленных проектов.

На совместном заседании Совета Союза и Совета Национальностей. 1934 год (И. Сталин, Н. Хрущев, Л. Берия, М. Шкирятов (справа налево))

Диктатуру не Сталин выдумал. Она была объективной после революции, как учит мировая история. Была ли у Сталина альтернатива? Была в лице диктатора в своей сущности Троцкого, который хотел превратить Россию-СССР в «хворост мировой революции». И тут Сталин тоже оказался на своем месте в свое время. Он вывел страну из военного коммунизма как состояния крайней необходимости на созидательный путь свободного труда, в том числе творческого. Инициировал конституционные перемены.

Самому радикальному большевику Троцкому-Бронштейну в 2016 году установили памятную доску в Бутырском СИЗО в Москве как жертве большевизма. Параллельная история? Может, он погиб в сионистских или коминтерновских разборках? Зачем Сталин выпустил врага из страны, чтобы потом убить?

Могут сказать, что так можно оправдать и Гитлера. Нет, нельзя. Гитлера и его приспешников осудил международный суд современников по существующим на то время законам и по праву победителей. Решение Нюрнбергского суда не может пересматриваться или изменяться потомками. Да и Советского Союза уже нет. А кто вынес обвинения Сталину? Какой суд? Историю судить невозможно.

Верный сталинец Хрущев, имевший лишь начальное образование и окончивший курсы промакадемии для руководящего состава, физически уничтожил Берию после смерти Сталина как соперника на пути к власти и «разоблачил культ личности» покойного своего вождя, который сам же и создавал. Формально он стал главным коммунистом мира, лидером мирового коммунистического движения.

На Западе ситуацию оценили и подыграли партийному боссу в его амбициях. В международном коммунистическом движении произошел раскол, о чем и мечтали проклинаемые им империалисты.

Время правления Хрущева диссидентская интеллигенция назвала и до сих пор называет оттепелью. Но в ту оттепель, длившуюся 11 лет, Хрущев подмял под себя не только марксизм-ленинизм, но и генетику с кибернетикой, нормировал творчество, архитектуру городов. По его прихоти активировалась деятельность государства по уничтожению частной собственности и церквей. Были введены в экипировку милиции резиновые дубинки, хотя вскоре их отменили. В Новочеркасске в 1962 году была расстреляна демонстрация рабочих, выступивших против повышения производственных норм и цен. И это происходило под громкое заявление главного коммуниста: «Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение будет жить при коммунизме».

Своим волюнтаризмом Хрущев инициировал и стимулировал идеологическое разложение КПСС сверху донизу. От его личных предпочтений огромный ущерб понесло народное хозяйство, опустели полки магазинов. В те годы Черчилль, отвечая на вопрос журналистов, кого он считает выдающимся политиком современности, сказал в своей насмешливой манере: «Хрущева. Только гениальный политик может оставить без хлеба двести миллионов населения своей страны».

Никита Хрущев

Перечеркнув советскую историю, Хрущев зачеркнул СССР вместе с коммунизмом. Тем и прославился, как Герострат. А еще он бросил призыв: «Догоним и перегоним Америку!», тем самым поставив в пример коммунистам их идейного противника. Америке стали завидовать и ее радиопередачи стали слушать. И лишь только ради этой гонки с Америкой бериевские программы по освоению космоса и созданию новых систем вооружения были при Хрущеве с успехом продолжены.

В октябре 1964 года решением пленума ЦК КПСС коммунист-ортодокс Хрущев был отправлен на пенсию, а партию возглавил умеренный Брежнев. Он же вернул название высшей партийной должности — генеральный секретарь, как было при Сталине. День подписания капитуляции Германии 9 мая был объявлен праздничным Днем Победы, и парад войск перенесли с 1 мая на 9 мая. Ветеранам войны были возвращены льготы, отмененные Хрущевым. Но авторитет партийной власти уже было не вернуть.

Как оказалось, по натуре Брежнев был сибаритом — любил красивую жизнь с удовольствиями. Тогда о нем и стали говорить: «Сам живет и другим дает пожить». При нем довольно быстро стала происходить латентная капитализация власти, советская буржуазия или так называемая партократия росла на глазах. Членство в партии было непременным условием карьеры не только на государственной и военной службе, но и в народном хозяйстве, науке.

Самым большим политическим достижением брежневского времени стало Хельсинкское Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе и подписание Заключительного акта Совещания в 1975 году. Это было соглашение о мирном сосуществовании двух систем — социалистической и капиталистической. А по существу, в свои права вступала доктрина конвергенции двух миров, предложенная до войны русским эмигрантом эсером Питиримом Сорокиным. По окончании войны она стала выгодной и актуальной для мировых финансовых корпораций. А советское руководство решило использовать этот фактор в своих целях. Так наступила «разрядка напряженности в разгар холодной войны», как говорили тогда.

Брежнев оставался на своем посту до самой смерти в ноябре 1982 года, хотя не раз высказывал желание уйти на заслуженный отдых. Партократия его удерживала на посту генсека как инертного гаранта неконфликтного вызревания условий для будущих перемен. Ему на смену пришел такой же гарант Черненко. Идеологические и карьерные споры внутри партии были бы ни к чему.

Между тем советским руководством и западными столпами рынка уже с конца 70-х годов разрабатывались различные проекты по сближению позиций экономического взаимодействия. Выдвигались и готовились молодые кадры под эти проекты. Тогда это называли омоложением кадров. Так в Москве появились будущие реформаторы Горбачев, Ельцин, Лихачев и другие.

Sohu.com Президент СССР Михаил Горбачев и председатель Верховного совета РСФСР Борис Ельцин в президиуме IV съезда народных депутатов СССР, 1990

Избрание Андропова Генеральным секретарем ЦК КПСС было знаком того, что КГБ дает добро на перестройку. Да и сам бывший председатель КГБ при Совете министров СССР, став генсеком, был не против войти в мировую историю как реформатор глобального уровня, и реформы осторожно стартовали под его руководством. Для него это было не ново. До этого он лично курировал подготовку переустройства экономики и идеологии страны с самого начала концептуального обсуждения идей конвергенции и «социализма с человеческим лицом».

В обсуждении также участвовали Громыко и Косыгин. А зять Косыгина академик Джермен Гвишиани, сын генерала НКВД, возглавлял подготовку научной базы практических действий, обеспечивая ЦК идеями и правительство будущими кадрами — пресловутыми завлабами перестройки.

Учитывая состояние здоровья Андропова, ему присматривали кандидатов на замену. Наиболее вероятных кандидатов оказалось двое — Горбачев и Ельцин. За Горбачева высказывались Андропов, Громыко и Гвишиани — очень речистым был бывший ставропольский секретарь. А на политбюро его кандидатуру выдвинул Александр Яковлев. Тот самый, который сказал, что «Советский Союз должен сделать тектонический сдвиг в сторону потребления». Горбачев был почетным членом Римского клуба, то есть приглашенным. Были и штатные члены клуба из советских академиков, среди них украинский академик Патон.

Таким образом, всеобщий рай — коммунизм — отменялся, и ему на смену подспудно навязывалась либеральная демократия с социальным дарвинизмом. Горбачев объявил перестройку с ускорением.

Ход реформ, задуманных старыми партийными кадрами, был нарушен публичной битвой Ельцина и Горбачева за партийный престол и место в Кремле. Победил Ельцин. Победа, скажем, оказалась пирровой. Особенно неприглядной выглядела их публичная конкуренция за персональную благосклонность со стороны Запада.

Развал СССР и ельцинские реформы с приватизацией не принесли никакой выгоды регионам, как и бывшим советским республикам. Хозяйственные связи были разрушены. Земельная реформа лишила селян реальных прав на землю — фермерство оказалось слишком затратным и нерентабельным — пашни запустели. В малых городах «оптимизировали» предприятия, то есть они были остановлены, и жители потеряли работу. Советский опыт отвергали с ходу.

Brian Kelley Россия 1990-х. Граждане бывшего СССР на улице продают свое имущество

Даже спустя 18 лет ельцинских реформ в 2008 году по этой причине, например, в городе Пикалево Ленинградской области сложилась кризисная ситуация. Частные собственники остановленных предприятий уволили работников без выплаты зарплаты. Протест перерастал в бунт. Губернатор Ленинградской области ничего не мог с этим поделать. А ведь опыт реформ уже был.

Конфликт на своем пике был улажен только при личном вмешательстве председателя правительства Путина с личным участием министров и банка ВТБ. Вмешательство государства потребовалось во всех регионах России, чтобы ликвидировать задолженность предприятий по зарплате. Как тут потомкам не вспомнить добрым словом Сталина? При нем такое даже представить себе было невозможно.

О единстве и деньгах

Как бы ни складывалась новейшая история, очевидным результатом реформ является то, что в советское время народ был более солидарен в общем деле преобразования страны. Теперь такого общего дела и общей цели нет. Каждый сам за себя. Это наследие перестроечных перегибов и самоуправства власти. Результаты общенародного референдума за сохранение СССР российская власть проигнорировала, и Верховный совет РСФСР объявил 12 июня 1990 независимость России. Теперь это День России и по факту начало распада вместо реформ.

Объявив рыночную реформу, реформаторы разрушили все рыночные связи республик и регионов, ориентируясь на Запад. Патриотизм обернулся национализмом. Антисоветская идеология перестройки закономерно переросла в русофобию. По словам президента Путина, «русский народ оказался самым разобщенным». Из всех народов Советского Союза, надо полагать.

Но Урал, Сибирь, Дальний Восток в своей истории осваивались не только русскими первопроходцами и казаками. Население этих земель, кроме них, складывалось из переселенцев, отставных солдат, каторжан и ссыльных, старообрядцев. В советское время в эти регионы ехали на ударные всесоюзные стройки люди со всех советских республик, специалисты после окончания вузов. Были и свои ссыльные в период коллективизации и послевоенных чисток.

RIA Novosti archive Байкало-Амурская магистраль. Строители встречают комсомольцев

В особых природных условиях и жизненных обстоятельствах у жителей Урала, Сибири, Севера и Дальнего Востока формировался свой особый характер и идентичность. В перестройку же разрывались не только экономические связи, но и родственные. Завышенные цены на перевозки сократили транспортное сообщение. Речные пароходства Сибири и Дальнего Востока пришли в полный упадок.

Приватизация 90-х породила «первопроходимцев» в освоении «ничейного госимущества» в регионах, которые по каким-то правилам назначались из Москвы. Спустя некоторое время из Москвы же прозвучало, что «в СССР ничего не могли производить, кроме галош». Как должны были все это воспринимать жители городов и сел, возникших в результате освоения далеких земель и великих строек? Первыми приватизированы были те самые «галоши», которые они создавали своим самоотверженным трудом. И, главное, кем приватизированы?

В каждом регионе были свои претенденты на объекты приватизации. Неизбежно возник конфликт между местными приватизаторами и избранниками центральной власти. Ничего нового в Хабаровске не происходит, если возвращаться к упомянутому в начале статьи событию. Все возвращается на круги своя — местные капиталисты хотят прирастить свой капитал и власть в регионах, а центральная власть этого опасается и пытается не допустить ослабления своего контроля.

Губернатор Фургал стал поперек амбиций московских протеже, и ему припомнили забытые старые грехи. Народ запротестовал: «Мы его избрали, мы его будем и судить». Но в конечном итоге причина протеста не в аресте Фургала и не в том, как его задержали, а в самом смысле и итогах 30-летней перестройки и реакции на нее общественного сознания. Население заступилось за местного лидера: «Москва, не мешай нам жить на своей земле». Так можно условно выразить настроения периферии. Вспомните хотя бы недавний протест жителей Шиеса против свалки московского мусора на их земле. Он тоже в ту же тему.

(сс) Вячеслав Реутов. khabkrai.ru Сергей Фургал в должности губернатора

Похожий инцидент до ареста Фургала произошел в Красноярске. Как только местный авторитетный капиталист А. Быков, сторонник преимущественных прав местных приватизаторов на региональную собственность, заявил о своем намерении вернуться в политику, как тут же ему вспомнили забытые старые грехи и тоже возбудили уголовное дело. Хотя он уже отсидел срок в заключении за преступления, совершенные в ходе приватизации Красноярского алюминиевого завода. Его конкурентом был Дерипаска — нынешний хозяин КрАЗа. Сейчас Быков находится в СИЗО под следствием.

Массовых протестов в Красноярске по поводу ареста Быкова не было, и вряд ли они будут. Но красноярцы рассуждают: «А чем для нас Дерипаска лучше Быкова?» Жители села под Красноярском, где поселился Быков, говорят о нем уважительно, хотя и знают о его грехах из газет и телевизора. Все-таки он свой и делал для земляков полезные дела, занимался благотворительностью.

Аресты губернаторов и чиновников с предъявлением обвинений по уголовным статьям в последние пару лет надо понимать как начало кампании по борьбе с коррупцией и чистке чиновничьего аппарата страны. Это отвечает ожиданиям общества. Но почему заключен под домашний арест новый социалист Платошкин? Предъявленные ему уголовные обвинения слишком формальные. Другие оппозиционеры ведут себя покруче и остаются на свободе.

И тут в душу закрадываются сомнения: не к выборам ли это все делается? Партия ЕР теряет рейтинг, и кандидаты из местных и социалисты могут отобрать голоса у правящей партии не только в регионах, но и в Москве. В СМИ информация, которая бы эти сомнения развеяла, отсутствует. А это способствует и даже провоцирует протестные настроения.

Центральные СМИ или официальные, как принято их считать, становятся неинтересными. Особенно телевидение. Эфир заполняется сериалами о бандитских и «ментовских» буднях, подробностями катастроф и скандалов, сплетнями о «львиной жизни» или похождениях «светских львиц и львов», поверхностными ток-шоу на острые темы. И все это нашпиговано безобразной рекламой. Ведущие новостных программ тараторят новости скороговоркой на фоне мелькающих картинок и титров. Главный герой новостей, конечно же, Трамп. Россия в них практически отсутствует. Обычно все замыкается на столице и загранице.

The White House Пресс-конференция Дональда Трампа о ситуации распространения коронавируса в США. 14 марта 2020

В советских СМИ пропагандировали выдающихся людей как образец для подражания, а сейчас популяризируют низость и мещанство стилем жизни новых героев телеэкрана.

В советское время СМИ несли в мир или в свет, в люди информацию, объединяющую граждан разных городов и республик в единое общество, в одну страну, формирующую гражданскую идентичность. Речь не о политической пропаганде, а о познавательных и жанровых передачах и статьях культурологического плана. Сейчас на ТВ такие передачи тоже есть, но они представляют собой редкое исключение из правил. Ситуацию скрашивают спорт и старые советские фильмы да «Уральские пельмени».

Особое зло для России представляет антисоветизм, оборотной стороной которого является русофобия. О каком единстве России как нации тогда можно говорить? Как средство коммуникации и обмена информацией интернет выигрывает конкуренцию у традиционных СМИ по своему влиянию на аудиторию. Информационное противодействие дезинформации практически отсутствует.

Антисоветизм среди церковной иерархии, например, привел к расколу православия на Украине. А в РФ произошел вопиющий случай со схимонахом Сергием.

Вопреки православным канонам бывший уголовник, осужденный за убийство, был возведен в священный сан. Видимо, как страстотерпец от советской власти. Он быстро получил известность и стал влиятельным проповедником среди верующих. В миру его даже начали сравнивать с Сергием Радонежским и Иосифом Волоколамским. Но среди иерархов он вызвал крайнее недовольство тем, что защищал Сталина и осуждал Путина и патриарха Кирилла. Схимонаха Сергия объявили еретиком и сектантом, лишили духовного сана и права на проповедь.

Случай этот показательный. Другой реакции на антисоветизм в церковной среде, как это произошло с Сергием, ожидать не приходится. Политика никак не сопрягается с духовностью, поскольку политика цинична с любой стороны — это борьба за власть и ничто иное.

Что касается преподобных Сергия Радонежского и Иосифа Волоколамского, то они боролись за единство церкви и против еретиков, сектантства и были непревзойденными богословами и стойкими по вере в спорах за истину. Потому и стали канонизированными святыми в русском православии.

Михаил Васильевич Нестеров. Видение отроку Варфоломею. 1890

Схимонаха Сергия поддержал полковник в отставке Квачков, осужденный в прошлом за экстремизм. Их политические взгляды совпадают. Почти Минин и Пожарский, если посмотреть со стороны. Полковнику Квачкову в народе сочувствуют за его верность советской воинской присяге, и он не один такой среди военных. Его идеей было формирование народного ополчения против кремлевской власти по прообразу народного ополчения в конце Смутного времени 1612 года.

Не будем разбираться, чем не угодила власть полковнику Квачкову. Его феномен — это тоже реакция на антисоветизм. Но нельзя не сказать, что народное ополчение времен Смуты собирали князья, и они ставили своих крепостных холопов (народ!) в ряды ополчения, чтобы изгнать поляков. Сам по себе народ без князей и организации способен только на бунт, о чем уже приходилось говорить не раз.

Генерал Рохлин тоже был в оппозиции к Ельцину и имел свои планы по его замене, он пользовался большим авторитетом и в армии, и в народе. Но он хорошо знал свойство народа: сначала «Ельцин — президент!», а потом — «Банду Ельцина под суд!». Это все тот же один народ. В октябре 1993 года в стрелявших по Верховному Совету танках сидели военные, также принимавшие советскую воинскую присягу.

Что касается тогдашних постсоветских князей, то они вряд ли поддержали бы армию и народное ополчение. Произошел бы раскол, после которого закономерно вспыхивает гражданская война в ядерной державе. Как бы на это отреагировал остальной мир? Рохлин это учитывал и не торопил события.

В декабре 1999 года никто не стрелял, работали все радиостанции и телеканалы Российской Федерации — «уставший» президент уходил на пенсию.

В октябре 1917 года символом революции и точкой отсчета советской эпохи стал штурм Зимнего дворца с временным правительством. Стреляла «Аврора». В октябре 1993 года символом российской демократии и точкой антисоветской эпохи стал штурм Белого дома с Верховным Советом. Стреляли танки. Нельзя забывать об этом.

Танки Таманской дивизии стреляют по Дому Советов России 4 октября 1993 года

В декабре 1922 года была принята Конституция СССР — самого грандиозного проекта земного рая и справедливости. В декабре 1993 года распад СССР был оформлен юридически как достижение демократии.

Смыслом жизни теперь стали деньги. Идеология как мировоззренческий ориентир отменена. Но без идеологии не бывает единства, и свободное место в идеологической нише занимают идеологические установки «партнеров», для которых главная цель — ослабить и раздробить РФ вслед за СССР.