Где Белоруссия, а где Китай? И где Венесуэла, страна, в которой второй год идет инспирированный американцами ползучий государственный переворот против законного президента Николаса Мадуро. Вашингтон предпринял все усилия для того, чтобы заключить его в полную международную изоляцию, свергнув близкий политический режим экс-президента Эво Моралеса в соседней Боливии и открыто встав на сторону венесуэльского «переворотчика» Хуана Гуайдо (по слухам, внебрачного отпрыска Барака Обамы). Однако Мадуро тогда удержался и до сих пор удерживается в условиях жесточайшего внутреннего противостояния и внешнего нажима благодаря деятельной, инициативной и эффективной поддержке трех стран — России, Китая и Кубы. Перечислять, какие встречные усилия в пику провокационной политике США приняли Москва, Пекин и Гавана, тесно координирующие свои действия в интересах защиты международного права, порядка и законности, — трех таких материалов не хватит; читатель и сам это хорошо знает. И вот в этот момент не где-нибудь, а именно в России появляется, не хотелось бы думать, что заказная, но очень похоже на то, провокация, которая конъюнктурно и бездоказательно вплетает в ситуацию Китай, выдавая его за «главную причину» кризиса в отношениях Москвы и Минска. Причем только на том основании, что российские и белорусские военные и «прокси» якобы «не поделили» между собой многострадальную Венесуэлу.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко и Си Цзиньпин

Ряд СМИ со ссылкой на руководителя проекта WarGonzo, военного журналиста Семена Пегова, в частности, утверждают, будто из инсайдерских источников в белорусских силовых структурах известно, что ряд сотрудников местных спецназов КГБ и МВД в «свободное от службы» время «посещают», направляясь как бы «в отпуск», дальние страны. Где они занимаются охраной объектов, связанных с интересами третьих стран, в том числе КНР. Тот факт, что одиннадцать из 33-х задержанных в Белоруссии российских частных охранников — именно охранников, а никаких не «ЧВК» и тем более не «музыкантов» («Вагнер»), которые вообще к этому отношения не имеют — конечным пунктом своего маршрута называли именно Венесуэлу, и стал почвой для спекуляций. Утверждается, будто в этой стране существует конфликт интересов Москвы и Пекина, который якобы и мог стать основанием для поступления Александру Лукашенко «заказа» из Китая на российских «прокси». В материале самого WarGonzo упор делается на факте работы белорусов на внешние, в данном случае китайские интересы. И дается обещание провести соответствующее расследование, проинформировав о его результатах широкую общественность.

Цитата из видео телеканала «Беларусь 1» Момент задержания российских граждан силовиками Белоруссии

Выведя пока за скобки весь очевидный абсурд подобных утверждений, вдумайтесь, читатель. Даже если бы этот бред был правдой, каковой он не является, одиннадцать охранников — это «цена спора» для двух великих держав — России и Китая, тесно сотрудничающих в третьей стране — Венесуэле — с целью ее защиты от внешней «гибридной» агрессии вашингтонских ястребов? Вы в своем и, главное, в трезвом ли уме, г-да так называемые «аналитики»? Не говоря уж о том, что если такой «конфликт» вдруг придумать, то разве непонятно, что «бацька» Лукашенко, мягко говоря, в глазах Пекина инструментом выяснения отношений с Москвой не является. Представляется, что первое, где возникли бы в этом случае проблемы, — вторая, алтайская ветка российско-китайского газопровода, о начале строительства которой по китайской территории Пекин только на днях публично отчитался. Да, у Китая имеются интересы в Белоруссии, например, технопарк «Великий камень» под Минском, дающий работу очень многим жителям белорусской столицы и ее окрестностей. Как есть интересы и в России, с нашим растущим двусторонним товарооборотом. Как и в любой другой постсоветской республике. Особенно в Средней Азии, где Пекин своим участием в экономическом партнерстве ущемляет отнюдь не Россию, а все те же США, которые, в свою очередь, учреждают там различные форматы, например 5 + 1, (США и среднеазиатские республики), являющиеся прообразом антироссийского альянса. И трудно не согласиться со специалистом по Китаю Брониславом Виногродским, который, несмотря на экстравагантность имиджа, серьезно занят бизнес-консультированием структур, заинтересованных в поиске в Поднебесной партнеров, и мнение которого в определенных кругах весит достаточно убедительно, что Китай в Латинскую Америку, в том числе в Венесуэлу, пришел намного раньше России. И масштабы его присутствия и финансовых вложений несопоставимы с российскими. Потому и никаким «конкурентом» Москва в этом регионе Пекину не является. А главное, опять-таки, — это то, что «бизнес-стиль» мышления, проецируемый на политику, формируемую крупными державами с высоким уровнем суверенитета, отражает разве что убогость и меркантилизм собственного мышления авторов такой «аналитики», которые всех вокруг меряют по западным меркам. И приписывают логику, которой руководствуются американские глобальные банки и корпорации, когда навязывают правительствам курс, иллюстрируемый известной пословицей «Что хорошо для Дженерал Моторс — то хорошо для Америки». Это и в самой Америке не совсем так, иначе откуда бы взяться Трампу? А уж на Востоке все обстоит ровным счетом наоборот, ибо не собственность владеет властью, а власть — собственностью. Это даже твердолобый «рыночник» Гайдар — и тот понимал. Хотя и сквозь зубы.

Самое интересное, что эту откровенную глупость, настолько откровенную, что попахивает провокацией, нашлось, кому подхватить. Понимая, что приведенная аргументация пекинского «заказа» «бацьке» откровенно слаба, не выдерживает критики и если кого и компрометирует, то только самих ее авторов, продолжатели этого «дела», в полном соответствии со своей профессиональной специализацией, придают упомянутому «сливу» видимость «высокой аналитики». И утверждают, будто бы Китай является «бенефициаром» столкновения Москвы и Минска. Видимо, потому, что противостоит Дональду Трампу, который борется с «глубинным государством». А заодно и называют Пекин «ударным отрядом» глобализма, который своими интересами совпадает с «мировой закулисой» повсеместно, за исключением разве что Африки.

Gov.cn Встреча Дональда Трампа И Си Цзиньпина

Несостоятельность, в том числе профессиональная, подобной «аналитики» опровергается не только ее привязкой не к фундаменту фактов, а к песку домыслов, но и многими другими вещами. На самой поверхности две: поддержка Трампа в его «наезде» на Китай демократами и лично Джо Байденом, а также совместные действия Пекина с Москвой практически по всему спектру глобальных проблем в ООН. Из того, что китайский юань получил долю в эмитируемой МВФ электронной корзине валют SDR, господа, отнюдь не следует, что Пекин всерьез рассчитывает на перехват управления глобальными институтами, заточенными под интересы США и коллективного Запада. Иначе зачем он вместе с Россией и рядом развивающихся стран создавал Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ)? И почему именно Москва и Пекин, хотя это и более отдаленная история, совместными превентивными действиями порушили планы той самой «мировой закулисы» на пике финансового кризиса 2008−2009 годов, не позволив США «сбросить» свой фантастический госдолг, путем «кидалова на деньги» всей остальной планеты?

Кто еще поддержал «версию», приписываемую WarGonzo? Еще Захар Прилепин, лидер новоиспеченной партии «За правду!», который не исключил «причастности» Китая к белорусской провокации «бацьки». А вот с этого места, где светятся подобные, весьма неоднозначные персонажи, как говорится, надо «поподробнее». Оставим в стороне некоторые «дела прошлого», которые к Китаю отношения не имеют. Главный вопрос: кто и зачем побудил новоявленного партийного лидера со столь громкой претензией, о которой кричит название партии, по сути, сдать Киеву — назовем вещи своими именами — тех донбассовцев, что воевали в его батальоне, спровоцировав тем самым соответствующий запрос Украины Минску, в результате удовлетворения которого «бацькой» 28 из 33-х российских «прокси» стали рассматриваться украинской стороной как «добыча» и «аргумент» в споре с Москвой вокруг многострадальной земли Донбасса. Это как понимать? Как неспособность головы контролировать язык? Или здесь другие, более глубокие причины, уходящие корнями как раз в ту самую «командировку» Прилепина в Донбасс, которой он так гордится? Это ж надо такую информационную спецоперацию провернуть: просунуть «черного кота» между Пекином и Москвой, попутно и прилюдно выставив Лукашенко «китайской марионеткой», и одновременно внести лепту в разжигание конфликта в Донбассе, который вроде бы сам и гасил. Или не гасил?

Включаем логику, читатель! Если нам подсовывают вот такой винегрет, приправленный «легким» патриотическим имиджем создавшего его «кулинара», то к чьему столу это блюдо подается? Не в этом ли вопрос? И каков же стол? А стол, разумеется, — американский. Ибо во-первых, США от этой версии ничего не теряют, а только приобретают. В частности, по части аргументации продавливаемой с подачи Трампа и Майка Помпео попытки своего сближения и «дружбы» с Москвой против Пекина. Во-вторых, это именно Помпео — лично и непосредственно, а отнюдь не представитель китайского партийно-государственного руководства заезжал в Минск «брататься» к Лукашенко, а для чего Вашингтону Минск, в России ответит любой даже не первокурсник, а первоклассник: Минск Вашингтону нужен против Москвы. В-третьих, для того же самого, как видим, Минск нужен и Киеву. В-четвертых, соединяя первые три тезиса воедино, получаем, что на Минск и лично на Лукашенко, в логике WarGonzo, разнообразных «сливных бачков» & Захар Прилепин, ставят как антироссийский таран одновременно и в Вашингтоне, и в Пекине. Это же вытекает из их рассуждений? Или не так? А раз якобы «дело обстоит» таким образом, значит, Москве «надо немедленно» договариваться с западными партнерами, раньше, чем они это сделают с Китаем? У этой провокационной подмены понятий, помимо внешнеполитического, существует и внутреннее измерение. Разворот российской политики в восточном направлении — решение Владимира Путина; следовательно, в навязываемой нам логике, оно «ошибочно» и подлежит корректировке. Ясно, куда дует ветер? Это с «одной лапы» он туда дует. Вторая же «лапа», минская, устами Лукашенко продолжает талдычить о ЧВК «Вагнер», когда давно известно и общепринято, что задержанные в Минске «прокси» принадлежали к охранной компании «Мар». Но «Мар» это, по большому счету, неизвестно кто. А «Вагнер» — люди из «ближайшего» кремлевского окружения. И нажав на эту «мозоль», Кремль можно дискредитировать «неразборчивостью связей», а то и вообще «злым умыслом». А заодно внести дополнительные проблемы в отношения еще и с Киевом.

President.gov.by Доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и председателя Следственного комитета Ивана Носкевича

Масштаб этих телодвижений ясно указывает на то, что спекулирующие вокруг «китайского вопроса», пытающиеся разыграть «китайскую карту» против Москвы провокаторы — здесь не сами, а просто пешки в «большой игре». Ибо ни одна из этих пешек в своих действиях не выходит на весь сценарий в целом, а отрабатывает только одну его часть. Надо полагать, строго заданную, которая именно ей отведена. Отсюда главный вопрос: кукловоды кто? Кому это выгодно? Москве или Пекину? Нет! Только Вашингтону. Ну, еще и Минску, но только в том случае, если правы те аналитики, что указывают на еще один, к сожалению, недооцениваемый сценарный вариант этой эпопеи. Если Лукашенко собрался «сливать» Белоруссию на Запад, и Помпео приезжал в белорусскую столицу даже уже не договариваться об этом, а уточнять конкретные детали.

Но следим за руками. Если дело обстоит таким образом, то зададимся еще одним вопросом: на кого или на что именно работают китайские интересы в Белоруссии, тот же «Великий камень», если первое, что сделают американцы, прибрав к рукам Минск, это вышвырнут из республики российский воинский контингент и китайские экономические проекты? И не является ли в условиях клинча Пекина и Вашингтона присутствие в Белоруссии интересов КНР в определенном смысле если не гарантией от чрезмерного внешнеполитического «люфта» ее экстравагантного руководства, то хотя бы достаточно жестким ограничителем для Лукашенко в полете его фантазий? Причем на обоих враждебных России направлениях — натовском и киевском?

Сухой остаток простой: вместо привычной двухходовки российскому аналитическому сообществу подсунули трехходовку, а с учетом фактора украинских властей — четырех — или, скорее, трех-с-половиной-ходовку. В уравнение кукловоды ввели и еще одно неизвестное: провокационные заявления и действия ряда представителей «тусовки», которых принято считать «патриотами». Надо ли на эту комбинацию из трех с половиной пальцев покупаться или лучше включить разум и разобраться в ней самому и беспристрастно — каждый решает сам. Для себя и для других, кому интересно его мнение.