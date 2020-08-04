Обратил внимание на комментарии профессора МГИМО Дмитрия Стрельцова, данные изданию «ПолитЭксперт». Востоковед предсказывает, что «премьер-министр Японии Синдзо Абэ постепенно будет ослаблять свой интерес к проблеме Курил, поскольку в ней он своих целей добиться не сможет… Сама эта тема, скорее всего, будет постепенно сниматься с политической повестки дня в Японии. А следующий премьер уже, скорее всего, будет более жестко относиться к России, вернется к старой японской позиции «никаких уступок».

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

В целом с таким прогнозом можно согласиться за исключением указания на то, что Абэ-де шел на уступки президенту РФ Владимиру Путину, а его преемник не будет. Это мнение разделяют и другие берущиеся комментировать переговоры Абэ с Путиным. Договариваются до того, что в ноябре 2018 года на переговорах в Сингапуре японский премьер, вопреки общественному мнению в своей стране, якобы чуть ли не отказался от претензий Японии на самые крупные и освоенные острова Большой Курильской гряды — Кунашир и Итуруп и омывающие их богатейшие ресурсами воды. И согласился подписать мирный договор на условиях передачи Японии лишь легкомысленно обещанной в 1956 году японцам Никитой Хрущевым Малой Курильской гряды — острова Шикотан и гряды Плоские, Хабомаи по-японски.

Что же действительно произошло тогда в Сингапуре? Так как переговоры были секретными, и МИД РФ давал лишь краткое протокольное сообщение о них, мы не имеем возможности анализировать подлинное содержание состоявшегося диалога. ТАСС сообщал 14 ноября 2018 года: «Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров по мирному договору на основе декларации 1956 года. Об этом журналистам по итогам встречи лидеров сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков».

Kremlin.ru Владимир Путин и Синдзо Абэ в ходе переговоров

Между тем в Японии были публикации о том, каково было содержание состоявшегося в Сингапуре секретного разговора. Так как МИД РФ не опроверг эти публикации и никак их не комментировал, приведем их для наших читателей.

Неожиданно предложив Путину продолжить переговоры по так называемой «территориальной проблеме», но уже на основе условий Совместной декларации 1956 года, Абэ говорил: «Это — предложение, дальше которого Япония уступить не может. В Совместной декларации записано, что после подписания мирного договора Хабомаи и Шикотан будут переданы Японии. В качестве устремленного в будущее реалистичного разрешения («территориального вопроса» — А.К.) другого пути нет».

«Путин, покусывая карандаш, кивал головой в знак согласия. Собравшись с мыслями и демонстрируя сосредоточенность, он ответил: «Реалистичное предложение. В Совместной декларации 1956 года есть положение о том, что после подписания мирного договора Советский Союз в качестве жеста доброй воли передает два острова. Но не написано о процедуре, а именно, что в действительности станет с суверенитетом (на этих островах). Есть и мнение на местах. Но я хочу удалить эту кость истории. Необходимо также морально подготовить протестное (в отношении передачи островов — А.К.) общественное мнение. Выражаю согласие с предложением. Давайте начинать работать».

Для обнародования достигнутого согласия Абэ предложил вариант формулировки: «Ускоряем переговоры по предусмотренному Совместной декларацией процессу». Путин, не согласившись, отметил, что с точки зрения русского языка это не подходит, и предложил свой подправленный вариант: «…на основе Совместной декларации 1956 года…»

После переговоров Путин подошел к Абэ и обнял его».

Подписание совместной Декларации СССР и Японии в Москве. 19 октября 1956 года

Если верить этой версии состоявшегося в Сингапуре разговора, можно с большой степенью уверенности полагать, что Путин был удовлетворен. Ведь именно в такой японской позиции он видел возможность реализовать свою идею компромисса — «хикивакэ» (ничьи).

Однако отнюдь не были удовлетворены в Японии, где потребовали от Абэ разъяснений. Прижатый к стенке японский премьер вынужден был заявить в парламенте, что от «основной позиции» Японии с требованием от России всех «северных территорий» он не отходил и отходить не намерен. Не это ли заявление Абэ явилось причиной вызова «на ковер» в МИД РФ японского посла в Москве для серьезного разговора, а, по сути, протеста против явно преждевременных заявлений Абэ о якобы предстоящей передаче Японии для начала Малой Курильской гряды. Именно «для начала», ибо, соглашаясь получить Шикотан и Хабомаи, Абэ вовсе не отказывался от Кунашира и Итурупа и намеревался продолжать переговоры об их «возвращении».

Не это ли побудило разочарованного своим «другом Синдзо» Путина прекратить навязанную японцами «курильскую тяжбу» и включить в качестве поправки в Конституцию РФ запрет на отчуждение российских территорий?

Что же касается мнения профессора Стрельцова о том, что преемник Абэ на посту японского премьера едва ли продолжит «ухаживания» за Путиным с целью различными посулами склонить последнего к сдаче Курил, то это просто констатация ситуации в Японии. Где подавляющее большинство политиков и населения отказываются воспринимать насаждаемые в период правления нынешнего премьера иллюзии о том, что «вот-вот северные территории станут японскими». Более того, японская пропагандистская машина начинает давать подтверждения наличия в стране настроений «жестко говорить с Россией».

Андрей Шапран ИА REGNUM Панорама Южно-Курильска и вулкан Менделеева

Чего стоит недавнее опубликование газетой «Хоккайдо симбун» «мнения» своих читателей о необходимости готовиться к военному решению вопроса о «северных территориях», что еще недавно было совершенно немыслимо. Вспомним, как извинялись в Японии за подобный призыв пьяного депутата парламента Ходаки Маруяма. Теперь же имеющая представительство в Москве уважаемая японская газета такие призывы печатает на своих страницах:

«Переговоры с Россией о возврате северных территорий — бесполезное дело. Отобрать их можно только силой. Хватит витать в облаках. Япония должна создать достойную армию и осуществлять широкое патриотическое воспитание народа».

«Не нужны нам никакие добрые отношения с Россией. Жаль, что во Второй мировой войне мы не напали на нее с востока в союзе с немцами. Америка закрыла бы тогда глаза. Нам нужно менять 9-ю «пацифистскую» статью Конституции и вооружаться, включая создание своего атомного оружия. Тогда и Россия, и все окружающие страны будут к Японии прислушиваться».

Mod.go.jp Японский солдат

«Если только не начнется Третья мировая война и не рухнет весь существующий сейчас миропорядок, Россия нам северные территории не вернет. Никогда. Эту ситуацию, понятную даже маленькому ребенку, не понимает только правительство Абэ, которое пресмыкается перед Россией и даже не может ей решительно указать на то, что северные острова — это неотъемлемая территория Японии».

Перечень подобных «высказываний» за 75 лет забывших ужасы войны и позор поражения японцев можно продолжить. Значит, надо напоминать и не стесняться отмечать День Победы над Японией, вопреки мнению определенных властных структур, все еще тешащих себя иллюзиями о том, что «богатая Япония» будет нам бескорыстно помогать…