Итак, 29 июля 2020 г. начались азербайджано-турецкие военные учения, которые завершатся 10 августа т. г. Министерство обороны Азербайджана распространило сообщение о том, что в соответствии с Соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией будут проведены тактические учения с боевой стрельбой с участием сухопутных войск и военно-воздушных сил обеих стран. Учения пройдут в Баку, Нахичеване, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе. Учения с привлечением сухопутных войск пройдут с 1 по 5 августа т. г. в Баку и Нахичеване. Можно было особо и не акцентировать на этом факте проведения учений азербайджано-турецкой военщины, тем более с учетом того, что сие обстоятельство стало уж слишком обыденным явлением. Однако, судя по публикациям азербайджанских СМИ, нельзя было не заметить, что апологеты войны из турецкого и апшеронского султанатов всячески изощряются, чтобы возбудить международный интерес к этим учениям. Достаточно посмотреть заголовки статей в ведущих азербайджанских СМИ, которые я специально не буду приводить, дабы не рекламировать их, чтобы сделать определенные выводы, как то: апшеронский султан и его приспешники очень больно восприняли откровенное фиаско их военной агрессии на Тавушско-Товузском участке государственной границы Армении и Азербайджана (12−15 июля 2020 г.); среди прочих целей публикаций поставлена задача отвлечь внимание граждан апшеронского султаната не только от провала в военной сфере, но и как-то поднять надломленный дух граждан своей страны, сильно разочаровавшихся коррупцией в высших эшелонах власти, а также изо дня в день ухудшающимся социальным положением. Естественно, в этой ситуации было вполне ожидаемо, что апшеронский султан еще более ужесточит свою агрессивную военную риторику. Так, 30 июля т. г., выступая на открытии регионального центра ASAN в Балакене, Алиевзаявил: «Пока не поздно, армянские вооруженные силы должны покинуть наши земли. Этого требует международное право, четыре резолюции Совбеза ООН. Армянские вооруженные силы должны без предварительных условий покинуть азербайджанские земли. Этого требует историческая правда. Потому что Нагорный Карабах — наша историческая земля». Что же, ссылка апшеронского султана на необходимость восстановления исторической правды на самом деле требует соответствующих разъяснений. Надеюсь, что уважаемый читатель с пониманием воспримет мои ссылки на древнегреческих и древнеримских географов и историков и на другие, достойные доверия, источники.

Нагорный Карабах

Так вот, в сочинениях древнегреческих и древнеримских географов, философов, историков, писателей-эрудитов, словом, выдающихся мыслителей: Страбона, Плиния Старшего, Клавдия Птолемея, Плутарха, Диона Кассия и других авторов (не исключаю, вовсе неизвестных откровенным исказителям истории с Апшеронского султаната), указывалось, что граница Армении с соседней Албанией (Алуанком) — древним государством, представлявшим собой конгломерат разноязычных горских племен, проходила по реке Кура. После раздела Армении между Византией и Персией (387 г. н. э.) территория Восточного Закавказья (включая Арцах) перешла к Персии, что до позднего Средневековья практически не отразилось на этническом составе в регионе. Особо подчеркнем, что правобережье Куры вместе с Арцахом продолжало оставаться полностью армянонаселённым. Справедливости ради отметим, что лишь в середине XVIII века в северных районах Карабаха начался процесс проникновения тюркских кочевых племен, что в дальнейшем явилось причиной многолетних войн тюркских кочевых племен с армянскими княжествами (меликствами), однако благодаря самоотверженности и героизму коренных жителей меликств Нагорного Карабаха, управляемых наследными князьями-меликами, они сумели сохранить фактическую независимость. Считаю существенным отметить тот факт, что на протяжении веков, отражая нашествия войск Османской империи, набеги кочевых тюркских племен и войск соседних ханств, меликства Арцаха постоянно боролись за освобождение от иноверной власти завоевателей. Еще в XVII—XVIII веках карабахские мелики вели переписку с русскими самодержцами, а именно: с Петром I, Екатериной II и Павлом I. В результате многовековой борьбы в 1805 году территория исторического Арцаха, Карабахское ханство, вместе с обширными районами Восточного Закавказья «на веки вечные» перешла к христианской Российской Империи, что получило подтверждение в Гюлистанском (1813 г.) договоре и далее в Туркманчайском (1828 г.) договоре между Россией и Персией и оставалось в составе Российской империи вплоть до её распада в 1917 году. В 1918—1920 гг. Нагорный Карабах стал ареной жестоких войн между восстановившей независимость Республикой Армения и первым государственным образованием, созданным в 1918 г. в результате турецкой интервенции и названным Азербайджанской Демократической Республикой. Собственно с этого времени и начинается история современной Азербайджанской Республики. Автору этих строк уже неоднократно приходилось писать о том, что в июле 1921 г. на основе соглашения между правительствами Армении и Азербайджана Нагорный Карабах был признан неотъемлемой частью Армении. В дальнейшем под непосредственным давлением Сталина Пленум Кавбюро РКП (б) 4 июля 1921 года принял решение:

Военнослужащие Армии обороны Нагорного Карабаха. 1918-1920

Затем с заявлением выступил тогдашний лидер Советского Азербайджана Нариманов с предложением перенести окончательное решение вопроса в ЦК РКП. 5 июля 1921 года новым решением Кавбюро ЦК РКП (б) Нагорный Карабах был оставлен в составе Азербайджанской ССР. Отметим также, что сразу после установления Советской власти в Армении Ревком Азербайджана признал «спорные территории» — Нагорный Карабах, Зангезур и Нахичевань, неотъемлемыми частями Армении, при этом подчеркнём, что к моменту отказа от притязаний на Нагорный Карабах, Зангезур и Нахичеван не входили в Азербайджанскую Республику. Чтобы не томить читателей дальнейшими подробностями, раскрывающими полную юридическую несостоятельность решения партийного органа о передаче Нагорного Карабаха в юрисдикцию Азербайджанской ССР, заметим, что эта историческая несправедливость была сведена на нет 2 сентября 1991 г. на совместной сессии Нагорно-Карабахского областного Совета и Совета народных депутатов Шаумянского района, провозгласивших независимость Нагорно-Карабахской Республики (НКР) в границах бывшей НКАО и Шаумянского района. В ноябре 1991 г. Верховный Совет Азербайджана принял закон об упразднении НКАО, который Конституционным судом СССР был квалифицирован как противоречащий Конституции СССР. А уже 10 декабря 1991 г. за несколько дней до распада Советского Союза в Нагорном Карабахе в присутствии международных наблюдателей и в полном соответствии с действующими законами СССР состоялся референдум, на котором подавляющее большинство населения — 99,89% — высказалось за полную независимость от Азербайджана. Таким образом, Нагорно-Карабахская Республика никак не может являться «неотъемлемой» частью Азербайджанской Республики.

Думается, что у уважаемых читателей далее не должен возникать вопрос относительно исторической правды о принадлежности Нагорно-Карабахской Республики, к чему призывал Апшеронский султан. Вместе с тем важно разобраться, чем же обусловлена демонстративная агрессивность азербайджано-турецкого тандема в отношении двух армянских государств — Республики Армении и Республики Арцах? Каковы побудительные мотивы азербайджано-турецких ястребов во что бы то не стало создать обстановку нестабильности в регионе Закавказья, на южных рубежах России?

Внимательно анализируя публикации турецких и азербайджанских масс-медиа и ангажированные турецким и апшеронским султанами статьи в российских и зарубежных СМИ, вырисовывается весьма любопытная политическая картина. Красной нитью через все публикации проходит мысль о неизбежности войны между Азербайджаном и двумя армянскими государствами — Республикой Арменией и Республикой Арцах. Далее подчеркивается обязательное участие в этой войне Турции, естественно, на стороне Азербайджана. При этом указанные публикации препровождаются десятками статей относительно позиции России, начнись война. Более того, тиражируются опросы общественного мнения россиян на тему — кого Россия должна поддерживать в конфликте между Азербайджаном и Арменией? Или же — стоит ли России вмешиваться в конфликт Армении и Азербайджана? Особенно изощренные медиакиллеры озаглавливают свои статьи, как то: Duvar (Турция): конфликт между Арменией и Азербайджаном разожгла Россия? В предисловии к этой статье (Мюхдан Саглам, Mühdan Sağlam) используется избитый приём. Так, в начале текста тиражируется откровенно провокационная ложь, а далее она же отрицается. Вот, что читаем в аннотации: «В обострении противостояния между Арменией и Азербайджаном многие увидели «руку Кремля» (кто эти многие — аналитики из команды султана Эрдогана или апшеронского султана Алиева? А может заокеанские стратеги информационной войны, уже не одно десятилетие ведущейся против России? Эти и подобные им вопросы остаются загадкой — А. Г.). Однако автор попытался разуверить читателей, объяснив, почему Москве невыгодны конфликты между бывшими советскими республиками (опять-таки, умалчивается, кто же эти читатели, которых следовало разуверить, чтобы те не искали в армяно-азербайджанском конфликте «руку Кремля», остается загадкой — А. Г.)». Можно привести с десяток других примеров, в которых четко вырисовывается главная цель публикаций, а именно: вбить в сознание читателей и другую мысль о том, что армяно-азербайджанский конфликт произошел как минимум с ведома России, не говоря уже о прямых упоминаниях неких «ясновидящих», которые в конфликте увидели «руку Кремля». Эта банальная ложь, распространяемая азербайджано-турецкой пропагандой, ненова. Достаточно вспомнить, что после четырехдневной апрельской (2016 г.) войны, развязанной Азербайджаном против Республики Арцах, всё антинациональное соросовское отребье в Армении заявляло о том, что Азербайджаном война была развязана с одобрения России. В этом лагере дезинформаторов блеснул и «народный премьер» Армении Никол Воваевич, себя любимый. Так вот, сейчас поручение по созданию информационного фона по искусственному вовлечению России в азербайджано-турецкую агрессию (12−15 июля 2020 г.) на тавушско-товузском участке государственной границы Армении и Азербайджана, азербайджано-турецкие масс-медиа получили от всех тех же заокеанских кукловодов. Причём указанная информационная война против России и Армении уж больно востребована со стороны Турции, ну и Азербайджана так же (ведь на этом фоне Апшеронскому султану будет с чем вступать в политические торги, в простонародье именуемые лизоблюдством).

Tccb.gov.tr Ильхам Алиев и Реджеп Эрдоган

Уважаемый читатель вполне резонно может задаться вопросом: а в чём интерес Турции выставлять Россию в роли подстрекателя Армении на войну с Азербайджаном? И читатель будет вполне прав. В своей статье в ИА REGNUM от 17 июля 2020 г. «Час расплаты антинациональных властей Армении близок» мне уже приходилось писать о гнусных попытках антироссийских деятелей объяснить заинтересованность Москвы в военных действиях Армении именно на тавушско-товузском участке армяно-азербайджанской границы, мотивируя свои доводы на сей счёт возможностью обстрела армянскими ВС из миномётов и гаубиц и с последующим выводом из строя нефтепровода Баку — Джейхан, газопровода Баку — Тбилиси — Эрзурум, нефтепровода Баку — Супса. Далее проходимцами из азербайджано-турецкой информационной камарильи делалось опасное заключение о том, что вывод из строя нефте‑ и газопроводов Азербайджана создаст благоприятные условия для постепенного выхода на проектную мощность российских газопроводов — «Турецкий поток» 1 и 2, «Голубой поток». Напомним читателям, что ещё в 2019 году экспорт российского газа в Турцию сократился на 35% — до 15,5 млрд кубометров, а в январе — апреле 2020 г. поставки топлива (в сравнении с тем же периодом прошлого года) снизились еще на 29,5%. Заметим также, что с 27 июля по 13 августа т. г. турецкий участок «Турецкого потока» поставлен на профилактический ремонт и на это время поставки российского газа полностью прекратятся. То есть для недостаточно информированных читателей, да и неискушенных политиков, на регулярной основе вбрасываемая ложь о мотивированности российской стороны в нагнетании напряженности на границе Армении и Азербайджана может показаться вполне правдоподобной.

Так какие цели преследует турецко-азербайджанская пропаганда и информационно поддерживающие их заокеанские стратеги цветных революций? Не берусь утверждать, что моё дальнейшее видение побудительных мотивов турецкой да и азербайджанской пропаганды исчерпывающее. Но что оно имеет место быть, думается, прочитав дальнейшее изложение, согласится и читатель.

Немного истории. Так, 16 марта 1921 года в Москве представителями правительства Великого национального собрания Турции и правительства РСФСР был подписан Московский договор о дружбе и братстве. В результате Московского договора к Турции перешли армянские территории общей площадью в 30 тыс. квадратных километров. Эти территории были захвачены в результате вооруженной агрессии Турции против Армении, закончившейся всего за три с половиной месяца до подписания этого договора. То есть Московский договор закрепил за Турцией завоеванные армянские территории. Более того, Статья III фактически предопределила судьбу Нахичеванской области, которая не имела никакого отношения ни к Турции, ни к большевистской России, как то: «Обе Договаривающиеся Стороны согласны, что Нахичеванская область в границах, указанных в приложении © настоящего договора, образует автономную территорию под покровительством Азербайджана, при условии, что Азербайджан не уступит сего протектората никакому третьему Государству». Последовавшее 13 октября 1921 г. заключение идентичного Московскому Карсского договора, который с Турцией подписали закавказские республики (Армения, Азербайджан и Грузия), завершило юридическое оформление межгосударственных границ, существующих и поныне. Особо отметим, что Армения не ратифицировала Карсский договор и до сегодняшнего дня не признает границы с Турцией. Напомним читателям статью Татьяны Байковой, опубликованную 8 февраля 2016 г. в газете «Известия», под заглавием «Депутаты предложили денонсировать договор о дружбе с Турцией», в которой, в частности, читаем: «В Госдуме подготовили обращение о расторжении Московского договора о дружбе и братстве от 1921 года. Депутаты предлагают денонсировать Московский договор о дружбе и братстве, подписанный 16 марта 1921 года правительством РСФСР и правительством Великого народного собрания Турции. С таким предложением зампредседателя ЦК КПРФ Валерий Рашкин и секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов обратились к президенту РФ Владимиру Путину и главе МИД РФ Сергею Лаврову. В своем письме (есть в распоряжении «Известий») они указывают на последовательную линию агрессивного поведения Анкары в отношении Москвы. «Полагаем, что сейчас, в условиях нарастания турецкой агрессии, нам следует юридически проработать возможность пересмотра всех невыгодных для нашей страны (губительных для Армении — А. Г.) и её союзников российско-турецких соглашений. Анкара должна понимать, чем может обернуться для неё эскалация конфликта. Только это может ее отрезвить и удержать от новых провокаций», — заявил «Известиям» С. Обухов. Инициативу своих коллег поддерживают и в «Справедливой России». По словам депутата ГД Олега Пахолкова, Московский договор был подписан в ущерб интересам России: «Турки выдвинули очень тяжелые условия в договоре, в том числе и пункт о создании Нагорного Карабаха. Но турок надо воспитывать, всё в этом мире не вечно под луной. И если вы (турки — ред.) сегодня опять начинаете вставать на предательскую позицию, то вопрос о денонсации договора о дружбе и братстве является нормальной мерой. И в этом вопросе нас поддержит Армения. Будет ли этот разрыв иметь юридическую силу, неизвестно, но наши территориальные претензии о том, что мы не согласны, — это правильно». … В. Путин на встрече с королем Иордании Абдаллой II охарактеризовал агрессию Турции (речь о сбитом российском истребителе Су-24, имевшем место 24 ноября 2015 г. над территорией Сирийской Арабской Республики истребителями турецких ВВС F-16 — А. Г.) как «удар в спину пособников террористов». Здесь следует отметить, что Турция неоднократно нарушала Московский договор. Так, Статья VIII гласит: «Обе Договаривающиеся Стороны обязуются не допускать образования или пребывания на своей территории организаций или групп, претендующих на роль Правительства другой стороны или части ее территории, равно как и пребывания групп, имеющих целью борьбу с другими государствами. Россия и Турция принимают на себя такое же обязательство и в отношении советских республик Кавказа, при условии взаимности». Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Виктор Анатольевич Надеин-Раевский очень убедительно обратил внимание на грубейшие нарушения турецкой стороны Статьи VIII Московского договора. «Первые грубейшие нарушения были еще до Второй мировой войны, когда они (Турция) приютили у себя политическое отребье, которое планировало создать Великий Туран — огромную империю от Адриатики до Тихого океана, в которой властвовали бы турки. Плюс пантюркистские организации, которые стали открыто пропагандировать начало войны и расширение империи. Среди таких организаций — «Партия националистического движения» и ее молодежное крыло — организация «Серые волки». Все эти годы Турция не отказывалась от идеи Великого Турана, что было грубым нарушением договора». Далее В. Надеин-Раевский отмечает, что отходом от норм договора стала и помощь, которую Турция открыто оказывала чеченским боевикам в 1990—2000-х годах. Известно, что именно в этой стране жил и занимался антироссийской пропагандой так называемый ичкерийский министр Мовлади Удугов. Именно в турецких мечетях собирались деньги на приобретение оружия и поддержку боевиков в Чечне. «Турецкие эмиссары воевали на территории России под знамёнами Ичкерии, их сотнями уничтожали здесь, — пишет В. Надеин-Раевский. — С турецкой стороны шла и активная исламистская пропаганда. То есть фактически эта статья (речь о Статье VIII Московского договора — А. Г.) договора нарушалась достаточно регулярно, в том числе в последнее время». Что же, надеюсь, что уважаемый читатель согласится, что в настоящее время буквально на каждом шагу мы становимся очевидцами новых грубейших нарушений норм Статей III и VIII Московского договора. Тем более что вся внешнеполитическая направленность действий турецкого султана Реджепа подчинена воплощению в жизнь идеи Великого Турана. Напомним читателям, что одним из первых популяризаторов пантюркизма, идеи Великого Турана был публицист Измайл бек Гаспринский, который в 1883 году в Бахчисарае (Крым) начал издавать газету «Терджиман» («Переводчик»). Видимо, и эта историческая данность играет немалую роль в агрессивном непринятии султаном Реджепом факта принадлежности Крыма Российской Федерации.

Крымские татары выкрикивают лозунги во время акции протеста перед зданием парламента Крыма в Симферополе. 26 февраля 2014 года

Я далеко не случайно столь подробно остановился на фактах из нашей не столь далекой истории. Думается, что знание некоторых подробностей из истории российско-турецких отношений за последние 100 лет со всей убедительностью позволяют сделать вывод, а именно: султан Реджеп, одержимый идеей Великого Турана, единственной преградой в достижении своей сколь опасной, столь и бредовой идеи, видит в первую очередь Россию и персонально её президента Владимира Владимировича Путина. И это вполне закономерно, так как Владимир Путин, что называется, вполне раскусил своего турецкого визави. Как и подобает лидеру великой державы, президент В. Путин время от времени этак аккуратно даёт по носу султану Реджепу, как только зарвавшийся ястреб переходит красную линию и выступает с очередной провокационной, воинственно агрессивной идеей. Приведу всего лишь одну выдержку из воинственной риторики Эрдогана, как то: «Турция решительно осуждает атаки со стороны Армении против дружественного и братского Азербайджана. Это нападение является событием, которое выходит за рамки Армении (это есть неприкрытая провокация по интернационализации военной агрессии Азербайджана 12−15 июля т. г. против Армении с целью вовлечения в неё России — А. Г.)». Здесь хотелось бы специально отметить, что всю двуличность Эрдогана как политика еще в 2009 году обнажил президент Республики Армении Серж Азатович Саргсян. Да, да, уважаемый читатель, я не оговорился. Так, чуть ли не с первого дня провозглашения независимости Республики Армении коллективный Запад неустанно добивался нормализации турецко-армянских отношений. Турция, будучи в предбаннике Евросоюза, всячески выставляла себя в роли этакого миролюбивого субъекта международных отношений, тяготеющего к привитию европейских ценностей в турецкое общество. Первый президент Республики Армении Левон Акопович Тер-Петросян был ревностным сторонником урегулирования армяно-турецких отношений. Так, в интервью интернет-изданию Media Max 23 июня 2011 г. экс-президент РА отметил, что до 1992 года отношения с Турцией были нормальные: «Мы готовы были установить дипломатические отношения. Был готов даже проект протокола, один-два вопроса оставалось решить. Тут начались бои в Кельбаджарском районе, и турки просто остановили этот процесс в знак солидарности с Азербайджаном. Они порвали эти соглашения и закрыли границы … Они внушили азербайджанцам, что Турция — союзник, что она за их спиной и азербайджанцы могут быть неуступчивыми в карабахском вопросе». Прочитав такое, невольно задаешься вопросом: неужели Турции следовало внушать азербайджанцам, что они стоят за их спиной? Что это — наивность экс-президента? Не думаю. Скорее желание вновь засвидетельствовать своё трепетное отношение к установлению добрососедских отношений Армении с Турцией, подогреваемой из-за бугра. Сменивший Л. Тер-Петросяна второй президент РА Роберт Седракович Кочарян изначально не питал никаких иллюзий относительно урегулирования армяно-турецких отношений, хотя во внешней политике РА Р. Кочарян придерживался политики комплементаризма. Такая позиция Р. Кочаряна, естественно, не могла понравиться коллективному Западу. Третий президент РА Серж Азатович Саргсян, будучи прекрасно проинформирован о перипетиях армяно-турецких отношений, имевших место в годы правления своих предшественников, заинтересованного отношения к этому вопросу США и Евросоюза, на мой взгляд, поступил весьма дальновидно, согласившись положительно отнестись к непрекращающимся предложениям коллективного Запада о подписании совместных армяно-турецких протоколов. Так, 10 октября 2009 года главы МИД Турции и Армении Ахмет Давутоглу и Эдвард Налбандян подписали в Цюрихе (Швейцария) «Протокол об установлении дипотношений» и «Протокол о развитии двусторонних отношений». Напомним читателям, что в церемонии подписания протоколов приняли участие главы МИД РФ Сергей Лавров, Франции и Словении Бернар Кушнер и Самуэль Жбогар, госсекретарь США Хиллари Клинтон, а также верховный представитель ЕС Хавьер Солана. Пойдя на такой шаг, Серж Азатович, несомненно, знал какими имиджевыми потерями в Армянской диаспоре, да и в Армении, было связано это его решение. Однако прогнозы С. Саргсяна о том, что Турция не станет ратифицировать армяно-турецкие протоколы, оправдались буквально в течение месяца, последовавшего за подписанием протоколов, когда султан Реджеп увязал ратификацию этих документов с урегулированием Нагорно-Карабахского конфликта. Напомним читателям, что спустя почти два года, в августе 2011 года, подписанные в 2009 году Цюрихские протоколы Турции с Арменией были сняты с повестки дня Великого национального собрания Турции. Как сообщали в этой связи турецкие СМИ, американская сторона настаивала на том, чтобы Анкара отделила Цюрихский процесс от вопроса урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Тогда же министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу в сердцах сетовал журналистам: «Я умолял армянскую сторону вернуть Азербайджану хотя бы один район, обещая уговорить Ильхама Алиева подписать с Арменией договор о прекращении состояния войны и об открытии границ между двумя странами. Между турками и сербами конфликт длился 1000 лет, а с армянами наши проблемы существуют где-то около ста лет. Если мы смогли решить проблемы на Балканах с Сербией, Боснией и Герцеговиной, почему мы не можем сделать то же самое и с армянами». Что же, не смогли, чем избавили армянское руководство регулярно выслушивать наставления коллективного Запада о необходимости урегулирования армяно-турецких отношений с дальним прицелом дальнейшего отчуждения Армении от своего стратегического союзника — братской России. А самое главное в этом процессе заключительный аккорд. Так, 19 сентября 2017 г. в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке президент Армении выступил на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В своем слове президент РА Серж Саргсян, в частности, сказал: «Сейчас пришло время дать дополнительное разъяснение (речь о подписанных в октябре 2009 г. Цюрихских протоколах — А. Г.). Руководство Турции ошибается, если думает, что оно может вечно держать в заложниках эти документы и ратифицировать по удобному для них случаю. Переговоры по протоколам велись в нынешних условиях для нахождения решений существующих проблем. В условиях продолжительного отсутствия какого-либо позитивного сдвига в направлении их претворения в жизнь Армения объявит эти два протокола ничтожными. Мы вступим в весну 2018 года без этих, как показал опыт, к сожалению, тщетных протоколов». То есть с высокой трибуны ГА ООН президентом РА весьма доказательно было заявлено о двуличной и деструктивной политике турецкого руководства, о полном игнорировании эрдогановским режимом позиции США и Евросоюза по данному вопросу, в отличие от конструктивной политики официального Еревана.

Photolure Главы МИД Армении и Турции подписывают Цюрихские протоколы

Примеров деструктурной роли Турции в регионе Большого Ближнего Востока писалось много и убедительно. К сожалению, недостаточно внимания уделяется прямо-таки чреватой обернуться кровопролитной войной в Закавказье политике султана Реджепа. При этом заметим, что поводом к началу кровопролития может стать очередная военная провокация Азербайджана против двух армянских государств — Республики Армении и Республики Арцах. Информационный же фон для развязывания военной агрессии в нашем регионе становится все более и более изощренным и системным. Благо, что Россия очень кстати инициировала внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов, а также на радость и успокоение турецко-азербайджанской военщины в Ингушетии произвела развертывание подразделений артиллерии большой мощности, в том числе 240-мм самоходных минометов «Тюльпан», в арсенал боеприпасов которой входят термоядерные мины мощностью две килотонны.

Уважаемый читатель, видимо, ждёт и никак не дождётся вестей о нашем «народном премьере» Николе Воваевиче, себя любимом. На этот раз я вынужден похвалить Никола Воваевича, и на эту крамольную мысль меня натолкнуло сердобольное отношение апшеронского султана Ильхама Алиева к судьбе Армении. Да, да, уважаемый читатель, я не ошибся, сказав «к судьбе Армении». Так, на ранее упомянутом открытии регионального центра ASAN xidmət в Балакене 29 июля т. г. Ильхам Алиев заявил: «Ни для кого не секрет, что сегодняшнее руководство Армении состоит из людей, находящихся под влиянием фонда Сороса. Достаточно посмотреть их биографии. Многие лица, работающие сегодня в Армении в правительстве, парламенте, судебной власти, на других ответственных должностях, являлись сотрудниками фонда Сороса и близких к нему организаций. Понятно, что произошедшая в Армении «революция» явилась очередной провокацией Сороса и близких к нему кругов. … Нам известно, что нынешнее руководство Армении исподтишка получает деньги от фонда Сороса, является его агентом, выполняет их заказы (это откровение Алиева лично меня вдохновляет, видать, он читает ИА REGNUM, где в открытую об этом на протяжении последних двух лет писалось). Поэтому сегодня фонд Сороса открыто пожертвовал Армении 600 тысяч долларов. Должны ли задуматься над этим страны — члены ОДКБ? Конечно, должны. И пусть Армения, цепляясь в страхе за подол ОДКБ, вспомнит, как дискредитировала её, арестовала генерального секретаря организации (в этом пассаже муаллима Ильхама понять можно, он вспомнил генерал-полковника Юрия Хачатурова, отозванного пашиняновским режимом с поста генерального секретаря ОДКБ и возбудившего против него надуманное уголовное дело. (А вспомнил И. Алиев об этом неспроста, чтобы этаким окольным путём выразить благодарность сыну Ю. Хачатурова, командиру третьего армейского корпуса Григорию Юрьевичу Хачатурову за то, что в ходе азербайджанской агрессии на Тавушско-Товузском участке армяно-азербайджанской границы командир III армейского корпуса, генерал-майор Григорий Хачатуров, проявив христианское милосердие, не сравнял с землей всю приграничную военную инфраструктуру и живую силу противника на этом участке границы). Впоследствии под давлением освободила его. Но уголовное дело не было закрыто. В течение года не позволяла ОДКБ назначить нового генерального секретаря». Так и хочется воскликнуть — сагол (браво) муаллим Ильхам, чох сагол ёлдаш (товарищ) Алиев. Словом, Ильхам Гейдарович буквально слово в слово повторял оценки, данные николвоваевским властям со стороны ведущих оппозиционных политиков Армении. Что бы это значило? Завуалированная поддержка николвоваевической пропагандистской машины, которая, взяв на вооружение слова апшеронского султана, начнёт раздувать миф о якобы пятой колонне в Армении, действующей в унисон с руководством Азербайджана. Быть может, Алиев хочет выразить свою сердобольность о судьбе ОДКБ, которую пытался дискредитировать Н. Пашинян, тем более что в этом же выступлении он заявил и другое: «Что касается ОДКБ, то четыре из шести членов этой организации поддержали Азербайджан заявлениями, принятыми в международных организациях по данному вопросу. Турция, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан являются членами Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Казахстан и Кыргызстан одновременно являются членами ОДКБ. Значит, два члена ОДКБ поддерживают Азербайджан посредством данной организации. Беларусь — член Движения неприсоединения. Заявление Движения неприсоединения выражает в том числе и позицию Беларуси. Таджикистан — член Организации исламского сотрудничества высказал открытую позицию в связи с этим пограничным конфликтом. То есть четыре страны уже находятся рядом с Азербайджаном. А кто поддержал Армению? Я не видел, не заметил. К тому же, как члены ОДКБ могут поддержать нынешнее руководство Армении?». Так что же все это значит, уважаемый читатель? Ответ на этот вопрос, который мне приходит в голову, может показаться несколько циничным, но он, надеюсь, что точен. Никол Воваевич Пашинян, выражаясь по-простецки на ереванском сленге, самым позорным образом кинул Ильхама Гейдаровича, который был далеко не безучастен в финансировании Сороса для совершения в апреле-мае 2018 года государственного переворота в Армении. В дальнейшем идиллические переговоры в лифте в Душанбе, многообещающие поздравления Дональда Трампа апшеронского султана с предвещанием перелома в переговорном процессе по нагорно-карабахскому урегулированию и многие другие факты красноречиво свидетельствовали о неуклонном следовании Пашиняна установкам заокеанских кукловодов. Однако после фиаско азербайджано-турецкой военщины в пограничном конфликте на армяно-азербайджанской государственной границе, все надежды на реализацию через Пашиняна своих проектов на практике оказались пшиком. Вот и серчает муаллим Ильхам и на Никола, и на дядюшку Джорджа, который лично известен как финансовый филантроп, щедро оплачивающий цветные революции в странах СНГ по всему периметру границ Российской Федерации.

Primeminister.am Ильхам Алиев И Никол Пашинян. Давос

Прорезюмируем: переговоры по нагорно-карабахскому урегулированию зашли в тупик. Ни Алиев, ни Пашинян далее не в состоянии прийти к каким-либо мирным договорённостям, что при подстрекательстве Турции обернётся кровопролитной войной, которая охватит не только Азербайджан, Армению и Арцах, но и все Закавказье. Предотвратить войну в Южном Кавказе под силу лишь России. И это есть непреложная истина.