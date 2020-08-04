Бывший вице-президент США Джо Байден — «приличный человек». Такая характеристика кандидата на пост президента США от Демократической партии хорошо известна всем, кто сталкивался с предвыборными материалами его сторонников. И без каких-либо подробностей понятно, что они имеют в виду: он не Дональд Трамп, который был трижды женат и имел отношения со звездой фильмов для взрослых.

Джо Байден

По их убеждению, даже если Байден и приведет с собой в Белый дом радикальных левых и сторонников выплаты репараций небелому населению США и открытия границ, он фундаментально честен. Проблема только в том, что Байден не тот добрый дядя, которым его хотят выставить, пишет Джонатан Лиф в статье, вышедшей 4 августа в The American Conservative.

Автор призывает на какое-то время забыть об обвинениях в половом насилии, выдвинутых против Байдена его помощницей. Напротив, стоит обратить внимание на по большей части забытые детали того, почему Байден отказался от участия в своей первой президентской гонке.

Digital Campaign Manager Doug Jones for Senate Джозеф Байден

О своем участии в выборах Байден объявил еще в 1987 году. На тот момент он уже был политическим ветераном, впервые одержавшим победу на выборах в Сенат в 1972 году. Те, кто постарше, наверняка помнит, что ему пришлось покинуть гонку из-за досадной оплошности: он выступил с речью лидера Лейбористской партии Великобритании Нила Киннока как со своей. Байден сам потом признал свою ошибку, указав, что произошедшее было лишь недоразумением.

Но это была ложь. Байден выступал с этой речью неоднократно, он даже говорил о том, что это речь британского лейбориста. Более того, он как-то утверждал, что он из семьи простых шахтеров, простых людей, которые оказались в сложной экономической ситуации из-за нынешнего состояния экономики.

Потом оказалось, что отец будущего вице-президента не имел никакого отношения к шахтерам. Напротив, ему принадлежала нефтяная компания. Байден же в своей речи заявил о том, что его предки жили так тяжело, что лишь изредка поднимались на поверхность земли, чтобы насладиться солнечным светом и поиграть в американский футбол. Безусловно, Байден играл в американский футбол, но это было в частной католической школе, учиться в которую он был направлен за деньги родителей. Иными словами, Байден с помощью чужой речи ввел людей в заблуждение, чтобы убедить их поверить в то, что он один из них.

Речь британского лейбориста оказалась не единственным выступлением, откуда он позаимствовал те или иные куски. Та же участь ждала послания Джона и Роберта Кеннеди, а также Хьюберта Хамфри. Так, объявление о своем участии в президентских выборах Байден начал со слов о важности принципов и ценностей. Выступая с нападками на Рональда Рейгана, он решительным образом заявил, что необходимо «разжечь новый огонь идеализма в нашем обществе, поскольку ничто не вредит идее Америки так же, как несдерживаемый цинизм и безразличие». Но воровство чужих идей и ложь не были чем-то новым для Байдена.

Рональд Рейган. 1981

Во время той президентской кампании журналисты выяснили, что Байден провалил курс права в Сиракузском юридическом институте, поскольку он украл для своей работы идеи из юридического журнала Fordham Law Review, откуда слово в слово были взяты целых пять страниц текста. Продемонстрировав удивительную наглость, Байден заявил, что это было сделано не сознательно. Байден также заявил, что он был одним из лучших студентов на своем потоке, получив благодаря этому стипендию, которая покрывала все его расходы. На самом же деле его стипендия лишь частично покрывала его расходы, а закончил он 76-м из 85 студентов.

Кроме того, Байден не раз во время тех выборов рассказывал о своем опыте борьбы в рядах протестующих во время Движения за гражданские права чернокожих в США. Но и это оказалось ложью. Когда же ему на нее указали, он выступил с нападками на журналистов, заявив о том, что он вносит свою лепту, поскольку идет на выборы, а также спросив представителей СМИ о том, что они сделали для гражданских прав.

Помимо этого, Байден смог избежать отправки на войну во Вьетнаме, заявив о том, что у него астма. И это несмотря на то, что он в старшей школе играл в американский футбол. Даже когда это вышло на поверхность, он не отказался от участия в президентской гонке. Вместо этого он на пресс-конференции подчеркнул, что продолжит свою кампанию.

Точка в его стремлении стать тогда президентом была поставлена лишь неделей позже, когда стало очевидно, что его постоянная ложь вредит процессу сбора средств. Тогда такое развитие событий вызывало большие опасения: Байден не очень хорошо показал себя в соцопросах или в общении с избирателями, но ему хорошо удавалось собирать деньги.

Gage Skidmore Джилл и Джо Байден

Иными словами, ему хорошо удавалось интриговать и заговаривать зубы. Он мог убедить предпринимателей в том, что он свой человек, а потом пойти к либерально настроенным массам и рассказать им о том, как он якобы участвовал в маршах за расовую справедливость и защиту окружающей среды. По сути, он был пустым демагогом, вынужденным выйти из президентской гонки из-за невозможности больше скрывать накопленные журналистами свидетельства его лжи.

Провал президентской кампании Байдана, который сопровождался большим числом компрометирующих его сведений, сильно ударил по его репутации и популярности. Из-за чего он был вынужден начать ни на чем не основанную кампанию нападок на Роберта Борка, которого администрация Рейгана выдвинула на пост судьи Верховного суда США. В целом же, если присовокупить к уже сказанному обвинения Байдена в половом насилии, складывается довольно мрачная картина бывшего вице-президента.