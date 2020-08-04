Мир после пандемии: объединить усилия
Несмотря на то, что обстановка пандемии требует, казалось бы, международной солидарности всех и, прежде всего, ведущих игроков на мировой арене, Соединенные Штаты начали международную, по сути, дипломатическую войну с Китаем, сказала заместитель директора Института стран СНГ Александра Докучаева.
Вальдемар Гердт, спикер межпарламентской комиссии по правам человека, депутат бундестага из Германии, принявший участие в конференции, поддержал эту точку зрения.
Оценивая роль президента Дональда Трампа в существующем положении дел, Вальдемар Гердт сказал:
Под новой структурой безопасности евродепутат Вальдемар Гердт имел в виду шаги, на которые толкает Трамп, о которых говорит Россия.
Сопредседатель международного общественного движения «Гражданский мир» Вячеслав Валерьянов обратил внимание участников вебинара на то, что наступательную политику США не стоит воспринимать как данность, и всякое ей сопротивление — это сразу нарушение стабильности и гармонии во всём мире.
По мере экономического, политического роста КНР, США начали уступать Китаю лидерство в производстве товаров и услуг в реальной экономике. Поэтому вмешательство западных стран во внутренние дела Китая вышло на иной качественный уровень. «Со стороны США и их союзников усилилось применение тактики двойных стандартов и экспорта цветных революций по известной методике «ненасильственных переворотов» Джина Шарпа», — подчеркнул эксперт и уточнил:
Профессор Американской высшей школы в Париже Антон Козлов-Майер выразил мнение, что «американская внешняя политика во многом и сегодня, но, может быть, это не так отчетливо, как, скажем, в XIX веке, она имеет очень сильную миссионерскую составляющую».
Участники конференции обсудили и проблему Гонконга и его роль в международных отношениях. Депутат бундестага Вальдемар Гердт заявил, что «туда нельзя ни в коем случае вмешиваться Западу, потому что это только усугубит ситуацию там. И, в принципе, если сейчас рассмотреть этот вопрос, что, когда Гонконг был колонией Британии, там было больше демократии? Ведь они же не могли выбирать ни губернатора, никого».
Комментируя возможное развитие ситуации в будущем, участники выразили мнение, что многое будет зависеть от грядущих выборов президента в США.
Президент клуба «Ауро экспертум», Андрей Маруденко рассказал об особенностях бархатной революции в Гонконге, а эксперт в области межкультурной коммуникации из Монако Анастасия Шевченко проанализировала кросс-культурную психологию жителей Гонконга и Китая.
Во время вебинара, который было решено проводить регулярно, было отмечено, что любой кризис, даже такой масштабный, как нынешний, может иметь и положительные последствия для экономики мира и для развития.
Все участники конференции, и российские, и иностранные эксперты, согласились с тем, что пандемия новой коронавирусной инфекции дала возможность многим глобальным субъектам международного права использовать ее события в своих собственных интересах, не связанных с вопросами здоровья граждан, что можно, к примеру, наблюдать в США и Китае. Также эксперты пришли к выводу о важности правовой защиты национальных интересов, неприемлемости политики диктата, санкций, «двойных стандартов», фальсификации истории и покушений на государственный суверенитет.
Конференция-вебинар вызвала большой интерес у экспертного сообщества, поэтому 4 августа ИА REGNUM попросил прокомментировать основные тренды развития международных отношений и их новую реальность депутата бундестага Вальдемара Гердта. Вот что сказал европарламентарий:
И США, и Европе давно пора понять, что навязывать другим крупным геополитическим игрокам собственные ценности и «демократию» контрпродуктивно. Диктовать Китаю представления о правах человека — путь в никуда. Глупо всегда предъявлять такие моменты перед поиском вариантов взаимодействия. Сейчас КНР ведет продуманную и спланированную агрессивную экономическую экспансию. Тут ЕС надо бы прореагировать, например, с требованием уравнять шансы проникновения европейского бизнеса в Китай с возможностями китайского в Европе. По этому направлению ограничений у нас для КНР нет или почти нет. Европе давно пора понять, что в последние годы на мировой арене появился очень мощный игрок со своим пониманием правил «большой игры», теперь надо садиться за стол и договариваться, исходя из новых реалий. Но пока в ЕС нет такого института, который бы мог защищать интересы европейского пространства в целом.
Что касается глобальной структуры безопасности, понятно, что биполярный мир вообще невозможен. И теперь нужна новая архитектура безопасности с участием Китая, который должен играть большую роль. То, что Соединенные Штаты выходят из одного международного договора за другим, может быть, только подтолкнет процесс формирования этой новой структуры безопасности. Хотя, с другой стороны, и сделает мир более опасным.
Я думаю, что на сегодняшний день ось Европа-Россия, затем Китай и с оборотной стороны Америка — это основа структуры новой мировой безопасности. Именно они должны во имя будущих поколений прийти к глобальным договоренностям. У меня есть обоснованная надежда, что совместными усилиями мы сможем выработать прагматичные и одновременно продуманные правила экономической, политической и гуманитарной связи между этими тремя блоками, определяющими будущее современного мира.