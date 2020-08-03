Вслушаемся же в те голоса разума и, превозмогая усугубленное самоизоляцией послепраздничное оцепенение, поищем подтверждений той неоднозначности, тем более что последовательность многих, дню настоящему предшествовавших, на первый взгляд, взаимоисключающих событий, при всей их эпохальности, действительно весьма парадоксальна. Потому рассмотрим зависимость количества заболевших COVID-19 (а также умерших и излечившихся от него) от празднований и прочих массовых мероприятий, прошедших с размахом, не всегда одобряемых режимом самоизоляции либо, собственно, здравым смыслом. Точкой отсчёта будет дата самого праздника (либо иного знаменательного события) плюс как минимум 5−6 дней инкубационного периода того самого коронавируса для поиска зависимости от тех мероприятий динамики заболеваемости (летальности, выздоровления) от COVID-19. В качестве источников информации взяты сайты coronavirusstat.ru, infotables.ru и Telegram-канал «Банкста».

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

Как видно из анализа данных из упомянутых и прочих источников, начало заболевания коронавирусом в России начало фиксироваться после празднования Дня защитника Отечества: данные о первом заболевшем появились в доступных источниках лишь 2 марта, и уже 8 марта количество заболевших достигло 14 человек. После празднования Международного женского дня количество выявленных больных COVID-19 начало стремительно нарастать: 17 марта превысило сотню (114 человек), еще через 10 дней, 27 марта, — тысячу (1036 человек), а вечером 1 апреля — три тысячи человек. Далее количество официально инфицированных нарастало уже в прогрессии, близкой к геометрической…

То есть вынужденно введенные ограничения в виде самоизоляции и прочих неудобств как раз таки и стали результатом празднования этих двух праздников, ставших воистину народными. Что «23 февраля», что «8 марта» — то же 23 февраля, но — по старому стилю.

ИА REGNUM

В период времени с 19 апреля, то есть с православной Пасхи и до конца месяца, количество заболевших в течение суток упало на 17%, а вылеченных — выросло в 6 раз. Так, на Пасху, 19 апреля, количество заболевших превышало число выздоровевших в 26 раз, а 30 апреля — уже только в 5,3 раза, причём за счёт роста количества выздоровевших. Не нарушил общей тенденции и величайший безбожник нашей эпохи — Владимир Ильич Ленин, в день 150-летия которого 22 апреля количество заболевших превышало число выздоровевших в 9,5 раза, в то время как на день начала Пасхи это соотношение было в два с половиной раза хуже (см. выше). То есть чуда в эти дни не случилось, но положительная тенденция обозначилась.

ИА REGNUM

Данные таблицы (Рис. 2) позволяют сделать уверенный вывод об оправданности мер, направленных на изоляцию граждан друг от друга, но даже и благодаря этим ограничениям достичь устойчивого превышения числа выздоровевших над заболевшими COVID-19 так и не получилось. Более того, количество смертей вплотную приблизилось к 200 в сутки и 29 мая пробило даже и этот «потолок» (232 погибших). И если День Победы ростом заболеваемости в последующий период не отметился, то День труда вполне оправдал своё название: следствием «маёвок» и прочих садово-огородных радостей жизни стал 17-процентный рост суточного поражения «коронавирусом». И это лишь данные анализа из доступных открытых источников. Остаётся вопрос: если бы те ограничения были приняты в гораздо более мягком варианте либо «мужественно» (как в Швеции, Белоруссии или в Бразилии) проигнорированы, то не привело ли бы это к обвинению нынешних «имущих власть» в санитарно-эпидемиологическом дефолте на грани геноцида?

ИА REGNUM

Просто внимательное рассмотрение статистических данных по борьбе с пресловутой пандемией пока что оставляет впечатление о перевесе «сил добра» над их антиподами. Но вот при очень внимательном рассмотрении всё становится на свои места. Достаточно взглянуть на статистическую отчётность по данной теме с несущественным добавлением: дня недели к дате. Получается интересно: по воскресеньям и понедельникам (дням передачи/приёма статданных вышестоящими инстанциями? — неточно) можно наблюдать очевидное падение показателей по излечившимся (которых могли просто выписать в понедельник, зафиксировав выздоровление предыдущим или текущим днем). И самое неприятное — по количеству смертей в сутки, до полутора-двух раз меньшем, чем в предыдущие либо последующие дни. Что особенно заметно по таблице (Рис. 3) за июнь—июль.

С учётом этих данных, коронавирус потерпел окончательное поражение именно в начале июня, практически без надежд на реванш, с неубедительными контратаками 26 июня и 2 июля. Это если воскресенья и понедельники — не в счёт. Так ли хорошо эту зависимость усвоил иноземный COVID-19? У него ведь свои авторитеты, носители и родители…