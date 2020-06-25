Опрос ИА REGNUM «Россия и Прибалтика», проходивший с 25 июня по 24 июля текущего года, показал, что процесс разобщения продвигается довольно успешно. Ниже приведены фрагменты результатов опроса, анализ которого будет опубликован позже.

ИА REGNUM

Прежде всего, следует отметить, что о своём положительном отношении к жителям Литвы заявили 41,3% участников опроса, а о негативном — 49%. Данные цифры практически полностью подтверждаются ответами на вопрос, сыгравший роль «контрольного», о желании респондентов посетить Прибалтику с туристическими целями: 42,1% того желали бы, а те же 49% — нет.

ИА REGNUM

Занятно, что и по литовским данным полуторагодичной давности такие же 42% жителей Литвы положительно относятся к России, а вот 54 процента литовских респондентов относятся к нашей стране негативно. Это показало социологическое исследование, проведённое, по данным «Парламентской газеты», литовским агентством TNS LT по заказу европейской службы Eurobarometer.

ИА REGNUM

ИА REGNUM

Гордость 22% респондентов литовского опроса относительно позиции Вильнюса к России идеально соотносится с цифрой в 24,5% участников упомянутого выше опроса ИА REGNUM, считающих, что это нам, России, следует опасаться военного потенциала НАТО в Прибалтике (а столько же — 24,2% — уверены, что никто ничего бояться не должен).

ИА REGNUM

А вот сумма долей респондентов ИА REGNUM, считающих опасения военного конфликта оправданными, а именно — 59,5% (сумма 24,5% и 35%) слишком похожа на процент участников литовского опроса, считающих позицию своего правительства по отношению к Москве слишком жёсткой. «Никто не хотел умирать…» (с)