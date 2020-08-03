Папа Римский Франциск назначил епископом российского францисканца, передает Vatican News (Ватикан). Вспомогательным епископом архиепархии Божьей Матери в Москве с титулярной кафедрой в Акве Бизаценской (Aquensis in Byzacena) стал отец Николай Дубинин, священник Ордена братьев меньших конвентуальных (Российская генеральная кустодия Св. Франциска Ассизского), гвардиан монастыря Святого Антония Чудотворца в Санкт-Петербурге. Монсеньор Дубинин родился 27 мая 1973 года в городе Новошахтинске Ростовской области. Подготовку к священству проходил в институтах Ордена братьев меньших конвентуальных в Польше. Временные обеты принес 8 сентября 1995 года, вечные — 3 октября 1998 года. Был рукоположен в священники 24 июня 2000 года. В 2002—2005 гг. специализировался по литургике в Институте пастырской литургии Святой Иустины (Падуя, Италия). С 2000 по 2005 г. нес пастырское служение в различных приходах, вверенных опеке францисканцев-конвентуалов. С 2005 по 2018 г. был генеральным кустодом Российской кустодии Святого Франциска Ассизского. С 2005 года руководит Издательством Францисканцев в Москве. С 2006 года преподает литургику и гомилетику в Высшей духовной семинарии «Мария — Царица Апостолов» в Санкт-Петербурге и является секретарем Литургической комиссии при Конференции католических епископов России. С 2008 по 2013 год был заместителем главного редактора Католической энциклопедии. С 2009 года — президент Российской конференции старших настоятелей (CORSUM). С 2015 года возглавляет Комиссию по вопросам катехизации и литургии в архиепархии Божьей Матери в Москве. Владеет русским, польским, итальянским, английским и белорусским языками.

Иван Шилов ИА REGNUM Пресса Ватикана

Отец Николай Дубинин будет рукоположен в епископы 4 октября, сообщает Рускатолик.рф (Москва, Россия). Об этом стало известно из интервью, которое он дал Информационной службе Архиепархии. В нем он также поделился взглядом на особенности поместной Церкви, выделив в их числе незнание собственных корней, своей долгой и богатой истории на русской земле, и то, что возрождающаяся Католическая церковь в России «стоит на крови мучеников и страданиях многих верующих, которые побывали в ссылках или подверглись другим формам преследования в советское время». Отец Николай отметил, что Католическая церковь в России все еще переживает становление в своей идентичности, и этот нелегкий, но творческий процесс требует нашего общего участия. «Основываясь на этой идентичности, мы как Церковь можем не только что-то понять или планировать, но, я верю в это и надеюсь, за этим могут следовать конкретные благие дела: провозглашение Евангелия, свидетельство о благой вести и то, к чему призывал, в частности, святой московский доктор Федор Гааз — чтобы мы спешили делать добро. Это, как мне кажется, самый большой вызов для нашей поместной Церкви», — сказал назначенный епископ.

Предложенная Конгрегацией по делам духовенства новая инструкция о приходской жизни вызвала ярость в Католической церкви в Германии, пишет The Tablet (Лондон, Великобритания). В то время как сама Конференция католического епископата хранила молчание, многие немецкие епископы были разгневаны, лишь кардинал Райнер Мария Вёльки из Кельна защищал документ, а кардинал Вальтер Каспер избрал серединный путь. В первой части инструкции подчеркивалась совместная ответственность всего народа Божьего и общины за миссионерскую пастырскую работу, но во второй говорилось, что именно приходской священник несет ответственность за весь приход. Кардинал Рейнхард Маркс из Мюнхена, бывший председатель епископской конференции, стал одним из самых откровенных критиков документа. По его словам, «нельзя, чтобы один авторитет проповедовал что-то, чему должны подчиняться все остальные. Мы должны слушать друг друга, учиться вместе и перенимать опыт местной Церкви — всего этого мне не хватает в ватиканской инструкции». Епископ Франц-Йозеф Боде из Оснабрюка увидел в ней «возвращение к клерикализму». Он «беспокоится, как при таких обстоятельствах мы найдем новых преданных христиан». Было бы лучше не публиковать инструкцию, заявил архиепископ Людвиг Шик из Бамберга, поскольку она принесла Церкви и ее миссии «больше вреда, чем пользы».

Рейнхард Маркс

Ватиканская инструкция провоцирует непослушание, рассказывает KATHPRESS (Вена, Австрия). К такому выводу пришла диссидентская Пастырская инициатива Австрии. Новый документ, по ее мнению, устанавливает регулирующие нормы, которые отходят от Второго Ватиканского собора. Пастырская инициатива Австрии утверждает, что инструкция оскорбила австрийских епископов и епархиальные органы, которые стараются дать «конструктивный ответ» на нехватку священников в приходах.

Polonia Christiana (Краков, Польша) считает, что ватиканская инструкция ставит заслон на пути «протестантизации священства». Без преувеличения можно сказать, что она адресована в первую очередь епископам и мирянам Католической церкви в Германии. После Второго Ватиканского собора в некоторых европейских странах роль мирян в приходах стала возрастать. Приходские советы начали плодиться, как грибы после дождя. Оказалось, что священнику больше нечего делать в своем приходе — все решают миряне, заседающие в советах, которые вместо консультативных органов превратились превращаться в директивные. Этот процесс дольше всего продвинулся в Германии. В прошлом году немецкая Церковь начала Синодальный путь. Суть в том, чтобы свести служение священника к «человеку на мессе», уступив все остальное мирянам. Предлагается рукоположение женатых мужчин, а также женщин. Литургию слова должен вести мирянин, проповедовать — тоже мирянин, священник лишь совершает евхаристическую литургию, но причастие снова будут раздавать миряне обоих полов. Управление приходом окажется в руках приходского совета или «пастырской команды». Римская курия говорит в ответ «стоп». Инструкция из Ватикана была в Германии воспринята как катастрофа. Богословы-модернисты, епископы, миряне из Центрального комитета немецких католиков — все они в один голос говорят о большой «отсталости» Святого престола, заявляя в то же время, что Рим не остановит Синодальный путь.

Президент Сирии Башар Асад объявил, что в его стране может быть построен новый собор Святой Софии, копия стамбульского, который стал мечетью, рассказывает KatolickaAgencjaInformacyjna (Варшава, Польша). По словам сирийских властей, будущий храм будет возведен в провинции Хама при материальной и финансовой поддержке со стороны России. Несмотря на вооруженный конфликт, который на сегодняшний день привел к гибели более полумиллиона человек и заставил миллионы сирийцев покинуть дома, Асад неизменно выступает защитником христиан в своей стране. Помимо того, решение о строительстве сирийского собора Святой Софии станет также проблемой для Турции, северный военный фронт с которой остается замороженным, но далеко не мирным. Для Москвы участие в этом проекте имеет в первую очередь практическое измерение. Поддержка идеи создания «площадки для религиозного диалога» полезна для России, чтобы оправдать ее военное присутствие в Сирии защитой христианских общин. В последние годы Москва все больше использует религиозный фактор в своей внешней политике. Россия разыгрывает карту христианской цивилизации во внешней политике со времени завоевания ханств в Средней Азии во второй половине XIX века. А российский президент Владимир Путин говорил о христианском фактора, например, во время благословения и открытия великого храма Вооруженных сил России 22 июня под Москвой, в 79-ю годовщину нападения нацистов на СССР. В ноябре прошлого года в Кремле он встречал делегацию Палестинской автономии в сопровождении православного патриарха Иерусалима Феофила III. Путин пообещал ему защитить христиан на Ближнем Востоке и имущество православной Церкви. В январе этого года во время визита в Палестину он встретился с президентом Абу Мазеном в Вифлееме, а не в Рамаллахе (палестинской столице), чтобы подчеркнуть важность местных христиан и показать свой собственный подход к проблеме Ближнего Востока, отличный от американского плана.

rild Vågen Собор Святой Софии. Стамбул

Христианские политические и военизированные группировки присоединяются к «Фронту мира и свободы», созданному на северо-востоке Сирии, передает Agenzia Fides (Ватикан). Это новый альянс организаций, собравшихся в городе Эль-Камышлы с намерением объединить различные силы, действующие в северо-восточных районах Сирии. Во «Фронт мира и свободы» вошли Ассирийская демократическая организация, Арабский совет Джазиры и Евфрата, движение «Сирия завтра» и Курдский национальный совет в Сирии (фракция курдов, противопоставляющая себя партии «Демократический союз»). Альянс рассчитывает на помощь западных держав, начиная с США и Франции, и «координирует усилия по поиску политического решения сирийского кризиса, спасению поставленной на край пропасти нации, от опасностей, угрожающих самому ее существованию, в то время как сирийский режим цепляется за военное решение ради собственного выживания». В учредительном манифесте организации присоединившиеся к «Фронту за мир и свободу» просят создать независимую и суверенную представительную демократию в Сирии, которая будет признавать курдский, сирийский и туркменский языки официальными языками в регионах присутствия этих групп. Говорится о сирийском этническом и религиозном плюрализме, в частности, о «признании национальной идентичности курдского народа». Административно-политическая децентрализация видится основным способом управления страной, конечно, при сохранении ее единства. Содержится призыв к осуждению и наказанию всех тех, кто в недавней сирийской истории был замешан в военных преступлениях.

Военный епископ Германии Франц-Йозеф Овербек заявил, что американские солдаты должны быть привлечены к ответственности Международным уголовным судом (МУС), сообщает CatholicNewsAgency (Инглвуд, США). Он назвал «трагичным и противоречащим американской традиции» тот факт, что Вашингтон объявил о санкциях против должностных лиц МУС, которые пытались расследовать действия американских военных и ЦРУ, совершенные в Афганистане. «Если США преуспеют в своей попытке помешать расследованию Международного уголовного суда в Афганистане, они дадут России и Китаю аргументы для того, чтобы поступать, как им заблагорассудится в своих зонах влияния, например, в Гонконге или с уйгурами, в Сирии, на востоке Украины и в Крыму», — добавил Овербек. Профессор Католического университета Америки Антонио Перес в интервью изданию пояснил, что в принципе заявление немецкого военного епископа «формулирует взгляд на природу международного права, который в значительной степени не противоречит общей католической позиции». Однако США не являются стороной Римского статута, который подчиняет страны-участницы юрисдикции Международного уголовного суда. МУС критиковали за то, что он «несправедлив», поскольку не предусматривает суда присяжных. Сейчас МУС заявляет, что может рассматривать действия американских солдат и сотрудников ЦРУ в Афганистане. «Это явно то, с чем Вашингтон не согласен», — подчеркивает Перес, напоминая, что и многие другие страны также не согласны с таким утверждением власти Международного уголовного суда. Catholic News Agency также обратилось за комментариями к Конференции католического епископата США и военной архиепископия, но ответа от них пока не последовало.

OSeveno Здание Международного уголовного суда. Гаага, Нидерланды

Известный американский католический священник Фрэнк Павоне, директор организации «Священники для жизни», настаивает на том, что имеет право публично поддерживать президента США Дональда Трампа, информирует Kath.net (Линц, Австрия). «Мандат Церкви — религиозный, а не политический, но при реализации этого религиозного мандата мы должны выносить моральные суждения, в том числе политические», — заявил отец Павоне. Если бы Демократическая партия не была так агрессивно настроена против католицизма, ему бы не пришлось высказываться, но когда вы видите, как партия «соединилась со злом», он не может молчать. Демократическая партия заключила «договор со злом» потому, что поддерживает индустрию абортов. «Это партия, которая не уважает свободу Церкви, — сказал священник. — Итак, если партия не уважает свободу Церкви, как Церковь может быть нейтральной?» Трамп, по его словам, стоял рядом с нерожденным и защищал свободу Церкви от тех, кто хочет ее забрать. Он «решил столько проблем в нашей стране, сколько ни один другой президент не сделал», подчеркивает отец Павоне.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты NationalCatholicRegister; североамериканского католического портала Crux; британского католического портала TheTablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; украинского информационного портала Католицький Оглядач; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».