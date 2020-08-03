Похоже, что Вашингтон решил начать новую холодную войну с Китаем. Новым залпом в этом противостоянии стало требование американских властей закрыть консульство КНР в Хьюстоне, в ответ на которое китайская сторона настояла на том, что работа американского консульства в Чэнду должна быть прекращена. США и Китай, крупнейшие в мире экономические державы, всё ближе подходят к черте, за которой их может ожидать вооруженные столкновение. Единственное, что может не дать Вашингтону и Пекину оказаться в состоянии войны, — это немедленная смена курса, пишетДэниэл Дэвис в статье, вышедшей 2 августа в The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерный взрыв

Безусловно, поведение Китая в последние годы идет вразрез с интересами США. Пекин давно не предпринимает активных шагов по борьбе с кражей интеллектуальной собственности. Руководство КНР не скрывает своей готовности решить «проблему с Тайванем» силовыми методами, а также лишило жителей Гонконга обещанных им свобод. Более того, первоначальные попытки Пекина скрыть появление нового коронавируса поспособствовали распространению опасного патогена. Тем не менее для решения этих проблем есть способ эффективный, а есть способ деструктивный, и Вашингтон, похоже, выбрал второй.

Так, государственный секретарь США Майк Помпео в июле совершил визит в Лондон, в ходе которого он попытался «построить коалицию» против Китая. Цель состояла, по словам самого госсекретаря США, в том, чтобы «совместными усилиями убедить Коммунистическую партию Китая, что в ее лучших интересах не вести себя подобным образом». До визита — и перед закрытием консульства в Хьюстоне — США уже принимали ряд агрессивных мер против Китая, в том числе лишив Гонконг специального торгового статуса, введя санкции против китайских чиновников, обвиняя официальный Пекин в пандемии коронавируса, а также наращивая активность американского ВМФ в Южно-Китайском море, где Вашингтон выступает против территориальных притязаний КНР.

U.S. Department of State Пресс-конференция Майка Помпео с главой МИД Британии Домиником Раабом. 21 июля 2020 года, Лондон

В ответ на это Китай стал более решительным образом проводить свои военные операции в Южно-Китайском море, поэтому вполне ожидаемый была реакция на требование закрыть консульство в Хьюстоне. По словам официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня, поступившее со стороны Вашингтона требование о закрытии консульства является «серьезным нарушением международного права, а также сознательной попыткой подорвать китайско-американские отношения». Поэтому не стоит удивляться, что Пекин закрыл американское консульство у себя.

По всей видимости, как Вашингтон, так и Пекин продолжат движение по этой спирали действий и контрдействий. Такое развитие отношений не может считаться положительным для обеих стран. Оно чревато вооруженным столкновением, будь то в случае того или иного инцидента или в результате просчета одной из сторон. К сожалению, нет оснований полагать, что Вашингтон готов умерить свои аппетиты.

В США есть значительное число комментаторов и политиков, которые твердо убеждены, что действия страны никогда не будут сопряжены с какими бы то ни было последствиями. Многие из них считают, что потенциал страны слишком велик, чтобы можно было делать что угодно и не бояться того, что эти действия обернутся чем-то плачевным. Эта убежденность, сложившаяся на фоне операции «Буря в пустыне» и развала СССР, не отражает реального положения дел.

На протяжении всей операции «Буря в пустыне» Китай внимательно следил за тем, как именно ведут боевые действия США. Более того, Пекин не забыл унижения, которому он подвергся в 1996 году, когда Билл Клинтон, на тот момент президент США, с целью заставить Китай отказаться от своих видов на Тайвань послал авианосец в Тайваньский пролив. После этого в Китае началась долгая трансформация всех вооруженных сил, их структуры, доктрины, а также модернизация оружия. Все это было очевидным образом направлено на то, чтобы нанести поражения США в случае их нападения на КНР.

Билл Клинтон и Цзян Цзэминь проводят совместную пресс-конференцию в Белом доме 29 октября 1997 года

Сегодня Китай больше нельзя считать страной, которая в своей обороне полагается по большей части на пехоту и которая потеряла сотни тысяч солдат в боях с США во время Корейской войны. Более того, сегодня у Китая уже не то устаревшее вооружение, как в 1996 году. Коммунистическое руководство провело реформы своих вооруженных сил, превратив их в современную и смертоносную армию, которая может защитить свои границы даже против США. Недооценивать способность Китая противостоять США на своей территории было бы очень большой ошибкой.

Из-за действий США Москва и Пекин смогли отложить свою давнюю враждебность друг к другу и пойти на сближение в экономической области, а также активнее проводить совместные военные учения. Китай и Иран недавно заключили предварительное соглашение о сотрудничестве в энергетической и военной областях. Более того, председатель КНР Си Цзиньпин все активнее углубляет связи со странами Европы, Африки и Латинской Америки.

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На сегодняшний день Вашингтон до краев полон сторонников жесткой линии в отношениях с Китаем. К сожалению тех, кто призывает сохранить могущество США, избежав конфликта с Китаем, машинально записывают в ряды сторонников «замирения» Пекина. Есть все основания опасаться того, что однажды в США поймут, что отказались от трезвого дипломатического взаимодействия, которое бы могло поспособствовать процветанию и безопасности на многие годы вперед, в пользу бессмысленной стратегии военного давления на Китай.