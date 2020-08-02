28 июля 2020 года министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы — Дмитрий Кулеба, Яцек Чапутович и Линас Линкявичюс — объявили о создании новой инициативы регионального сотрудничества, Люблинского треугольника («триангла»), которая будет сосредоточена на культурных, экономических и стратегических интересах трех стран Центральной Европы.

Gov.pl Яцек Чапутович, Дмитрий Кулеба и Линас Линкявичус

Это не первая общая внешнеполитическая акция в их совместной истории. Они уже сотрудничают в сфере безопасности с созданием литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского (LitPolUkrBrig) в 2014 году в, опять-таки, городе Люблин. Бригада предназначена для выполнения задач, поставленных перед ней ЕС, НАТО и ООН. До настоящего времени бригада активности не проявляла, за исключением участия в 2016 году в дидактических учениях под немного смешным названием «Храбрый оркестр» (Brave Band), и до настоящего времени остается только символом надежд на усиление роли Центральной Европы в ЕС и содействие европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Dvidshub.net Бойцы литовско-польско-украинской бригады имени Великого Гетмана Константина Острожского

Каковым является, собственно, и Люблинский Триангл. Только новый проект интеллектуальнее — с исторической ретроспективой. В европейских СМИ обратили внимание, что «новый формат направлен на то, чтобы сблизить три страны и повторить их исторические связи, а именно — литовско-польское содружество 17-го века, которое включало большую часть современной Украины в свои границы». Однако именно это и пугает. Потому что именно эти связи, в конце концов, привели к исчезновению средневековых Польши и Литвы и тому периоду, который в истории Украины по праву называется «Руиной».

Начать следует с XIV века, когда давление немецкого Тевтонского военно-монашеского ордена поставило под сомнение само существование и Королевства Польского и Великого княжества Литовского. Орден был на подъеме, а в Польше после смерти короля Людовика Великого в 1382 году королевой стала восьмилетняя, но не по-детски умная, Ядвига. О ней впоследствии говорил историк Ян Длугош: «Все, что она говорила или делала, указывало почтенность серьезного возраста». В том числе — и ее брак. Двенадцати лет она вышла замуж за Великого князя Литовского Ягайла, который ради польской короны перешел в католицизм. Что же, «Париж стоит мессы», как заметил впоследствии французский король Генрих IV Великий. Краков, наверняка, тоже ее стоит.

Alma Pater Скульптура Оскара Томаша Сосновского «Ядвига и Ягайло»

Брак Ядвиги повлек за собой объединение сил этих двух, доселе скорее враждебных, государств в борьбе с Орденом. И все получилось! Сначала тевтонцы были разгромлены под Грюнвальдом в 1410 году, а потом, спустя более чем столетие войн, вообще превратились в вассальное по отношению к Польше Прусское герцогство (Краковский мир 1525 года).

С 1447 года все короли Польши из династии Ягеллонов были одновременно и Великими князьями Литовскими. Но государства были суверенными, объединенными только персоной монарха (личная уния). Задачи, цели и желания государственных элит были разными, хотя головная боль к концу XVI века была общей. И называлась она крымские татары и московиты. Как Гераи из Крыма «резвились» на территории Польского королевства, например в 1474 году, рассказывал Ян Длугош: «Весь Подольский край, почти на каждом углу, от человека до животного, кровавый и избитый, а вместе с ним большая часть Руси издал мучительный стон, и многие тысячи людей обоих полов были взяты в вечный плен и проданы». Да и последние Рюриковичи из Москвы только в войне 1500−1503 годов забрали у Литовского княжества около четверти его территории. А после сокрушительных поражений Литовского княжества на первом этапе Ливонской войны политическая уния с Польшей стала для княжества вопросом выживания.

Что и произошло… 1 июля 1569 года на Генеральном сейме в Люблине (опять Люблин!!!) была заключена Уния, третья статья которой гласила: «Царство Польское и Великое княжество Литовское уже являются одним неразделимым и неблагоразумным органом, а также неприступной, но единой республикой, которая из двухгосударств и наций стала одним народом и сплоченным». Так образовалась Речь Посполитая, конфедерация Королевства Польского и Великого княжества Литовского.

Ян Матейко. Люблинская Уния. 1869

Тактическую задачу Люблинская Уния выполнила: давление татар было ослаблено, а Россия потерпела поражение не только в Ливонии, но и спустя четверть века в эпоху страшного Смутного Времени, во многом инспирированного Речью Посполитой.

Но первыми «исторически пострадали» от Люблинской Унии даже не русские, а те земли, которые ныне составляют государство Украина. Нынешние западноукраинские земли Польское королевство подчинило еще в XIV веке, захватив бывшее Галицкое королевство и преобразовав его в Воеводство Руское (Русинское) и Воеводство Подольское в 1434 году.

До 1569 года значительная часть остальных, ныне украинских земель находилась в составе Великого княжества Литовского, получившего их по «праву меча» после многолетней истории противостояния с татарской Золотой Ордой, где были и блестящие победы (при Синих Водах в 1362 году), и сокрушительные поражения (при Ворскле, 1399 год). В структуре литовского княжества наследие Древней, домонгольской Руси было государствообразующим: язык, законы, письменность, система мер и весов, военные традиции… И трудно порой отделаться от ощущения, что литовское государство «являлось продолжателем и правопреемником древнерусской государственности».

Mathiasrex Польша и Литва перед Люблинской Унией. 1526

Однако в мае-июне 1569 года, еще до подписания Люблинской Унии, Генеральный сейм передал в состав земель польской Короны литовские воеводства Волынское (с центром в Луцке), Киевское (в Киеве) и Брацлавское (Брацлав в современной Винницкой области). Иными словами, под прямое управление Короны Польской были переданы обширные территории Литовской Руси — современные украинские Подляшье, Волынь, Подолье и Среднее Поднепровье. Считай — все Правобережье Украины, за исключением степной зоны, где по-прежнему хозяйничали татары.

Mathiasrex Польша и Литва после Люблинской Унии. 1569

Таким образом, преимущественно православный еще со времен Древней Руси регион попал под власть католической Польши, что привело к самому жестокому виду противостояния в средние века — к противостоянию этно-религиозному. Поэтому естественным следствием Люблинской Унии для Украины стала серия козацко-крестьянских восстаний рубежа первой половины XVII века (Косинского, Наливайко, Жмайла, Федоровича, Сулимы, Павлюка-Острянина-Гуни). А результатом — восстание Богдана Хмельницкого и последовавшая за ним «Руина» на украинских землях. С момента Люблинской Унии не прошло и ста лет… Пройдет еще чуть более века, и сама Речь Посполитая будет растерзана тремя имперскими орлами — золотым России и черными — Австрии и Пруссии. Польша и Литва исчезнут как страны.

Ох, зря нынешний «треугольник» назвали «Люблинским»…