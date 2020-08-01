В российских СМИ обсуждается изображение американским телеканалом CNN в одном из своих материалов Южных Курил как якобы принадлежащих Японии. Сообщается, что была использована карта японских военных. В связи с этим возникла дискуссия, сделали это американские телевизионщики преднамеренно, или просто не обратив на такое изображение российских островов внимания.

США

Большинство комментаторов придерживаются первого мнения, но есть и такие, кто, хотя и не оправдывает американцев, но и не видит в их действиях злого умысла. Так, например, старший научный сотрудник Центра исследования Японии Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» утверждал, что «американцы предпочитают занимать нейтральную позицию по Курильским островам и не называют их напрямую российскими или японскими…»

Не могу согласиться с таким утверждением. Ибо в свое время именно американцы создали так называемую территориальную проблему между сначала Японией и СССР, а теперь Японией и Россией. Сначала Вашингтон отказался включить в Сан-Францисский мирный договор 1951 года признание Японией суверенитета СССР на возвращенных ему по итогам Второй мировой войны территориях Южного Сахалина и всех Курильских островов. Что, как известно, вынудило Москву отказаться от подписания этого документа. Более того, при ратификации Сан-Францисского договора 20 марта 1952 года сенат США сделал следующее заявление: «Предусматривается, что условия договора не будут означать признания за Россией каких бы то ни было прав или претензий на территории, принадлежавшие Японии на 7 декабря 1941 года, которые наносили бы ущерб правам и правооснованиям Японии на эти территории, равно как не будут признаваться какие бы то ни были положения в пользу России в отношении Японии, содержащиеся в Ялтинском соглашении». Тем самым американские сенаторы «отменили» соглашение глав великих держав о переходе Южного Сахалина и Курильских островов к Советскому Союзу.

Премьер-министр Японии Сигэру Ёсида подписывает Сан-Францисский мирный договор

Затем в 1956 году никто иной как госсекретарь США Джон Даллес угрозами заставил японское правительство отказаться подписать с СССР мирный договор на условиях компромиссного решения вопроса о территориальном размежевании.

В конце августа 1956 года, не скрывая своего намерения сорвать советско-японские переговоры, госсекретарь США Даллес пригрозил японскому правительству, что в случае, если по мирному договору с СССР Япония согласится признать советскими Кунашир и Итуруп, США навечно сохранят за собой остров Окинаву и весь архипелаг Рюкю. Для того чтобы поощрить японское правительство продолжать выдвижение неприемлемых для Советского Союза требований, США вновь пошли на прямое нарушение Ялтинского соглашения. 7 сентября 1956 года Госдепартамент направил правительству Японии меморандум, в котором заявил, что США не признают никакого решения, подтверждающего суверенитет СССР над территориями, от которых Япония отказалась по мирному договору. Играя на националистических чувствах японцев и пытаясь представить себя чуть ли не защитниками государственных интересов Японии, чиновники Госдепартамента США изобрели следующую формулировку: «Правительство США пришло к заключению, что острова Итуруп и Кунашир (наряду с островами Хабомаи и Шикотан, которые являются частью Хоккайдо), всегда были частью Японии и должны по справедливости рассматриваться как принадлежащие Японии». Далее в ноте говорилось: «США рассматривали Ялтинское соглашение просто как декларацию об общих целях стран-участниц Ялтинского совещания, а не как имеющее законную силу окончательное решение этих держав по территориальным вопросам».

Уинстон Черчилль, Франклин Рузвельт и Иосиф Сталин (слева направо) на Ялтинской конференции

Смысл этой «новой» позиции США состоял и в том, что Сан-Францисский договор якобы оставил открытым территориальный вопрос, «не определив принадлежность территорий, от которых Япония отказалась». Тем самым под сомнение ставились права СССР не только на Южные Курилы, но и на Южный Сахалин и все Курильские острова. Столь беспринципное поведение администрации США было продиктовано стремлением во что бы то ни стало не допустить нормализации и последующего развития японо-советских отношений, сохранить Японию в качестве «бастиона антикоммунизма на Дальнем Востоке».

Тогда жесткое давление со стороны США и антисоветских кругов в японском правительстве не позволило добиться поставленной цели — заключить полномасштабный советско-японский мирный договор. Правительство Японии ради прекращения состояния войны и восстановления дипломатических отношений согласилось подписать не договор, а советско-японскую совместную декларацию. Это решение было для обеих сторон вынужденным, ибо японские политики, следуя требованию США, до последнего настаивали на передаче Японии, кроме Хабомаи и Шикотана, еще и самых больших и освоенных островов Кунашир и Итуруп. К удовлетворению американцев, это не позволяло продолжить переговоры о заключении мирного договора.

Gov.ru Остров Кунашир

Характеризуя сложившуюся обстановку, профессор Калифорнийского университета этнический японец Цуёси Хасэгава отмечал: «Изменения, которые наступили в годы холодной войны, произошли не в советско-японских отношениях, они произошли в отношениях США и СССР, когда союзники в годы войны стали врагами, а США и Япония, которые были врагами во время войны, стали союзниками… Цель США состояла в том, чтобы вовлечь Японию в свою глобальную стратегию… США стремились избежать антиамериканизма и национализма… Проблема северных территорий позволила встроить Японию в глобальную стратегию США и, отводя японский национализм от себя, направить его против Советского Союза… Фактически после восстановления дипломатических отношений с Москвой можно сказать, что у Токио не было внешней политики на советском направлении — только «политика северных территорий»… Проблема северных территорий выполняла роль клапана для стравливания пара в международных отношениях на Дальнем Востоке. С этой точки зрения было важно, чтобы территориальный спор оставался нерешенным. Отсюда жесткая позиция Японии с требованиями немедленного возвращения всех островов и отказ обсуждать предложения о передаче части территорий».

Линия США на недопущение полной нормализации между Японией и теперь уже Россией продолжается и поныне. На проходивших в июне 2011 года в Вашингтоне японо-американских переговорах в формате «два плюс два», в которых с обеих сторон участвовали министры иностранных дел и министры обороны, было заявлено о решимости Японии и США «добиваться полной нормализации отношений России и Японии путём решения вопроса о северных территориях». Как известно, под «северными территориями» в Токио подразумевают все входящие в состав Российской Федерации Южные Курильские острова. Реакция Москвы была незамедлительной и достаточно резкой. В заявлении МИД РФ указывалось: «Считаем неуместной ситуацию, когда, так или иначе, ставится под сомнение суверенитет России над южными Курильскими островами… Мы вправе ожидать от американских партнёров более уважительного отношения к соответствующим договоренностям союзных держав (победительниц во Второй мировой войне)».

Как уже доводилось отмечать, продолжающиеся попытки грубо вмешиваться в российско-японские отношения, заявления нынешних американских политиков и дипломатов о поддержке реваншистских территориальных требований Японии свидетельствуют о нежелании выполнять взятые в 1945 году правительством США в лице его главы — президента Франклина Рузвельта обязательства. Избранная Вашингтоном позиция является не только неуважением вклада советских солдат и офицеров в разгром японского милитаризма, но и предательством союзнических отношений в годы войны в целом.

За послевоенные годы, начиная с президента США Гарри Трумэна, многие американские руководители не раз демонстрировали приверженность США двойным стандартам, пренебрежение международными обязательствами и договорённостями. Взять хотя бы клятвенные обещания при объединении Германии не расширять НАТО на восток. Да и в вопросах разоружения Вашингтон явно стремится «переиграть» партнёра, создавая новейшие системы ПРО, предназначенные для «нейтрализации» российского ракетно-ядерного оружия, с легкостью отбрасывая соглашения о контроле над стратегическими видами вооружений. Хотя американская «помощь» союзной Японии в отторжении от нашего государства законно принадлежащих ему земель может рассматриваться кем-то как частный случай, в действительности речь идёт о доверии к США в целом, утрата которого требует внесения серьёзных корректив в политику не только России, но и других стран мира.