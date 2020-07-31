Вышел второй том сборника очерков и документов «Студенческие отряды Архангельской области: 50-летию движения студенческих отрядов Архангельской области посвящается…» под общей редакцией Андрея Жилина, бывшего второго секретаря Архангельского обкома ВЛКСМ. 590 страниц цветной печати формата А4, собрано огромное количество фотографий, на которых десятки тысяч юношей и девушек, отдавших студенческим отрядам кусочек своего лета, или связавших с ними лучшие годы своей жизни. Разглядывая фотографии становится ясно, что они стали кузницей руководящих кадров всех отраслей области. Поэтому, если у молодого человека есть желание состояться в жизни, студенческие отряды — проверенный лифт для карьерного и профессионального роста.

Второй том книги «Студенческие строительные отряды Архангельской области»

Андрей Жилин — главный редактор книги «Студенческие строительные отряды Архангельской области»

Андрей Жилин, редактор книги: «Работа началась в 2009 году. Сначала ею занимался Станислав Отрыванов. В 2014 году образовался областной совет ветеранов ССО, и был создан совет книги. Она непрерывно росла в объеме. Сначала брошюра, потом один том, потом два. В архивах мы сидели порядка пяти лет. Большая часть архивных документов в первой книге о периоде 1966 — 1991 годов. В ней 1300 фотографий. Второй том посвящен 2000 — 1019 годам. С 1991 года по 2000-й движения ССО в области как такового не было. Во втором томе около 1700 фотографий, 700 из них принесли бойцы ССО. Там же рассказано, как восстанавливалось движение ССО в 2000-х. Ключевую роль сыграл губернатор Анатолий Ефремов. С Ефремовым рядом стояли Заец, Петр Орлов и Олег Соколов. В планах издание по 50-летию ССО Северодвинска. Она будет готова к концу года. К концу года на сайте совета ветеранов появятся первая и вторая книги».

Одна из самых интересных страниц летописи ССО связана с памятником истории и культуры всемирного значения — Соловецким кремлем.

Газета «Наш темп», октябрь 2003 года: «Архангельская область никогда ранее не принимала всесоюзных ССО. Поэтому подготовительную работу по приему в Поморье первого всероссийского отряда активно поддерживали губернатор Архангельской области Анатолий Ефремов, руководивший областным стройотрядовским движением в 70-х годах, председатель комитета по делам женщин, семьи и молодежи Елена Вторыгина, председатель Совета ректоров Олег Соколов … Финансирование реставрационных работ, в которых работали студенты, гарантировало министерство культуры РФ…

В первом всероссийском ССО «Соловки» трудились студенты из Архангельска, Москвы, Йошкар-Олы, Иркутска, Иваново. Половина бойцов работала в Соловецком кремле. Здесь они корили бревна для лесов реставрируемой древней кирпичной колокольни, ремонтировали кровлю на прачечном корпусе монастыря, а также строили мостки ведущие в ботанический сад, чтобы прихожане и туристы меньше топтали лес и сохраняли уникальную природу. Вторая половина отряда базировалась на острове Анзер. Там восстанавливали Голгофо-Распятский скит. Студенты возводили леса вокруг реставрируемого храма, разбирали развалившиеся конструкции, поднимали наверх кирпич, раствор. у каждого на душе осталось приятное ощущение личной причастности к великому делу сохранения знаменитых российских святынь христианской веры».

Настоятель Соловецкого монастыря архимандрит Иосиф с бойцами ВССО «Соловки». 2004 год. Фото из книги «ССО Архангельской области»

Второй интересный эпизод — когда мэр Москвы Лужков помог Архангельской области с реставрацией Гостиных дворов 200 бойцами ССО. Юрий Михайлович много сделал полезного для Архангельской области, но эту страницу его биографии мало кто знает.

Юрий Комолятов, командир штаба ССО СЗФО: «В июне 2009 года в Архангельске проходил президиум Госсовета России. В город съехались высшие федеральные чиновники и региональные руководители. … в том числе музей посещают, а тогдашний мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков. Осмотрев экспозицию, мэр сел писать длиннющий текст в книгу почетных гостей… чем и воспользовался директор краеведческого музея Владимир Алексеевич Любимов. Он подошел к Лужкову и поинтересовался, помнит ли он, что между Москвой и Архангельским краеведческим музеем подписано соглашение о сотрудничестве. И не хочет ли столица оказать музею помощь в затянувшейся реставрации Гостиных дворов. «Конечно, помню, — соврал Лужков , — очень хочет столица оказать помощь»…

Все забыли про его предложение… как буквально через 2 недели из администрации области нас обрадовали: к нам едет отряд в 200 человек, правительство Москвы берет на себя проезд, частичное обеспечение инструментом и оплату труда. А Архангельская область обеспечивает питание, проживание и фронт работ. Московский отряд вселялся в старый корпус гостиницы «Пур наволок» …а фронт работ обеспечивался на объектах реставрации и археологических исследованиях Гостиных дворов».

Бойцы Всероссийского отряда «Соловки» на одном из объектов Соловецкого кремля. Июль 2004 года. Фото из книги «ССО Архангельской области»

Редактор много рассказывает о своих помощниках — Станиславе Отрыванове, Евгении Шевчуке и других. Говорит, что без них не было бы издания. Наверно, это так, но нужно порадоваться за самого Андрея Николаевича, нашедшего себя в очень полезном деле — летописи студенческих отрядов. Казалось, что работа в обкоме комсомола в 1980-х стала пиком его жизни. Но у каждого человека всегда есть нераскрытые горизонты — написание или составление книг. Редакторская работа открыла такой горизонт в жизни Андрея Жилина.