Некоторое время тому назад прокуратурой Ленинского района города Екатеринбурга было подано исковое заявление в суд в связи с публикацией в интернет-издании «Накануне.ru» статьи историка Игоря Пыхалова «За что крымских татар назвали пособниками Гитлера в учебнике и почему им не стоит потакать сегодня». Прокуратура усмотрела в этой статье признаки «возбуждения вражды к группе, выделенной по признаку национальности и происхождения (к крымским татарам)» и квалифицировала её как экстремистскую.

Иван Шилов ИА REGNUM Советские солдаты-освободители проходят по улицам станицы Крымская. Май 1943 года

Чего хотят авторы иска? — здесь я имею в виду и органы прокуратуры, и тех политиков, которые инициировали этот иск (в частности, речь идёт о депутате Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Руслане Бальбеке). Формально они хотят только, чтобы упомянутая статья была признана информацией с вышеуказанными определениями, распространение которой в Российской Федерации запрещено, и чтобы она была удалена с сайта «Накануне.RU». На деле же, насколько я понимаю, речь идёт о том, чтобы повлиять на историков и публицистов в широком плане, испугать их, заставить перестать обсуждать вопрос о сотрудничестве немалого числа граждан СССР с германскими оккупантами во время Великой Отечественной войны, об их преступном пособничестве нацистам.

Мне скажут, что Игорь Пыхалов сосредоточился только на крымско-татарском народе, а в числе пособников нацистов были представители разных народов Советского Союза. Да, в части, касающейся народов, это так. Но фактом является и то, что у одних народов число пособников было большим, у других — меньшим.

Прокуратуре и, видимо, депутату Бальбеку не понравилось, что в статье историка Пыхалова крымские татары названы «народом-предателем». Мне это оценочное определение представляется чрезмерным, я бы не сказал так хотя бы из памяти о героическом лётчике Амет-Хане Султане и погибшей в 20 лет разведчице Алиме Абденановой… Но скажите мне, пожалуйста, как я должен реагировать, когда монархисты называют мой русский народ «народом-клятвопреступником», а клерикалы, по сути дела, «народом-убийцей», возлагая на весь русский народ вину за убийство Николая Романова и его семьи?

Амет-Хан Султан

Мне такие обвинения не нравятся, я считаю их нечестными или, в лучшем случае, выдвинутыми без достаточных для того исторических оснований. Но такие обвинения звучат, вы это хорошо знаете. И что, во всех таких случаях мы, простые русские патриоты, должны каждый раз подавать иски и требовать удаления статей, в которых об этом говорится? А соответствующие трактовки заставлять убирать из учебников там, где они присутствуют?

Можно, конечно, пойти и по этому пути. Но не лучше ли серьёзно и честно поразмыслить над историческими судьбами своего народа? Не знаю, как в Коране, возможно, в нем такого нет, но в Библии содержится много размышлений о судьбах народов, причем далеко не всегда на приятной почве и с приятными выводами.

И второй момент. Прокуратура в данном случае сосредоточилась на законодательстве, направленном на предотвращение провоцирования межнациональной вражды. Но есть ведь и законодательство, по которому должны преследоваться все попытки реабилитировать тех, кто в 1941 — 1945 годах являлся пособниками оккупантов, саму идеологию нацизма и тех, кто ей служил. Как с этим быть? Не получается ли, что позиция прокуратуры направлена на оправдание факта массовой измены Родине в годы Великой Отечественной войны?

Крымские татары

Как человек православный, я категорически против коллективного покаяния (оно один раз было в нашей народной истории и на пользу не пошло), но я себя иначе как неотъемлемой частью своего народа не мыслю. Это так и в том, что касается прошлого, и того, что есть сейчас, и будущего. Значит, во мне живут и гордость за русского солдата — победителя нацистской Германии и империалистической Японии, и — боль и стыд за трусов, бегавших с поля боя. Во мне рядом и преклонение перед командармом Ефремовым и ненависть к предателю Власову, другим русским пособникам нацистов. Но я ещё и советский человек и как советский человек имею право так относиться и ко всем гражданам СССР в той войне. И в детях своих я тоже это чувство воспитал, и во внуках воспитываю…

А считать, что твой народ — это только герой или только безвинная жертва, и ему всё должны, по-моему, не дело. Тем более не дело выправлять под эту версию учебники истории и жаловаться на историков и публицистов в прокуратуру, что «обижают».