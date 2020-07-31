Крупнейшие российские банки продолжают терять валютных вкладчиков даже после пика кризиса и пандемии, следует из отчетности кредитных организаций на 1 июля, о чем сообщил РБК. Однако, как следует из информационно-аналитического документа Банка России, опубликованного 28 июля, норма сбережений во II квартале этого года резко возросла — до 23% SA (в I квартале: 8,8%). Как следует из документа ЦБ, рост нормы сбережений объясняется «во многом ограничением потребления в условиях самоизоляции и приостановки поездок. Из-за роста неопределенности увеличился спрос населения на наличность и краткосрочные депозиты, что обеспечило ускорение роста рублевых активов. При этом после повышенного спроса в марте во II квартале возникла пауза в росте потребительского и ипотечного кредитования».

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Заметим, что на фоне засвидетельствованного Банком России роста сбережений в июне, когда стали отменять ряд ограничений, что стало приводить экономику в более активное движение, спрос на рабочие руки со стороны компаний стал снижаться, несмотря на оказываемую господдержку для сохранения кадров и заработных плат. Уровень безработицы достиг 6,3%, превысив май на 0,2%. Ненужными в июне оказались еще 100 тысяч человек, но могло было быть и больше, замечает между строк ЦБ, если бы не выделяемые субсидии на выплату заработной платы и беспроцентные кредиты направляемые в то время для поддержки занятости. В мае за счет стимулирующих выплат медицинским работникам и смены сезонности части выплат в добыче полезных ископаемых при одновременном сдерживании инфляции проявились благоприятные признаки роста заработной платы, правда, выражаемые больше номинально. Если в реальном выражении рост з/п составил в мае 1%, то в номинальном +4%. В апреле в реальном выражении был зафиксирован минус в 2%, тогда как номинально произошел рост на 1%. Интересно и то, что на фоне отражаемого в отчетности, по сути, рекордного роста нормы сбережений реальные располагаемые денежные доходы населения в этот же период снизились в годовом выражении на 8,0%, хотя еще в первом квартале был хоть и незначительный, но рост +1,2%. Наиболее заметно, отмечает ЦБ, пострадали предпринимательские и прочие, включая даже скрытые, доходы. И опять же, если бы не выплаты государства, то итоги оказались бы намного печальней. Именно обязательные платежи, составившие 6% всех доходов (около 0,8 трлн руб), внесли положительный вклад в динамику доходов.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Кошелек

Ну и теперь снова вернемся к норме сбережений, рост которых ЦБ обосновывает ограничением потребления в условиях режима самоизоляции и отложенными поездками. Отчасти это так, но и то касается далеко не каждого россиянина. Воспринимать эти данные как снижение потребления ради накопления в неопределенный для экономики период, то есть как сигнал к тому, что у основной части россиян есть резервы, которые в случае чего вполне позволят им пережить кризис при существующих доходах и уровне поддержки, не стоит. Потому как та самая рекордно выросшая норма сбережений и некий появившийся рост спроса на срочные депозиты, может являться всего лишь конвертируемой из валютных вкладов рублевой массой. А это значит, что тот, кто жил неплохо, у кого был «под рубашкой жирок», тот и переживет кризис безболезненней, то есть жизнь с экономической точки зрения налаживается далеко не у всех. Еще это говорит о по-прежнему существующих на рынке так называемых валютных спекуляциях.

Напомним, как сообщал РБК, отток 602,4 млн долларов с депозитов в иностранной валюте в июне пережили 7 из 11 системно значимых игроков: ВТБ (-$470,9 млн), Райффайзенбанк (-$55,9 млн дол.), Альфа-банк (-$49,1 млн), «Юникредит» (-$18,4 млн), «Открытие» (-$13,7 млн), Московский кредитный банк (-$26,7 млн) и Росбанк (-$23,8 млн). При этом в марте и апреле из девяти системно значимых банков забрали рекордный объем валюты: в марте отток составил — 3,8 млрд долларов, в апреле — 1,1 млрд долларов. При этом в целом по банковскому сектору, по данным ЦБ, средства россиян в иностранной валюте с учетом денег на текущих счетах на 1 июля достигли $89,56 млрд, за месяц увеличившись на $593 млн. То есть валютные депозиты частично перетекли на текущие (карточные) счета, вероятно для возможности более оперативного совершения операций с валютой или покупок, что также говорит о том, что, несмотря на отражаемую ЦБ картину налаживающейся жизни, россияне «ныряют» в свои накопления. От хорошей жизни?