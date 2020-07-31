Министр юстиции и генеральный прокурор Польши Збигнев Зёбро вступил в конфликт с премьер-министром страны Матеушем Моравецким. Формальным поводом для этого стало решение главы правительства не подавать сразу заявку на выход Варшавы из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульской конвенции), а передать рассмотрение этого вопроса в Конституционный трибунал. По словам Зёбро, он ожидал, что Моравецкий предпримет немедленные действия в отношении Стамбульской конвенции. Министр юстиции подчеркнул, что если бы он не был уверен в непригодности конвенции для поляков, то сам бы подал запрос судьям. «Чем мы немного отличаемся от премьер-министра, так это подходом ко времени, — заявил он. — Потому что мельницы правосудия, что касается и Конституционного трибунала, мелят медленно. Существует опасность, что судьи отложат это дело, потому что у них есть много других вопросов».

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Зёбро настаивает на том, что Стамбульская конвенция угрожает польской семье. Однако это не объясняет, почему надо так торопиться с ее расторжением именно сейчас. Многие эксперты считают, что все дело в грядущей реконструкции правительства. Как свидетельствуют многочисленные утечки, в недрах возглавляющей правящую правоцентристскую коалицию партии «Право и Справедливость» (PiS) сложилось мнение, что нужно сократить число министерств. Это приведет к тому, что партнеры PiS, в том числе руководимая «Солидарная Польша», которой руководит Зёбро, потеряет одно министерство из выделенных им ранее двух и лишится некоторых заместителей министров. Но такое решение, если его, конечно, «Право и Справедливость» примет, будет носить аппаратный характер, а значит, и бороться с ним надо аппаратными методами. Тем не менее Зёбро ведет себя не как министр, который может делать заявления в рамках очерченной компетенции, он претендует на то, чтобы формировать идеологию, по сути, самой PiS.

Збигнев Зёбро

Что выглядит следующей странностью. Действительно, голоса депутатов от его партии критически важны правящей коалиции для сохранения большинства в Сейме Польши. Однако «Солидарная Польша» в гораздо большей степени зависит от «Права и Справедливости», чем наоборот. Потеря контроля над парламентом приведет к маргинализации политической силы Зёбро, на следующих выборах, очередных или досрочных, она вряд ли в одиночку сможет провести своих сторонников в депутаты. Помимо того, у PiS уже есть главный идеолог, председатель партии Ярослав Качиньский. Президент Польши Анджей Дуда в этой властной конструкции получается слабым подобием «либерального крыла», премьер Моравецкий — технократ, обеспечивающий договоренности с Брюсселем и финансовую стабильность, благодаря чему правящая коалиция может позволить предоставлять полякам различные пакеты социальной помощи. На кого же в этом случае рассчитывает Зёбро и на что? Он играет на нескольких досках сразу.

Во-первых, «ястребиный настрой» министра юстиции должен помочь «Праву и Справедливости» в ближайшие три с половиной года решить задачу «реполонизации» средств массовой информации. Эта тема поднималась PiS неоднократно, но откладывалась на потом. Сейчас вроде бы появился новый план — не трогать принадлежащие иностранным собственникам телеканалы и крупные издания, сделав акцент на местную прессу. Как вариант, стимулировать польские концерны, дружественные «Праву и Справедливости», выкупить пакеты акций у западных издателей (преимущественно, это немецкие компании). Роль судов в таком процессе является одной из ключевых. А министр юстиции все эти годы проводил в интересах PiS судебную реформу, причем, проводил жестко, отмахиваясь от критики со стороны Европейской комиссии, Европейского парламента и прочих европейских институций. Противники Зёбро утверждали, что он строит «путинскую Россию», что должно было создавать министру образ «путинского агента». Конечно, им он не был. Хотя Зёбро и не замечен в серьезных нападках на Москву, он не «пророссийский», он, скорее, «антиевропейский». По крайней мере, на уровне риторики.

Pis.org.pl Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, партия «Право и справедливость»

Отсюда, во-вторых, можно предположить, что его нынешние действия рассчитаны на будущее, то время, когда «Праву и Справедливости» придется формулировать новые идеологические постулаты. По замечанию одного из лидеров движения «Конфедерация» Кшиштофа Босака, PiS — партия «пластилиновая». Во время дебатов о Стамбульской конвенции Босак подчеркивал, что политики правящей партии «без правого, христианского или консервативного давления сами по себе не способны или не хотят ничего делать в консервативном направлении», но раз «они ведут себя подобно пластилину, то этот пластилин должен быть спрессован и сформирован». Как ни относись ко взглядам Зёбро, концепция у него есть, и она четко выражена. Он играет на противопоставлении христианской консервативной Польши «безбожному» ЕС с его гендерными теориями и защитой сексуальных меньшинств. Это не самая большая проблема для Брюсселя, привязавшего Варшаву выданными кредитами и грантами к себе на ближайшие годы. Это проблема для самой Польши, поскольку избранная Зёбро стратегия будет еще сильнее раскалывать общество, включая самих правых, жертвой чего может стать премьер Моравецкий.