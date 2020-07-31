Владимир Путин 30 июля 2020 года провёл совещание по вопросу экологической ситуации в городе Усолье-Сибирское Иркутской области, где находится некогда градообразующее предприятие «Усольехимпром», все объекты которого, включая почву и подземные воды, «пропитаны опасными химическими веществами». Президент дал три месяца правительству Михаила Мишустина на составление дорожной карты по ликвидации загрязнения. ИА REGNUM выяснило подробности того, как разорялось предприятие, кому оно принадлежит и какие судебные претензии на сегодня есть у Росприроднадзора, глава которого сравнила ситуацию с аварией на Чернобыльской АЭС.

Иван Шилов ИА REGNUM

Справка

Предприятие, экологическое состояние которого стало вопросом повестки совещания Владимира Путина, работает в городском округе Усолье-Сибирское с 1936 года. Некогда завод был крупнейшим за Уралом и многие годы единственным на этой территории, который выпускал каустическую соду и хлор. В составе было два производства — карбида кальция (ацетиленовый комплекс), а также хлора и его производных (хлорный комплекс).

В годы Великой Отечественной войны в Усолье эвакуировали работников и оборудование Сакского хлорного цеха из Крыма, а также оборудование завода из Сталинграда (сегодня — Волгоград).

В разные периоды завод производил перекись водорода, ацетилен, азот, карбид кальция и многое другое. В 1970 году, после взрыва на производстве, был прекращен выпуск синтетического каучука — наирита. А в 1998 году из-за нерентабельности закрыли цех ртутного электролиза, но на площадке осталось одно из самых крупных ртутных загрязнений.

Андрей Wargus «Усольехимпром»

В 2005 году на промплощадке было создано ООО «Усолье-Сибирский силикон», но ситуация на мировом рынке поликристаллического кремния, который выпускал завод, через несколько лет ухудшилась, и продукт к 2012 году подешевел в 20 раз, что привело к проблемам и в ООО. Чтобы как-то исправить ситуацию, было заявлено, что компания будет осуществлять полную производственную цепочку — от выпуска сырья для солнечных модулей до инсталляции и обслуживания солнечных электростанций. Инвестировать в проект планировала госкорпорация «Роснано», но планам не суждено было сбыться. Уже в январе 2014 года газета «Коммерсантъ» сообщила, что производство в ООО «Усолье-Сибирский силикон» остановлено и почти 400 сотрудников уведомлены о планируемом сокращении.

Летом 2018 года на территории промплощадки произошла утечка неизвестного ядовитого вещества. С ноября был введён режим ЧС.

Спустя ещё год, в июле 2019 года, глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью газете «Известия» заявила, что «Усольехимпром» — «самый яркий пример безобразного поведения собственника». Она отметила, что «нужно действовать уже сейчас, иначе мы получим такой «экологический Чернобыль».

Gosnadzor.ru Светлана Радионова

Владельцы компаний из Усолья-Сибирского

На сегодня на площадке есть два юрлица — ООО «Усолье-Сибирский силикон» и ООО «Усольехимпром». Первое было учреждено в декабре 2005 года. Уставный капитал фирмы, которая с ноября 2016 года находится в стадии ликвидации, составляет 949 240 496,43 рубля. Владельцем числится московское ООО «Группа Нитол», но в ЕГРЮЛ есть отметка о недостоверности сведений. Кроме того, в реестре уточняется, что доля с мая 2013 года находится в залоге «до полного исполнения компанией с ограниченной ответственностью INSQU PRODUCTION LIMITED своих обязательств по договору акционерного займа от 28.09.2012 года». О размере займа неизвестно.

Упомянутое в ЕГРЮЛ иностранное юрлицо зарегистрировано на Кипре в июне 2004 года. Она совместно с ООО «Нитол-Силикон» было совладельцем ООО «Группа Нитол». При этом офшорная компания владела 99,9% доли в группе. С 12 сентября 2019 года компания «Группа Нитол» прекратила своё существование.

По открытым данным, ООО «Группа Нитол» входило в состав группы компаний Nitol Solar. До 2011 года фирма позиционировалась как производитель поликристаллического кремния для солнечной энергетики.

Rusnanonet.ru Продукция компании НИТОЛ. Поликристаллический кремний

Второй владелец ООО «Группа Нитол» — ООО «Нитол-Силикон» было создано в мае 2005 года и ликвидировано 19 сентября 2016 года. Его собственник и директор — Дмитрий Семенов. В его активе на сегодня небольшая доля в ООО «Энерджи Инвест Эко», которое с конца апреля 2020 года числится в стадии ликвидации. Компания занимается торговлей электроэнергией и на 99,9% принадлежит ООО «Эко-инжиниринг».

Возвращаясь к проблемам Усолья-Сибирского. Второе юрлицо проблемной площадки — ООО «Усольехимпром» было учреждено в декабре 2003 года. Уставный капитал — более 890 млн рублей. С сентября 2015 года 99,9% доли в компании принадлежит офшорной фирме «Кедбай Корпорэйшн» (место регистрации в 2005 году — Британские Виргинские острова, конечный бенефициар неизвестен). Небольшая доля в ООО числилась за ООО «Нитол-Силикон».

Банкротство заводов

И ООО «Усолье-Сибирский силикон» (УСС), и ООО «Усольехимпром» — банкроты. К сентябрю 2016 года, когда «УСС» был признан банкротом после процедуры наблюдения, его долги составляли 14 341 590 316,59 рубля. В начале июня 2020 года УСС продлили до 11 августа 2020 года срок конкурсного производства. В рамках процедуры идёт распродажа имущества, которое на старте оценивалось в 10 млрд рублей.

Urban3p.ru Цеха «Усольехимпрома».

Rusnanonet.ru «Усолье-Сибирский Силикон»

В ООО «Усольехимпром» к июню 2017 года, когда от наблюдения на заводе перешли к банкротству, реестр кредиторов содержал требования на 4 783 842 665,26 рубля при стоимости активов на конец 2015 года — 4 238 559 000 рублй. Гендиректором «Усольехимпрома» (до банкротных процедур) был Михаил Максимов, который в 2011 году занимал пост министра инвестиций и развития Свердловской области.

Претензии Росприроднадзора к «Усольехимпрому»

В своём интервью от 2019 года глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала «Усольехимпром» — самым ярким примером «безобразного поведения собственника». Несколько раз природоохранное ведомство взыскивало с компании вред, причинённый почвам и рекам, и продолжает это делать до сих пор.

Так, на сегодня в арбитраже есть несколько исков от ведомства. Например, требование о взыскании 100 тыс. рублей как вреда, причиненного почвам как объекту окружающей среды. А 30 июля 2020 года судья полностью удовлетворил иск управления Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории «о взыскании вреда, причинённого р. Ангара — поверхностному водному объекту рыбохозяйственного значения высшей категории, в размере 139 006 830 рублей». Решение суда пока не изготовлено, подробности не сообщаются.

Без уголовных дел в судьбе предприятий не обошлось. В июле 2015 года бывший замгендиректора, главный инженер «Усольехимпрома» Владимир Дмитриев и руководитель работ по консервации Игорь Высоцкий были признаны виновными в нарушении правил обращения с экологически опасными веществами и отходами, и осуждены к одному году ограничения свободы и 8 месяцам соответственно. По данным следствия, работники компании по указанию и с участием фигурантов в 2013—2014 годы «умышленно, с целью утилизации ненужных отходов, стравливали из контейнеров в атмосферу экологически-опасное химическое вещество — хлор». Помимо этого, местной стройкомпании были проданы промышленные отходы, содержащие ртуть, чем «создана угроза причинения вреда здоровью человека и окружающей среде».

На этапе расследования этого дела природоохранный прокурор подал иск к ООО «Усольехимпром» с требованиями очистить от ртути все сооружения накопителя шлама, объем которого превышал 1,7 млн тонн. Суд требования удовлетворил.

Urban3p.ru «Усольехимпром».

По итогам совещания, которое провёл 30 июля 2020 года Владимир Путин, принято решение за три месяца разработать дорожную карту по ликвидации загрязнения. Также силами Росгвардии будет изолирована промплощадка, которую возьмут под охрану. Минфину же поручено «заложить необходимые средства в трёхлетнем бюджете» на работы по ликвидации.