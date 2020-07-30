Российское аналитическое сообщество увлечённо исследует варианты развития событий в США в результате победы на президентских выборах той или иной стороны. При этом предполагается, что при победе демократов для России дела будут обстоять хуже, чем при победе республиканцев. Исходя из этой установки, делают вывод, что победы Байдена-Клинтон нам стоит опасаться сильнее, чем победы Трампа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп!

Разумеется, серьёзная политика строит предположения не исходя из фамилий претендентов, а взвешивая возможности того или иного действия в той или иной ситуации. Для России поствыборную ситуацию в США можно истолковать в виде закона Мэрфи: если неприятность может случиться, она случается.

Любое ограничение, которое может быть наложено на Россию со стороны США, будет наложено. Независимо от фамилии президента и его партийной принадлежности. Решающим будет лишь момент времени, а это зависит от большого числа факторов, не находящихся в зоне прямого влияния любого американского президента.

Kremlin.ru Джозеф Байден

В своём нашумевшем интервью Олег Дерипаска выразил уверенность, что в случае прихода к власти Байдена-Клинтон в марте-апреле 2021 года к России будут применены обещанные «адские санкции», решение о которых уже принято в США при Трампе.

Он описывает ситуацию потенциальной возможности, которую на самом деле применит любой американский президент, исходя из складывающейся конъюнктуры. Момент применения будет зависеть от того, как в США оценят текущую ситуацию, что выгоднее — вводить санкции или продолжать пугать ими. Ведь осуществлённая угроза уже не пугает.

Санкции применят тогда, когда это будет выгоднее всего, а не сразу после победы демократов. Будет выгодно — применит санкции и Трамп, не будет выгодно — повременят с ними и демократы. Всё будет зависеть от обстоятельств на момент принятия решения.

Gage Skidmore Хиллари Клинтон

Для России это означает то, что санкции применят в любом виде и в любом случае. Или в качестве угрозы, или в качестве реальности. Это силовой аргумент, отказываться от которого в США не станет никто. Он изменит ситуацию на сырьевых рынках не в пользу России, и значит, это в любом случае будет сделано. И скорее всего, ни та, ни другая сторона тянуть с этим не станут.

В отношении санкций все сценарии должны исходить из того, что их ужесточение — неизбежность, отменить которую невозможно. Следовательно, пора вводить заготовки на случай наступления этого события. В России к таким заготовкам следует отнести ротационные мероприятия, предусматривающие последовательную и комплексную замену либералов на государственников.

Был период, когда считали, что в случае победы демократов в России придётся оставить системных либералов на ключевых постах в экономике — якобы для облегчения диалога. Сейчас ясно, что диалога не будет, и оставление либералов во власти — это оставление в тылу воюющей армии сильной диверсионной группы врага. Активная пятая колонна в воюющей стране — это не шаг к компромиссу, а шаг к капитуляции.

Видимо, исходя из этой реальности, зачистка системных либералов уже началась, и она сопровождается ограничением полномочий у оставшихся во власти их представителей. Под этот же сценарий проведены изменения в Конституции.

То есть курс на суверенизацию России уже не зависит от имени американского президента и его партийной принадлежности, хотя непринципиальные коррекции имеют место. И скорость этого процесса определяется не предвыборными раскладами в США, а прежде всего внутриполитической ситуацией в России.

В интернете появилась переводная статья — интервью американского электронного издания International Man с известным в США писателем-экономистом Дугласом Кейси, автором многих бестселлеров по экономике и легендарного биржевого спекулянта.

Он считает, что шансы демократов на победу выше из-за того, что они сражаются командой, а Трамп — в одиночку. Поддержка республиканцев никак не проявлена. Кроме того, у демократов есть системная философия, чего нет у республиканцев, а это серьёзный минус.

White House Дональд Трамп перед Белым домом

Контекст пандемии для республиканцев вреднее, чем для демократов — недовольство связывают с Трампом, считает Даг Кейси. Демократы позиционирую себя как партия перемен, тогда как республиканцы связаны с имеющимися проблемами. Депрессия проглотит Трампа: если он прекратит политику «вертолётных денег», то всё рухнет, а если не прекратит — надорвётся. Люди захотят менять систему, и с системой у них будет ассоциироваться Трамп.

Кроме того, основной электорат Трампа — это пожилые люди, а они могут остаться дома, если осенью начнётся новая волна карантина из-за эпидемии. Тогда решающим фактором будет молодёжь, и голосование по почте из-за риска фальсификаций — самый для Трампа невыгодный вариант. 80% жертв коронавируса — это пожилые люди, консервативный ядерный трамповский электорат.

Даг Кейси считает, что обманывать на выборах будут обе партии, но победит та, которая обманывает лучше. Опыт выборного мошенничества у демократов накоплен больше, чем у республиканцев. Победа за счёт мошенничества — это вопрос смелости и качества планирования. Это чревато делегитимированием всей идеи голосования. В результате неизбежного конфликта возникнет кризис, делающий США всё более похожими на Аргентину.

Даг Кейси уверен, что выборы будут оспорены в любом случае, независимо от победителя, так как страна поляризована и расколота надвое равными частями. Это тупик формальных демократических процедур. Решать всё будут силовые методы.

Gage Skidmore Даг Кейси

Для США победа демократов, по мнению Дага Кейси, опасна тем, что будет изменена вся политическая система государства. Демократы сделают пять смертельных шагов к отмене нынешней демократии:

1. Они сделают Вашингтон с округом Колумбия ещё одним штатом. Это добавит двух сенаторов, и они будут демократами — округ традиционно «демократический». Это изменит расклад сил в пользу демократов.

2. Они дадут гражданство 20-ти миллионам незарегистрированных нелегалов — и они отдадут голоса демократам.

3. Они увеличат количество членов Верховного суда, укомплектовав его своими левыми сторонниками.

4. Они уменьшат возраст голосования до 16 лет, как это уже имеет место в ряде других стран. Молодёжь — электорат демократов.

5. Они разработают Конституционную Конвенцию, чтобы изменить Билль о правах и ввести в силу Вторую поправку к Конституции. Де-факто это уже есть, теперь это произойдёт де-юре, что укрепит власть демократов в США, по сути, навсегда.

При этом Даг Кейси утверждает, что сам он не поддерживает ни одну партию, так как это выбор между туберкулёзом и неизлечимым раком. Коллегиальность умерла навсегда, вежливое несогласие двух сторон одной медали превратилось в неукротимую ненависть. Вражда больше не определяется принадлежностью к правым или левым. Она перешла в культурную плоскость, а это намного глубже и страшнее.

При этом вся политическая элита обеих партий оценивается Дагом Кейси как «ничтожества с ртом», все они иррациональны и злы. Но это не препятствие для их воцарения во власти — для этого достаточно небольшого количества упоротых радикалов. В истории были такие аналоги, и теперь симбиоз радикальных популистов и социалистов может сделать это возможным и в США.

Однако все оценки Дага Кейси, как бы они ни казались точны, следует оценивать с точки зрения стратегии его личного бизнеса. Интервью изданию International Man, которое легло в основание оценок некоторых наших аналитиков, дано в рамках рекламной кампании новой книги Дага Кейси под названием «Руководство по выживанию и процветанию во время экономического коллапса».

В таких случаях реклама всегда сгущает краски в целях изобразить страшную проблему, чтобы потом предложить панацею для её решения. Обычая рекламная уловка, где сначала нагоняют жути, а потом предлагают единственное средство спасения.

Однако если отделить мух коммерческого желания оседлать любую волну от котлет объективной реальности, то налицо простой факт: система в США трещит, и наиболее ловкие её дельцы стремятся заработать на страхе от ощущения приближающегося краха. Здесь субъективные ощущения являются симптомами объективной реальности, данной нам в ощущениях, как писали классики.

Объективно то, что в США продолжается накопление конфликтного потенциала, и какая бы сторона ни побеждала, все будут использовать только силовые инструменты. Это стратегия США для всего мира, и Россия не исключение.

Все претендующие на субъектность мировые элиты в этой ситуации отгораживаются от США, а не подкладываются под них. России больше нет смысла задерживать ротацию пятой колонны, существование которой теперь лишено смысла, а прежде оправдывалось необходимостью лавирования с США.

Это лавирование должны осуществлять другие политические силы, не исповедующие идеологию американских демократов. Капитуляция и прикидывание мёртвым уже не спасает от растерзания ни наших либералов, ни осёдланную ими Россию. Процессы избавления от либерального наследия уже идут, они неостановимы, и если в США победят демократы, эти процессы не затормозятся, а ускорятся.

России не нужно бояться победы демократов в США. Результаты выборов президента США для России уже в принципе ничего не меняют. Суверенизация как защитная реакция будет лишь ускорена. Любая другая реакция ведёт не к спасению, а к катастрофе.

А если это так, то фактор выигрыша времени перед лицом неизбежности уже не имеет первостепенного значения. Ситуация в России похожа на ситуацию в СССР весной 1941 года, когда неизбежность войны умом понимали, но сердцем до конца в это не верили. Избавление от проамериканских элит для России и её здоровых политических сил — важнейшее условие уже не политического, а физического выживания.