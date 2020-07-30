



Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

В Азербайджане начались совместные с Турцией военные учения. Они продлятся до 10 августа и затронут Баку, Нахичевань, Гянджу, Кюрдамир и Евлах. Привлечены ВВС и ПВО обеих стран, бронетехника и артиллерия.

Этот факт можно воспринимать как ординарный. По данным DW, только в 2013 году Баку и Анкара провели семь совместных учений, в минувшем году их число практически удвоилось. Но в свете «товузского кризиса» — боевых столкновений на азербайджано-армянской границе — нынешние маневры объективно воспринимаются в контексте вооруженного противостояния между Баку и Ереваном, чем и привлекают к себе повышенное внимание. Азербайджан не делает секретов из того, что не исключает силового сценария решения нагорно-карабахского конфликта. Анкара заявляет, что в случае войны между азербайджанцами и армянами она поддержит Баку. Так складывается интригующая ситуация. Армения — член ОДКБ и может рассчитывать при определенных условиях и обстоятельствах на поддержку своих союзников. Азербайджан имеет соглашения о военном сотрудничестве с Турцией, членом НАТО, что также объективно выводит ситуацию на уровень блокового противостояния в регионе между ОДКБ и Североатлантическим альянсом. И это усугубляет, а не облегчает решение проблем нагорно-карабахского конфликта, который приобретает принципиально новые характеристики с некоторыми парадоксами.

Odkb-csto.org ОДКБ

Один из них состоит в том, что в существовании нагорно-карабахского конфликта заинтересована Турция, которая использует его для усиления своего политического и военного влияния в Азербайджане. Потому что, если вывести за скобки Армению и нагорно-карабахский конфликт, то трудно найти ответ на вопрос, к какой войне и с кем Анкара готовит Баку. Кстати, не случайно многие эксперты характеризуют нынешние азербайджано-турецкие военные учения, как «рассчитанные на медийный эффект». Министр обороны Армении Давид Тоноян заявляет, что «тактический характер азербайджано-турецких учений не вызывает озабоченности», однако важно, чтобы они не превратились в «провокационные действия» в непосредственной близости к армянским границам, оборонным объектам и другой инфраструктуре. Ереван демонстрирует свое понимание происходящего в регионе, когда — вновь парадокс — ход событий с участием Турции его устраивает, выводя азербайджано-армянские проблемы за рамки диалога двух стран, когда Анкара подменяет Баку.

Существует еще один важный нюанс. Учения не в первый раз проводятся и в Нахичевани, что предполагает возможность в случае военного противостояния между Азербайджаном и Арменией появления там фронта, точнее, противостояния между ОДКБ и Турцией, как членом НАТО. Между Азербайджаном и Нахичеванью сейчас не существует общих границ. Согласно ст. 3 Московского российско-турецкого договора от 16 марта 1921 года, Нахичевань была включена в состав Азербайджанской ССР на правах автономной территории. В частности эта статья гласит: «Обе договаривающиеся стороны согласны, что Нахичеванская область в границах, указанных в приложении настоящего договора, образует автономную территорию под покровительством Азербайджана, при условии, что Азербайджан не уступит сего протектората никакому третьему государству». Договор никто не отменял. То есть если на карабахском направлении действия Баку блокируются МГ ОБСЕ, на нахичеванском — положениями Московского российско-турецкого договора от 16 марта 1921 года.

President.az Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев на параде в Баку

Слом конструкции чреват серьезными потрясения для региона с самыми непредсказуемыми результатами. Факт активного военного присутствия Турции в Нахичевани негативно воспринимается Тегераном. Не случайно, когда в апреле 2016 года началась карабахская война, российские военные эксперты отмечали, что Иран мог поднять вопрос о блокаде Нахичевани, чье существование обеспечивается через его территорию. Тогда открывался бы коридор между Нахичеванью и Турцией, что вело бы к географическому расширению масштабов конфликта. Если Анкара начнет предпринимать действия со стороны Нахичевани, а такого рода заявления делаются, например, нанесет отвлекающий удар с этого направления, то Турция не может не понимать, что это создаст реальные основания для российского вмешательства. Вот почему очередные азербайджано-турецкие военные учения и их география воспринимаются со смешанными ощущениями, если иметь в виду их мотивационное обоснование.

И еще. МВД Турции объявило о начале антитеррористической операции Yıldırım-3 Ağrı Dağı сразу в трех провинциях страны — Агры, Игдыре и Карсе, непосредственно у границ с Арменией, против Рабочей партии Курдистана, оперирующей в ареале от Ирака и Сирии до Ирана и азербайджано-турецкой и турецко-армянской границы. Одним словом, на наш взгляд, после «товузского кризиса», когда Анкара прямо поддержала своего военно-политического союзника и выразила готовность открыто вмешаться в конфликт, геополитическая ситуация в регионе стала деградировать.