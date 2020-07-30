Ватикан не мытьем, так катаньем хотят заставить говорить о Китае. На днях очередную попытку сделать это предприняли два американских издания — сначала Reuters, а затем The New York Times. Корреспондент Reuters в Пекине передал краткое сообщение, в котором утверждалось следующее:

Иван Шилов ИА REGNUM Франциск

«Хакеры, связанные с китайским правительством, проникли в компьютерные сети Ватикана, включая находящегося в Гонконге представителя Католической церкви, сообщила в среду, 29 июля, американская фирма, отслеживающая поддерживаемые государством кибератаки. Она говорит, что нападения начались в мае. Ожидается, что в этом году Ватикан и Пекин проведут переговоры о возобновлении знакового соглашения 2018 года, которое стабилизировало отношения между Китаем и Католической церковью. Американская фирма по кибербезопасности Recorded Future заявила в своем рапорте, что атаки были нацелены на Ватикан и католическую епархию Гонконга, включая главу Гонконгской исследовательской миссии, который считается фактическим представителем папы Римского Франциска в Китае. В рапорте говорилось, что хакеры нацелились на связи между Гонконгской епархией и Ватиканом, хакеры использовали инструменты и методы, ранее идентифицированные с китайскими правительственными хакерскими группами».

Вначале пару слов об американской компании Recorded Future, которая и подняла волну. Очень непростые люди. Recorded Future — это частная фирма по кибербезопасности, основанная в 2009 году со штаб-квартирой в Сомервилле (штат Массачусетс). Она специализируется на сборе, обработке, анализе и распространении информации о компьютерных угрозах. В своей работе ее специалисты используют собственные запатентованные методы машинного обучения и обработки для непрерывного сбора и систематизации данных из открытых источников, «темного интернета» и программных исходников. Интересным представляется вопрос о ее учредителях и инвесторах. В мае 2019 года американские издания сообщали, что «частная компания Insight Partners согласилась приобрести контрольный пакет акций Recorded Future Inc., поддерживамой инвестиционными подразделениями Google и ЦРУ». Действительно, как писал портал Wired еще в 2010 году, Recorded Future с начала основания представляла интерес для In-Q-Tel, инвестиционной структуры «ЦРУ и в более широком смысле разведывательного сообщества».

Defense.gov Кибервойска США

Представить, что частная американская фирма вдруг ни с того ни с сего решила отследить ватикано-китайские отношения, невозможно. Был заказ и, похоже, понятно, чей. Также очевидно, что добытая или сфабрикованная информация изначально предназначалась для распространения в средствах массовой информации. Вряд ли для американской разведки такой уж тайной являются переговоры между Святым престолом и Пекином. Значит, задачей было создать ситуацию, при которой обеим сторонам пришлось бы оправдываться, а это уже новые поленья в костер пропагандистской кампании. Пока что комментарии прозвучали со стороны официального Китая. Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, отвечая на соответствующий вопрос, подчеркнул, что «Китай является стойким защитником кибербезопасности, всегда решительно выступает против киберугроз и взломов и борется с ними. Учитывая виртуальную природу киберпространства и существование всевозможных субъектов, которых трудно отследить, при расследовании и выявлении инцидентов, связанных с киберпространством, должно быть достаточно доказательств. Не следует допускать беспочвенных спекуляций».

Однако, судя по всему, разработчики спецоперации хотели заставить говорить вовсе не Пекин. Шесть слов должен был произнести папа Франциск, после чего их бы интерпретировали как угодно, вплоть до выворачивания наоборот. Понтифика не в первый раз обвиняют в отсутствии реакции. «Больше всего шокирует молчание Франциска, — сообщает одно из западных изданий. — Почти каждое воскресенье, когда он произносит молитву «Ангел Господень», он справедливо упоминает какую-нибудь несправедливость, творящуюся где-то в мире. В прошлом он часто говорил не только о гонениях на христиан, но и о бедственном положении народа рохинджа в Мьянме, конфликтах в Сирии, Йемене, Нигерии и на Украине, религиозной свободе для всех. Одна — и только одна — страна заметна по ее отсутствию в его молитвах и заявлениях: Китай». Очевидно, что за этим стоит не только антикитайский настрой, но и недовольство тем, каким стал Святой престол при папе Франциске, а также кадровая политика аргентинского понтифика. Видимо, иным западным столицам уже не так просто получать интимные сведения о настроениях ватиканских прелатов.

Long Thiên Папа Франциск

Это значит, что атаки на папу продолжатся. Не исключено, что ряд стран могут даже пойти на то, чтобы сознательно «слить» информацию из собственных министерств иностранных дел и прочих ведомств, где упоминается Святой престол, очередным «китайским хакерам». Такая операция уже проводилась в 2010-х годах, когда Ватикан был вынужден отреагировать на опубликованные на сайте WikiLeaks служебные записки и иные документы посольства США при Святом престоле. Тогда Ватикан сообщил, что не оценивает эти документы, но подчеркивает, что их публикация является «существенным событием с серьезными последствиями». Но сможет ли Святой престол и дальше покрывать пеленой секретности свои переговоры с Китаем? Какую-то часть договоренностей ему, наверное, придется раскрыть.