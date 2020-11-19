Заместитель директора программы по разработке гиперзвукового оружия министерства обороны США Майк Уайт 23 июля 2020 года выступил на мероприятии Института инновационных идей в области обороны и государственной службы (Institute for Defense and Government Advancement), посвящённом борьбе с гиперзвуковым оружием.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп вооружен и очень опасен

Майк Уайт отметил, что развитие потенциала гиперзвукового оружия является одним из главных приоритетов Пентагона и его особенно важной задачей, учитывая последние разработки в этой области со стороны ближайших конкурентов США — Китая и России. Он также заявил, что начиная с бюджетного цикла 2022 финансового года (с 1 октября 2021 года) министерство обороны США планирует приступить к закупкам гиперзвукового оружия и передаче прототипов в войска с целью скорейшего перехода к массовым закупкам и развёртыванию этих систем.

В середине мая 2020 года президент США Дональд Трамп сообщил о «супер-пупер-ракете», скорость которой в 17 раз превышает скорость любого другого американского ракетного вооружения. 16 июля 2020 года анонимный источник из Пентагона сделал уточнение по данному факту телеканалу CNN. Оказывается, Трамп имел в виду успешные испытания прототипа гиперзвукового оружия, на которых изделие достигло скорости 17 Махов, т. е. в 17 раз превышающей скорость звука.

The White House Заявление Дональда Трампа

Попробуем теперь разобраться, какие программы в сфере разработки гиперзвукового оружия на самом деле существуют в США.

В открытом доступе наиболее полные данные по американской гиперзвуковой программе можно почерпнуть из обновлённой версии доклада Исследовательской службы Конгресса США от 17 марта 2020 года «Гиперзвуковое оружие: основы и проблемы». Будут использованы и другие источники информации.

Сухопутные войска США ведут программу Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW). Это баллистическая ракета средней дальности на твёрдом топливе с гиперзвуковой управляемой маневренной боевой частью C-HGB. По заявленным характеристикам, скорость боевой части превышает 5 Махов. На колёсной пусковой установке наземного базирования размещается транспортно-пусковой контейнер для двух ракет. Предполагаемая дальность поражения LRHW составит 2250 километров.

В 2020 финансовом году на данную программу было выделено 404 миллиона долларов США, на 2021 год запрашивается финансирование в 801 миллион долларов. Лётные испытания запланированы на 2021−2023 финансовые годы, боевые стрельбы — на 2023 финансовый год, завершение программы — четвёртый квартал 2024 финансового года.

В Военно-морских силах США есть программа Conventional Prompt Strike (CPS). Речь идёт о гиперзвуковой системе морского базирования для многоцелевых атомных подводных лодок класса Virginia Block V. Она представляет собой двухступенчатую баллистическую ракету и боевую часть в виде гиперзвукового планирующего блока.

U.S. Navy photo Строительство подводной лодки класса Virginia

На программу в 2020 финансовом году выделено 512 миллионов долларов, в 2021 финансовом году планируется запросить 1 миллиард 8 миллионов долларов и 5,3 миллиарда долларов на последующие пять лет работы программы. Система CPS должна достигнуть степени начальной операционной готовности в 2028 финансовом году.

Военно-воздушные силы США разрабатывают гиперзвуковую ракету воздушного базирования AGM-183 Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW). ARRW представляет собой аэробаллистическую ракету с собственным двигателем. Гиперзвуковая скорость достигается за счёт скорости самолёта-носителя и двигателя ракеты. Предполагаемая скорость — до 20 Махов. Дальность поражения ракеты — около 925 километров. По данным из некоторых источников, ARRW создаётся в первую очередь в ядерном варианте.

В начале декабря 2019 год министерство обороны США официально сообщило о выделении корпорации «Локхид Мартин» на разработку гиперзвуковой ракеты ARRW 988,8 миллиона долларов. Начало работ по этой программе датируется августом 2018 года. Компания до вышеуказанного транша получила 480 миллионов долларов. Ракета должна быть готова к серийному производству к 31 декабря 2022 года.

Точно известно, что в качестве самолёта-носителя гиперзвуковой ракеты ARRW предполагается использовать стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress. Потенциально ей смогут оснащаться и стратегические бомбардировщики B-1B Lancer, B-2 Spirit, а также перспективный бомбардировщик B-21 Rader. Возможно, что ракету сможет нести и истребитель F-15. Что касается истребителя пятого поколения F-35, то для него данная ракета слишком тяжёлая.

Бомбардировщик ВВС США B-2 Spirit

Несколько программ в сфере гиперзвукового оружия ведёт Управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA). Совместно с ВВС США DARPA занимается проектом Tactical Boost Glide (TBG), гиперзвуковым планирующим блоком, имеющим скорость 7 Махов. Он предназначен для гиперзвуковой системы воздушного базирования. Также рассматривается вариант интеграции TBG с системой вертикального пуска ВМС США (Navy Vertical Launch System).

Программа DARPA под названием Operational Fires предполагает интеграцию гиперзвукового планирующего блока TBG в ракетную систему наземного базирования для Сухопутных войск США.

Созданием гиперзвуковой крылатой ракеты воздушного базирования DARPA занимается в рамках совместной с ВВС США программы Hypersonic Airbreathing Weapon Concept (HAWC). Пентагон считает, что данная ракета будет иметь меньшие размеры, чем гиперзвуковые системы с планирующими боевыми блоками. Соответственно, её будет легче интегрировать, и она сможет запускаться с большего количества платформ.

Таким образом, анализ американских программ в сфере создания гиперзвукового оружия позволяет сделать вывод, что наиболее продвинутым проектом является проект создания гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183 Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW). ARRW должна быть готова к запуску в серийное производство к 31 декабря 2022 года, т. е. через два с половиной года.

U.S. Air Force Прототип AGM-183A ARRW на борту B-52 ВВС США. Июнь 2019

Эта ракета по типу похожа на российскую ракету Х-47М2 ракетного комплекса воздушного базирования «Кинжал». В России данные ракетные комплексы стоят на опытно-боевом дежурстве ещё с декабря 2017 года. Таким образом, по данному типу гиперзвуковых систем США отстают от нашей страны как минимум на 5 лет.

Носителем ракеты Х-47М2 является истребитель-перехватчик МиГ-31К. Дальность полёта ракеты Х-47М2 составляет 2 тысячи километров, а скорость — до 10 Махов. Боевая часть ракеты может быть как ядерная, так и обычная.

В скором времени в ВКС РФ должна поступить модификация дальнего бомбардировщика Ту-22М3 — Ту-22М3М. Возвращение этому самолёту штанги дозаправки в воздухе фактически приблизит его по характеристикам к стратегическому ракетоносцу-бомбардировщику. Ту-22М3М сможет поднять в воздух четыре гиперзвуковые ракеты комплекса Х-47М2 «Кинжал», а не одну, как МиГ-31К.

В сегменте межконтинентальных гиперзвуковых систем США ожидают первые результаты только в 2028 финансовом году. Речь идёт о развёртывании баллистических ракет с гиперзвуковыми планирующими блоками на многоцелевых атомных подводных лодках класса Virginia Block V — программа Conventional Prompt Strike (CPS). При этом в открытых источниках сообщается о боевой части только в обычном оснащении.

А Россия уже в декабре 2019 года поставила на боевое дежурство два межконтинентальных стратегических ракетных комплекса шахтного базирования с гиперзвуковым планирующим боевым блоком «Авангард», разгоняющимся до скорости 20 Махов. Носителем боевого блока выступает МБР УР-100Н УТТХ. Каждая ракета имеет один боевой блок в ядерном оснащении.

Vitaly V. Kuzmin Межконтинентальная баллистическая ракета шахтного базирования УР-100Н УТТХ

К 2027 году должно быть развёрнуто два полка с комплексами «Авангард», по шесть пусковых установок в каждом. Итого — двенадцать ракет. Таким образом, по межконтинентальным гиперзвуковым системам отставание США от России составляет как минимум 8−9 лет.

По гиперзвуковому оружию средней дальности Соединённые Штаты ожидают практический результат в середине 2024 года, т. е. через 4 года. Речь идёт о системе Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) наземного базирования, баллистической ракете с гиперзвуковой управляемой маневренной боевой частью C-HGB. Предполагаемые характеристики: скорость боевой части — более 5 Махов, дальность — около 2250 километров.

Гиперзвуковой системой именно такого типа Россия не располагает. Но подходят к концу испытания гиперзвуковой крылатой ракеты 3М22 «Циркон». Она имеет дальность полёта более 1000 километров и скорость полёта более 9 Махов. Кроме того, ракета в ходе полёта маневрирует. Огромная скорость и маневрирование в полёте делают её перехват невозможным существующими и перспективными системами ПРО и ПВО.

На первом этапе речь идёт о ракете морского базирования. Кстати, испытательные пуски с надводной платформы — фрегата «Адмирал Горшков» — подтвердили все её характеристики. Далее предстоят пуски ракеты «Циркон» с многоцелевой атомной подводной лодки «Северодвинск» проекта 885 «Ясень»: сначала из надводного положения, а потом — из подводного. Попадание даже одной гиперзвуковой ракеты «Циркон» способно вывести из строя любой крупный надводный корабль.

Минобороны России также сообщило, что будет развёртываться и крылатая ракета «Циркон» наземного базирования. Постановка на вооружение морского варианта ракеты была запланирована на 2022 год. По последним данным, это произойдёт раньше.

Следует заметить, что аналогов российской крылатой ракеты «Циркон» в гиперзвуковой программе США нет. Есть только проект создания крылатой гиперзвуковой ракеты воздушного базирования Hypersonic Airbreathing Weapon Concept (HAWC) — совместная разработка DARPA и ВВС США. Однако сроки реализации данной концепции неизвестны.

Проект гиперзвуковой ракеты от DARPA и ВВС США

Если вернуться к гиперзвуковому оружию межконтинентальной дальности, то возможны два варианта оснащения перспективной российской межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат». Первый вариант — до десяти боевых блоков. Второй вариант — три гиперзвуковых планирующих боевых блока «Авангард». Дальность полёта МБР «Сармат» достигает 18 тысяч километров. Начало серийного производства намечено на 2021 год.

Аналогичной американской разработки по гиперзвуковому оружию межконтинентальной дальности мы также не наблюдаем.

Таким образом, можно сделать вывод, что отставание Соединённых Штатов от России по созданию гиперзвуковых ракетных систем в зависимости от их типа составляет от 5 до 8−9 лет. По ряду направлений в этой сфере США даже не начинали соответствующую работу.

Потенциально первое гиперзвуковое оружие Вооружённые силы США смогут поставить на вооружение не ранее конца 2024 — начала 2025 года. Речь идёт о гиперзвуковой ракете воздушного базирования AGM-183 Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) — американском аналоге российского ракетного комплекса воздушного базирования «Кинжал».