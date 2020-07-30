Казалось бы, Washington Examiner — респектабельное консервативное издание. Тем интереснее статья под названием «Если Трамп не хочет считаться марионеткой Путина, он должен перестать себя так вести» за авторством Куина Хиллайера. Хиллайер — писатель и маститый журналист, бывший член палаты представителей, республиканец, с высшим образованием в сфере госуправления и теологии, заслуженный мастер предвыборного пиара, не последняя фигура в американской политической журналистике. Именно поэтому его мнение и видение политических причин и следствий столь ценно и показательно, если мы хотим что-то понять о том, куда движутся США.

Цитата из кф «1984» реж Майкл Рэдфорд. Великобритания. 1984 Война — это мир. Свобода — это рабство. Незнание — сила

В американском экспертном сообществе сейчас одна из главных тем — вывод Трампом трети американского контингента из Германии. Как сказал сам Трамп, Германия задолжала перед НАТО, да и вообще вопрос, надо ли Америке защищать ее от России. Именно на этом моменте Хиллайер встает в боевую стойку, называя этот шаг «подарком Путину», который наносит ущерб американским интересам. Почему и как он наносит этот ущерб — непонятно. Совершенно остается неясным, как именно угрожает Россия Германии, почему Германия не способна постоять за себя сама, где упоминание о военном бюджете ЕС, который значительно превосходит российский, и прочее. Все эти вопросы остаются на поле фактов и логики, ценность же произведения Хиллайера как раз и состоит в том, что от фактов и логики он бежит. Он действует в соответствии с проверенными временем законами пропаганды, которые сформулировал один из основоположников социологии Гюстав Лебон еще в XIX веке: логика — враг пропаганды, пропаганда должна бить по эмоциям.

Цитата из видео Куин Хиллайер

Поэтому в статье Хиллайера так много прилагательных типа «гордый» или «глубоко моральный» и так мало рассудка. Например, говоря про вторжение США в Афганистан и сравнивая его с афганской кампанией СССР, Хиллайер пишет, что США имели право вооружать «гордых моджахедов, которые, между прочим, определенно не сотрудничали с талибами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а «Россия убивала афганцев тысячами без веских причин». Обратим внимание: не СССР, а Россия. «Наши цели глубоко нравственны, в то время как цели Советского Союза были злы», — пишет Хиллайер. Поэтому Россия не имеет права торговать своим оружием, а США совсем наоборот. США в Афганистане в принципе «не для завоевания, а для защиты» и массовой помощи гражданскому обществу. «Гражданское общество» Афганистана, как известно, не дает американцам особо нос высунуть с территории охраняемых баз и контролирует по своим законам большую часть территории Афганистана. Но это лишь один из примеров, который взят для того, чтобы показать, на какую аудиторию рассчитывает автор.

Понятно, что аналитиков или своих информированных коллег-журналистов он таким фуфлом не проймет и ни в чем не убедит. Зато он дал им образец, как надо доносить до масс моральное величие Америки, а вот это уже для американцев вопрос, в отличие от высоких политических сентенций, прямого практического свойства. Такая густопсовая ложь, которая является основным содержанием творения, взялась не на пустом месте. Она является продолжением давно взятой линии на оболванивание своих сограждан. А сходство политической лжи с наркотиком в том, что доза каждый раз требуется всё больше, а страх перед абстиненцией возрастает до космических высот.

Движения, подобные BLM и оседлавшим его хулиганам-разрушителям, — это только первые цветочки будущего урожая, который принесет посеянная в американском информационном пространстве ложь. Здесь представляется особенно интересным, что у Хиллайера профильное образование включает в себя знание хотя бы азов теологии, наверняка христианской, и про то, что дьявол назван «отцом лжи», он должен знать.

Gage Skidmore «Сделаем Америку снова великой!»

Но хватит про него, он просто пример. Ложь, как учит история, может быть хороша на короткой дистанции, но как мощное тонизирующее средство она всегда выйдет потом боком, депрессией и бессилием (что знал Ленин, утверждавший, что массам надо говорить правду). Но на фоне оголтелой пропаганды, всё больше захватывающей информационное пространство США, говорить о правде в отношении него становится всё труднее. Возникает ощущение предвоенной пропаганды, когда население начинает восприниматься как солдаты, которых надо поднять из окопов во что бы то ни стало. И тут не разбирают, вредны или полезны информационные стимуляторы, вонзаемые в мозг собственных граждан.

Недаром Китай, ненавидящий войну и нацеленный на мирное развитие, устами своих официальных лиц выказывает крайнюю степень изумления и неприятия по поводу вашингтонских информационных изощрений. Когда министр иностранных дел Китая Ван И недавно высказался в том смысле, что моральный облик США не дает им возможности делать замечания другим, а на обвинительные наскоки госсекретаря Майка Помпео даже не сам Ван И, а один из его подчиненных ответил короткой фразой «Как низко вы пали», — это говорит о многом. Китаец наследует долгой традиции преклонения перед логикой, рассудком и правдивостью (как говорил Конфуций, надо давать вещам правильные имена, иначе не найдешь ни вещей, ни имен). Поэтому он не может без отвращения видеть клоунаду, исполняемую высшими американскими чиновниками, под названием «борьба за права человека». И клоунаду американских пропагандистов тоже.

Конечно, российское руководство, взявшее на себя роль принципиальных прагматиков, в силу уже одного этого будет вызывать интерес и симпатию у руководства китайского. Здесь нет никакого легкомыслия или погони за сиюминутными выгодами ни с той, ни с другой стороны. Понятно, что и нынешний американский президент, каким бы ни был противником России и Китая, понимает, что ложь разрушает, а факт и следование логике — созидают. Поэтому он, стремясь «сделать Америку снова великой», вынужден играть на том поле, где уже прочно обосновались Россия и Китай — на поле факта, прагматики и логичности. Но эту вынужденную позицию Трампа и атакуют его постмодернистские соотечественники, называя такое поведение марионеточным по отношению к Путину и слабым по отношению к Си.

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

Что ж, если Америка выбрала для себя путь лжи, ведущей в Ничто, она идет по правильному пути. Казалось бы, сто раз так делали, включали пропаганду, победили на этом поле СССР… Так-то оно так, но никогда еще не было такого, чтобы эти приемы использовались самими США внутри себя, при поддержке своих же собственных высокопоставленных политиков. И показательно, что многие ярые противники Трампа из числа республиканцев, в Конгрессе ли, в СМИ ли, объединились против него на схожей риторике. Трамп не собирался быть борцом за правду, и с личной моралью у него есть некоторые проблемы. Его занесло на это поле по чисто конструктивным обстоятельствам: он очень хотел в своей стране что-то строить, а не разрушать. Продлись эта тенденция чуть дольше — может, удалось бы избежать многих бед, как в США, так и за их пределами. Но пока обстоятельства разворачиваются против Трампа, а достигшая накала военной пропаганды ложь грозит снести последние блокпосты американского здравомыслия. Вместе с величием и всем, что к нему полагается.