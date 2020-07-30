Скандальная ситуация возникла вокруг «Соликамского магниевого завода», в число акционеров которого не так давно вошёл брат бывшего вице-премьера правительства России Аркадия Дворковича — Михаил. ИА REGNUM выяснило, какие требования выдвинула Федеральная антимонопольная служба к акционерам завода и почему смена собственника в 2016 году обернулась судебным разбирательством спустя несколько лет.

Соликамский Магниевый завод

Для справки

Cоликамский завод, созданный в марте 1936 года, — единственный в России производит редкоземельные металлы. Помимо этого, предприятие — крупный производитель ниобия и магния.

На сайте общества уточняется, что на его долю приходится почти 100% соединений редкоземельных элементов, ниобия и тантала, более 60% товарного магния и 4−5% губчатого титана в России.

На 30 июня 2020 года 25% акций завода принадлежат уроженцу Перми Тимуру Старостину (на начало 2020 года занимал должность замдиректора ООО «Капитал Инвест Центр»), ещё 25% — Игорю Пестрикову и 24% — Петру Кондрашеву, который в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2020» занимает 70-е место с капиталом 1400 млн долларов. Также в число акционеров завода с небольшим пакетом акций вошёл Михаил Дворкович — брат бывшего вице-премьера правительства России, который не исключает, что будет наращивать долю своего участия.

В годовом отчёте компании по итогам 2019 года отмечалось, что «рынки сбыта основных видов продукции — соединений ниобия, магния и магниевых сплавов — сильно «просели». Также произошло резкое падение рынка тантала и отказы потребителей от законтрактованной продукции. Выручка от продаж составила 8 млрд рублей при чистой прибыли 291,6 млн рублей.

Смз.рф Соликамский Магниевый завод

Сегодня, 30 июля 2020 года, в ОАО запланировано проведение заседания совета директоров, в рамках которого планируется утвердить политику компании в сфере управления рисками и внутреннего контроля.

Скандал с акциями и офшорные компании

Тем временем в арбитраже Пермского края на 10 августа 2020 года назначено заседание по иску ФАС к Старостину, Кондрашеву и Сергею Кирпичёву, владевшему на начало 2020 года более 15,4% акций завода. Среди ответчиков также четыре кипрские компании — «Слонтекко Инвестментс Лимитед» (SLONTECCO INVESTMENTS LIMITED), «Войеско Холдингс Лимитед» (VOJIESKO HOLDINGS LIMITED), «Фуллсёркл Фасилитис Менеджмент (Кипр) ЛТД» (FULLCIRCLE FACILITIES MANAGEMENT (СYPRUS) LTD) и «Пренстон Энтерпрайзес Лимитед» (PRENSTON ENTERPRISES LIMITED).

Антимонопольная служба России требует лишить права голоса на общем собрании завода акционеров-физлиц и три из перечисленных компании, признав недействительными четыре сделки. В частности, ФАС оспаривает передачу в залог компании «Пренстон Энтерпрайзес Лимитед» 228 656 акций завода, что составляет 57,4% уставного капитала. Сделку заключили между собой три другие вышеперечисленные компании ещё в 2014 году. Оспаривается также приобретение физлицами в 2016 году пакетов акций: 99 568 обыкновенных именных акций завода у «Слонтекко Инвестментс Лимитед» (куплены Кондрашевым), приобретение Старостиным 99 575 обыкновенных именных акций и Кирпичевым — 33 495 обыкновенных именных акций.

Лазебный Иван ИА Красная Весна Федеральная антимонопольная служба

Свои требования истец обосновал нарушением закона о порядке иностранных инвестиций в компании, которые имеют стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Закон, по мнению ФАС, был нарушен установлением контроля над ОАО «Соликамский магниевый завод» группой, в которую входят иностранные инвесторы, — «без предварительного согласования с правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ».

"Впоследствии в 2016 году акции ОАО «СМЗ», приобретённые с нарушением закона №57-ФЗ группой лиц, в которую входят иностранные инвесторы, были с целью легитимизации ранее совершенных неправомерных сделок приобретены на основании соответствующих договоров купли-продажи акций: Старостиным Т. В. и Кирпичевым С. Ю. у компаний «Воейско Холдингс Лимитед», «Фуллсёркл Фасилитис Менеджмент (Кипр) ЛТД», Кондрашевым П. И. — у компании «Слонтекко Инвестментс Лимитед», — уточняется в материалах суда позиция истца.

Представитель ФАС также высказывал опасения, что денежные средства и имущество завода «могут быть выведены путём перечисления денежных средств и передачи имущества общества (в виде безвозмездной финансовой помощи, внесения вклада в имущество и т. п., что допускается для учредителей общества с ограниченной ответственностью) в ООО «Соликамский завод десульфаторов», 50% долей в уставном капитале которого принадлежит в настоящее время ОАО «СМЗ».

Истец попытался через суд наложить запрет на распоряжение акциями, совершение действий, направленных на вывод активов и выплату прибыли (дивидендов) по обыкновенным именным акциям. Помимо этого, он попытался запретить ответчикам совершать практически любые управленческие действия на время судебного спора, но в марте 2020 года арбитраж отклонил просьбу об обеспечительных мерах.

В конце июля 2020 года в качестве соистцов в дело попытались вступить Михаил Дворкович и ещё один крупный акционер с долей 25% Игорь Пестриков, но судья отклонил просьбу.

Спор тянется с октября 2019 года, очередное заседание назначено на 10 августа.

Споры акционеров

Судебный спор с антимонопольной службой не единственный крупный конфликт, затрагивающий интересы акционеров стратегического предприятия страны.

14 сентября 2020 года арбитраж рассмотрит иск Петра Кондрашева к Игорю Пестрикову. Истец требует обязать внести в реестр владельцев ценных бумаг завода запись по счету ответчика «об обременении акций на условиях договора залога ценных бумаг от 25.01.2016 года». Данный договор был заключён истцом и ответчиком, и в залог попали 99 567 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,25 рубля за штуку, то есть 24,99% от общего количества акций в уставном капитале.

Иск был подан после того, как этот же пакет акций был передан в залог «Абсолют банку» без уведомления бизнес-партнёра.