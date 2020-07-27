Архангельской области нужен выход в Арктику, на Севморпуть через Индигу — для полноценного участия в арктических программах, из которых область выпала в 2000-х. Не является целью ограбить жителей НАО в плане доходов, так как они, для большой Архангельской области, погоды не сделают. Не надо считать архангелогородцев мелкими жуликами, желающими поживиться по 2 рубля на брата.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Русский и ненцы — братья навек!

НАО получит «финансовую подушку», которая сгладит провалы бюджета НАО из-за скачков цены на нефть. Вся жизнь в НАО опасно привязана к нефти, элита НАО это видит, но живет не заглядывая в будущее. Главным страхом по объединению был страх потерять доходы уровня 2017 года. Пика доходов жителей НАО уже не достичь, цена на нефть не 80 долларов за барелль, а около 40. Чтобы все прошло «без обмана», надо гарантировать жителям НАО на 10 лет после объединения нынешний уровень доходов. Что при малочисленности населения округа несложно.

Кто торпедировал объединение?

Вопрос неправильный. Торпедировали не объединение, а референдум по объединению — жителям НАО не дали высказать свое мнение. Это сделала нарьян-марская бюрократия, успешно мобилизовав людей, связанных с ней. Обратите внимание, что горожане выступали от имени ненцев, живущих в тундре. Нет никакой уверенности, что в стойбищах знали, что их именем пользуются, чтобы им же не дать проголосовать. Это никакая не демократия и не протест — это подавление демократии, ограничение прав человека. Какие бы хорошие люди этим ни занимались, все должны понимать, что произошло. Боязнь сокращения должностей не дает права мешать народу голосовать по важнейшему вопросу его жизни.

Мифы, легенды и факты

Сознательным введением в заблуждение являются разговоры в Нарьян-Маре «пусть останется как было». Порознь область и округ существовали 30 лет, а 500 лет ненецкий народ жил в Московском царстве, и грамоты царей к нему приходили из Холмогор или Архангельска.

Что дали «500 лет вместе»? Ненцы сохранили себя, свою культуру, территорию, получили письменность, возможности Большой страны, кто хотел — реализовался на уровне страны.

Чья земля на Печоре? Как считает большинство археологов и этнографов, до XIV века на Печоре жили саамы-сихиртя — партнеры русских по пушной торговле. Русские здесь не с основания Пустозерска в 1499 году, а, как открыл археолог Олег Овсянников на раскопках городков сихиртя у Пустозерска, их следы прослеживаются гораздо раньше. Письменные источники свидетельствуют о пребывании русских с XI века. Пушная дорога русских и сихиртя тянулась до Таймыра — вплоть до XIV века. Потом, примерно в XIV веке, из-за Урала пришли ненцы, и сихиртя «ушли в холмы», народ пропал. Так часто было в истории.

Московские цари закрепили тундру за ненцами — есть грамота Ивана Грозного 1545 года лампоженам, что он отдает промыслы вокруг Лампожни (Мезенский район Архангельской области) ненцам, защищает ненцев. Примерно так же действовала советская власть.

Но это значит, что земля на Печоре общая — ненцев, русских, потомков сихиртя. Так же, как Москва, и Архангельск — земля ненцев, граждан России.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Русский и ненцы — братья навек!

Нет худа без добра.

Пройди референдум 13 сентября 2020 года, он не объединил бы область и округ. Нужны как минимум год-два, чтобы показать преимущества объединения двух частей одного целого.

Что нужно от Москвы, чтобы объединиться:

Твердое указание Самого Верха губернаторам НАО и АО объединить регионы. Провалил задачу — отставка. В администрации президента РФ провести переговоры Роснефть — Лукойл о согласии в действиях по объединению в НАО. Гарант выполнения договоренностей — администрация. Подкрепить объединение деньгами, направленными в НАО через Архангельскую область, для единовременных выплат «на ликвидацию кассовых разрывов», связанных с оскудением бюджета НАО из-за падения цены на нефть. Для необратимости объединения нужен большой инфраструктурный проект — дорога Архангельская область — Нарьян-Мар. Она дорогая, на части пути нет грунта — торф, болота. Дорожники считают, что километр дороги обойдется не менее 140 млн рублей. Поэтому трассу удобнее вести в связке с железной дорогой на Индигу. Первый шаг — оправить изыскателей, привлечь к изысканиям и подготовке ТЗ и проекту нарьян-марских подрядчиков.

Если Москве нужно объединение, то дорога будет.

Что нужно от Архангельской области, чтобы объединиться:

Открыть для жителей НАО, в первую очередь предпринимателей, рынок товаров, услуг и труда Архангельской области. Раскрыть людям возможности Большого региона. Сделать обязательным участие ненецких предприятий в областных и муниципальных конкурсах АО. В Архангельске благоустройство и содержание улиц Выучейского и Тыко Вылки предлагать в первую очередь предприятиям из НАО. Перепрофилировать в Архангельске один из торговых центров в Ненецкий дом. Где с половинной арендой могли бы работать малые предприятия в сфере услуг и магазины из Нарьян-Мара. Заключить договора о трудоустройстве жителей НАО на занятие квалифицированных трудовых мест и управленческих должностей на стратегических предприятиях области. Каждому сокращаемому в связи с объединением, служащему в НАО, предложить должность, которую он может занять в общем регионе. Заключить с ним, в случае согласия, трудовой контракт. Помочь жителям НАО — архангельская медицина «покруче», чем в Нарьян-Маре. Заключить договора по обследованию жителей НАО на передовой технике в медучреждениях Архангельска. Ввести для помощи объединению пост специального заместителя губернатора Архангельской области и назначить кого-то из уважаемых, энергичных ненцев.

Как помочь людям в НАО демократически выразить свою волю?

Найти Объединителя! Он выходец из нарьян-марской элиты, целеустремленный одиночка, тесно связанный с простыми ненцами, оленеводческими бригадами, стойбищами. Помочь людям высказать волю на референдуме — благородное дело. Как помочь Объединителю, пусть думают губернаторы АО и НАО, администрация президента РФ. Объединитель поедет в дальние стойбища, соберет подписи. Первыми, кто скажет, что нужен референдум, что нужно объединяться, будут ненцы — через голову нарьян-марской бюрократии. Сила древнего коренного народа преодолеет бюрократию!