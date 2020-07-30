У Дональда Трампа есть президентская власть, но нет плана борьбы с пандемией. Президент Трамп надеется убедить американцев игнорировать коронавирус и вернуться к нормальной жизни, открыв экономику уже сейчас, а школы в следующем месяце, в то время как пандемия бушует, не ослабевая. Проблема заключается в том, что осторожность общественности сталкивается с готовностью Трампа рисковать здоровьем, обеспечением и благополучием людей, чтобы продвигать свои личные политические перспективы.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Последние национальные опросы показывают, насколько глубоко пандемия потрясла общественность и поколебала рейтинг одобрения президента.

Заголовок статьи об опросе телеканала Fox News «Байден удерживает лидерство над Трампом, поскольку коронавирус касается всей нации» — обрисовывает ситуацию как нельзя более ясно. Бывший вице-президент Джо Байден опережает действующего президента на восемь пунктов (49% против 41%). Только один из пяти американцев (20%) считает, что пандемия COVID-19 находится «в основном» или «полностью» под контролем. Только треть (36%) населения говорит, что школы должны полностью возобновить очные занятия с началом учебного года.

The White House Пресс-конференция Дональда Трампа о ситуации распростронения коронавируса в США. 14 марта 2020

Опрос ABC News содержал еще больше плохих новостей для президента Трампа. Подавляющее большинство (64%) американцев заявили, что не доверяют тому, что он говорит о пандемии. Респонденты также придавали большее значение борьбе с пандемией, чем восстановлению экономики.

У американцев есть все основания быть такими озабоченными и осторожными. Более четырех миллионов американцев заразились коронавирусом, и более 141 000 умерли от COVID-19. Хуже того, число новых случаев заболевания, регистрируемых каждый день, находится на рекордно высоком уровне. Не случайно на прошлой неделе президент возобновил свои ежедневные брифинги по вопросу COVID-19, во время которых он не только предпочел носить маску, но и призвал американцев сделать то же самое — шаг, который, похоже, оказался слишком незначительным и слишком поздним.

Политические проблемы, с которыми сталкивается президент Трамп из-за своего подхода «невмешательства» в борьбу с коронавирусом, пугают. Грядущие президентские выборы станут своего рода референдумом, на котором народ скажет свое слово о реакции президента на вызов пандемии; сейчас до этого события осталось менее ста дней, и первые признаки исхода голосования тревожны для действующего президента.

Предполагаемый кандидат от Демократической партии Джо Байден лидирует на национальном уровне, обходя Трампа на девять пунктов, по данным исследовательского центра Real Clear Politics. Но еще более обнадеживающим для бывшего вице-президента является его преимущество в ключевых штатах, которое будет определяющим для победы Байдена в Коллегии выборщиков. Новые опросы CNN показывают, что Байден лидирует в ключевых штатах: Мичигане, Флориде и Аризоне. Почти шесть из десяти избирателей во всех трех этих штатах не одобряют действия Трампа по борьбе с пандемией. И во всех этих трех штатах Трамп одержал победу на президентских выборах в 2016 году. А опрос CNN в трех колеблющихся штатах также предполагает, что неспособность сдержать распространение коронавируса может помочь демократам-неудачникам.

Джозеф Байден

Демократический перевес во Флориде совпадает с всплеском случаев заболеваемости COVID-19 в этом штате. Две трети (63%) избирателей говорят, что республиканский губернатор Рон Десантис сделал недостаточно и мог бы сделать больше для борьбы со вспышкой болезни.

Его коллега по Республиканской партии, губернатор Аризоны Дуг Дьюси чувствует себя не лучше: подавляющее большинство (66%) винят его в том, как он реагирует на пандемию. Напротив, губернатор-демократка штата Мичиган Гретхен Уитмер получает высокие оценки за то, как справилась с коронавирусным кризисом.

Бездействие Десантиса и Дьюси сделало их штаты уязвимыми. По состоянию на начало июля в штатах «Солнечного пояса» (в который входят Алабама, Аризона, Арканзас, Флорида, Джорджия, Луизиана, Миссисипи, Нью-Мексико, Северная Каролина, Оклахома, Южная Каролина, Теннесси, Техас, Калифорния, Невада и Вирджиния) наблюдался всплеск заболеваемости COVID-19 по сравнению со всеми остальными районами страны.

Причем дело не ограничивается только президентскими выборами, есть еще выборы в Конгресс. Выборы в Сенат состоятся 3 ноября 2020 года, на них распределяются 33 места из 100. В этот же день пройдут выборы в палату представителей. И собственно выборы президента. Приведенные оценки эффективности работы губернаторов — или ее отсутствия — могут оказать серьезное влияние на исходы сенатских выборов в трех штатах. Кроме того, есть свои особенности в Мичигане и Аризоне, которые жизненно важны для борьбы демократов за то, чтобы взять под контроль Сенат США. В Мичигане сенатор-демократ Гэри Питерс имеет весомое преимущество перед кандидатом от Республиканской партии Джоном Джеймсом. В Аризоне действующий сенатор-республиканец Марта Максалли уступает своему сопернику-демократу Марку Келли.

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Неудачи республиканцев на государственном и региональных уровнях вызвали много личных трагедий для людей по всей стране и посеяли хаос в том послании, с которым партия обращается к гражданам в предвыборной кампании 2020 года.

Обещание Трампа, что он снова сделает Америку великой, смехотворно. Новый лозунг Республиканской партии «Великое американское возвращение началось» является оскорблением перед лицом растущей волны новых случаев пандемии и данных по безработице. Более подходящим лозунгом для кампании Трампа было бы «Мы сделали Америку снова заразной».