В прошлом году экспорт золота в России вырос в восемь раз, причем вывезено оно было, судя по данным ФТС, практически полностью в Великобританию — 93% от всего экспорта российского золота в 2019 году. В физическом объеме продажи золота в Великобританию выросли почти в 11 раз — до 113,5 тонны. Однако в стоимостном выражении цифра оказалась скромнее — в восемь раз вырос экспорт в денежном эквиваленте, золота было продано на 5,74 млрд долларов. Как будто Лондон готовился к кризису, к коронакризису. Правда, эксперты заявляли, что нарастить экспорт драгметалла России помог Brexit. Однако стимулировал российский экспорт золота Центробанк: как отмечало издание Рейтер, дисконт, установленный Центробанком в прошлом году, поступательно рос от месяца к месяцу в 2019 году и в декабре достиг максимума — 0,12% и 0,21% в зависимости от типа торгов. Собственно, данные британской таможни, как сообщало РБК, засвидетельствовали увеличение экспорта российского золота в Британию как раз в этот период — в основном за счет продаж в августе — декабре. Но больше всего в декабре. Так, если в июле 2019 года экспорт драгметалла в Великобританию составил £154 млн, то в декабре объем поставок вырос до £975,5 млн. Поступательный рост дисконта ЦБ привел к тому, что российским компаниям и банкам стало выгоднее экспортировать часть их металла, чем продавать его в ЦБ, заявлял изданию эксперт. Почти вся разница между закупками ЦБ в 2019 и 2018 году — 3,7 млн унций, или 116 тонн золота, была экспортирована. Ряд наших банков охотно поддались заданному ЦБ тренду и стали продавать золото, сегодня выросшее в цене. 28 июля цена за унцию золота достигла рекордных значений, составив 1980,57 доллара, тогда как в ноябре-декабре прошлого года, в разгар экспортных поставок была в пределах 1465 долларов за унцию или 1321 евро. Прогадали? Как знать, смотря кто скупал это золото в Лондоне, кто-то, конечно, выиграл.

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

Напомним, Лондон является центром глобальной торговли золотом, где физически хранятся запасы золота, обеспечивающие многие международные фонды. Как заявлял в начале года изданию РБК директор Всемирного совета по золоту (WGC) по взаимодействию с членами совета и рынками Джон Маллиган, такие значительные притоки золота, наблюдаемые в прошлом году, говорят о повышенном спросе со стороны институциональных инвесторов как в самой Великобритании, так и за ее пределами. Но осталось ли золото в Великобритании или отправилось (отправится) в другие страны конечного потребления, Маллиган затруднился сказать. Тем временем отчет WGC за прошлый год демонстрировал, что базирующиеся в Великобритании фонды закупили золота на 4,1 млрд долларов на фоне опасений по поводу Brexit, при этом, правда, не отражается физический объем, тогда как стоимостной создает впечатление, будто фонды закупили большую часть объемов российского экспорта. Статистика Великобритании, основанная на переходе права собственности на товар к британским резидентам, тоже свидетельствует, что основная масса золота приобреталась в Лондоне нерезидентами.

Здание Банка Англии. Лондон

США — страна, денежная единица которой окутала весь мир, Великобритания — крупнейший центр торговли физическим золотом и перераспределения его потоков. А Россия? Россия — крупнейший поставщик ресурсов. И ЦБ РФ продолжил подыгрывать экспорту золота в этом году. Таким образом, вместо нефти за рубеж потекло золото. В середине февраля этого года агентство Рейтер указывало, что Центробанк России продолжает покупать золото на внутреннем рынке с большим дисконтом к мировым ценам, что поможет стимулировать экспорт этого драгоценного металла и в 2020 году, как банками, так и золотодобытчиками. Трейдер одного из госбанков говорил, что, снизив цену, по которой готов покупать золото, и объем покупок, ЦБ стимулирует экспорт со стороны банков и, как следствие, делает банки менее зависимыми от регулятора как покупателя золота в долгосрочной перспективе. В конце марта ЦБ РФ, на протяжении последних нескольких лет являясь крупнейшим «потребителем» золота в России, и вовсе объявил приостановку с 1 апреля закупок драгметалла на внутреннем рынке страны. Это решение совпало с началом карантина, когда банки столкнулись с проблемой доставки за рубеж золота из-за ограничения авиаперевозок. Правда, вскоре для экспорта драгметалла было организовано специальное авиасообщение. 24 июля в ходе пресс-конференции Эльвира Набиуллина позитивно оценила ситуацию с экспортом золота, заявив, по сути, что опасения того, что приостановка покупки золота ЦБ может не компенсироваться ростом экспорта золота, оказались неоправданными. «Мы видим, что экспорт золота прекрасно растет, и поступает валюта дополнительно в нашу страну, поэтому здесь в принципе все нормально», — сказала Набиуллина. Отметим, всего за пять месяцев уже этого года экспорт золота из России составил 96,5 тонны, в стоимостном выражении 5,1 млрд долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года по уровню физического объема экспорт вырос в восемь раз и в десять раз — в стоимостном. С одной стороны, ситуация выглядит как бы позитивной: в отличие от данных прошлогоднего экспорта стоимостной его показатель превышает физический объем вывезенного золота, а с другой, ведь еще «не вечер»: вспомним, что основной объем экспорта пришелся в прошлом году именно на вторую половину года. Во второй половине этого года обещают снова ухудшение ситуации по коронавирусу. А тем временем российские банки сокращали свои запасы золота. Правда, по данным ЦБ, после сокращения запасов в течение шести месяцев подряд российские банки вновь приступили к наращиванию вложений в золото: по сравнению с апрелем в мае объем драгметаллов на балансе банков вырос на 5,3%, опять же в стоимостном выражении! Информационное агентство «Прайм» в конце июня публиковало мнение экспертов, которые говорили о том, что, вероятно, таким образом, банки закладывают негативный сценарий развития отечественной экономики, мол, стоимость товаров увеличится, и, чтобы защититься от инфляции, банки переводят свой резерв в те активы, которые наименее пострадают. Однако при этом руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган отмечал, что «рост запасов золота на балансах коммерческих банков в мае на 6,2 тонны не обязательно говорит о формировании новой тенденции. Из этой величины 5,4 тонны пришлись на ВТБ, тогда как Сбербанк и большинство других банков продолжили сокращать запасы драгметаллов, что было характерно для них с ноября по апрель, когда этот показатель уменьшился на 35,7 тонны, или почти на треть, с рекордных 109,1 тонны».

Bankofengland.co.uk Золотохранилище

Есть мнения, что по мере снижения доллара золото будет расти в цене. Между тем отметим, не стоит забывать, что у США гораздо больше инструментов для преодоления кризиса, которые страна довольно агрессивно применяет. Наращиваемый США объем долларов может быть направлен не только в поддержку собственной экономики, но и на скупку золота. И если рухнет вся эта откровенно спекулятивная история вокруг роста цен на золото, поддерживаемая сейчас биржевыми фондами, то российской экономике мало не покажется. Более того, запасов золота гораздо меньше нефти. Банки, конечно, сейчас зарабатывают на продажах драгметалла, но золотодобытчикам выделяет льготы государство, а не банки. Насколько государству выгодна вся эта спекуляция, большой вопрос.