События июля 2020 года, по моему глубокому убеждению, станут судьбоносными не только для Южного Кавказа и региона Большого Ближнего Востока, но и мира в целом. И это не есть какое-то мистическое предсказание, а всего лишь неизбежный вывод, к которому приходишь, анализируя события проходящего месяца.

Иван Шилов ИА REGNUM Добро пожаловать в Арцах

МЕЧЕТЬ АЙЯ-СОФИЯ КАК СИМВОЛ ВОЦАРЕНИЯ НЕООСМАНИЗМА

Итак, 24 июля 2020 года впервые с 1934 года в Соборе Святой Софии (далее Собор), превращенном в мечеть, завершился пятничный намаз. В молитве принял участие и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который перед началом намаза прочитал первую суру из Корана. Заметим, что мусульманские молитвы зазвучали в Соборе Святой Софии спустя две недели после того, как 10 июля т.г. высший административный суд этой страны, Госсовет Турции, вынес решение о лишении Собора статуса музея, а спустя пару часов султан-завоеватель Реджеп I опубликовал указ, в соответствии с которым преобразованный в мечеть Собор Святой Софии будет открыт для проведения в нем мусульманских аллахослужений. Немного истории. Как пишет известный британский историк-византинист Стивен Рансимен в своем труде «Падение Константинополя в 1453 году», изданном в 1964 году в Лондоне, 5 апреля 1453 года под стенами Константинополя собралась вся турецкая армия под командованием двадцатиоднолетнего султана Мехмеда II. Не буду излагать полные драматизма подробности осады и завоевания Константинополя, а отмечу лишь, что султан Мехмед II обещал своим солдатам три дня для полного разграбления Константинополя. Однако дело одним разграблением не кончилось. И как пишет Стивен Рансимен:

«Войска одно за другим торжественным маршем с развевающимися знаменами проходили через ворота Константинополя под звуками оркестров. Но как только они оказались внутри города все устремились на дикую охоту за добычей. Еще не веря вначале, что сопротивление уже прекратилось, они убивали подряд всех, кого встречали на улицах: мужчин, женщин, детей. Потоки крови стекали по крутым улицам Константинополя с холмов Петры в Золотой Рог».

И как пишет известный российский журналист-международник и религиовед Кирилл Привалов:

«В Святой Софии пытались спастись около десяти тысяч верующих. Духовенство служило литургию, клир пел херувимскую песнь. В мгновение упали с грохотом выбитые топорами двери, и стая янычар ворвалась в храм, сокрушая все на своем пути. Стоны, крики о помощи, плач и предсмертные крики умирающих … Все, что веками накапливалось благодаря дарам и пожертвованиям, было разграблено: золото, серебро, жемчуг, сосуды и украшения … Османы изорвали полотна картин и порубили мечами иконы и дерево статуй. Погибли и драгоценные книжные сокровища Константинополя: только по примерным подсчетам историков, более 120 тысяч рукописей было сожжено турками. Погибла самая почитаемая икона Византии — Божия Матерь Одигитрия (Путеводительница), написанная, по преданию, самим апостолом Лукой».

Жан-Жозеф Бенжамен-Констан. Вступление Мехмеда II в Константинополь. 1876

И спустя 569 лет с тех трагических дней новоявленный неоосманский султан Рeджеп I уже прочитал первую суру Корана в мечети все того же Собора Святой Софии — Собора Премудрости Божией. Напомним читателям, что в 1934 году основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк подписал указ о превращении Святой Софии, ставшей мечетью Айя-София, в Музей Айя-София. Благородные греки, наследники Сократа, Платона, Диогена, Аристотеля, его славного воспитанника Александра Македонского в знак своей признательности дом в Салониках, где родился Мустафа Кемаль Ататюрк, решением городского совета Салоник передали в дар турецкому государству, которое в 1953 году преобразовало его в музей. В 2011 году министерство культуры Греции признало дом-музей Ататюрка историческим памятником. Столь подробный исторический экскурс я сделал специально. Надеюсь, что неискушенному читателю он поможет, узнав специфику мировоззрения духовных наследников султана Мехмеда Завоевателя, лучше понять побудительные мотивы неоосманского султана Реджепа I, который летом т.г. столь поспешно решил вопрос о придании Музею Святой Софии статуса мечети Айя-София.

ПРОРОЧЕСТВО СВЯТОГО ПАИСИЯ СВЯТОГОРЦА

Что же, уважаемый читатель, чтобы не завершить вводную часть статьи на этой минорной ноте, приведу выдержки из пророчеств преподобного Паисия Святогорца о будущем Турции и освобождении Константинополя.

«Сегодня ради турок европейцы создают независимые государства с мусульманским населением (Боснию, Герцеговину). Однако я вижу, что они в будущем деликатно разделят и саму Турцию: восстанут курды и армяне, и европейцы потребуют признания и независимости права этих народов на самоопределение. Они скажут тогда Турции: «Мы вам уже когда-то сделали одолжение, теперь подобным образом должны получить независимость курды и армяне» разделят на части Турцию».

Призадумайтесь, уважаемый читатель над тем, что, быть может, национально-освободительная война армянского населения Нагорного Карабаха это и есть начало воплощения в жизнь предсказаний великого Старца Паисия Святогорца (Афонского), причисленного 13 января 2015 года к лику святых Православной Церкви. Приведем и другие пророчества святого Паисия Святогорца. Как повествует вышеприведенный источник, группа воспитанников «Афониады» (богословская школа для мальчиков на Святой Горе Афон) решили пойти к Старцу и спросить его о том, возьмут ли греки Константинополь и доживут ли они, дети, до этих времён? Они пришли к отцу Паисию, взяли угощение, но задать свой вопрос боялись. Один делал знаки другому, тот — третьему. Но в конце концов никто так не решился спросить Старца. Тогда Старец сказал им сам:

«Ну что, молодцы! О чем вы хотите спросить? О Константинополе? Возьмём мы его, возьмём, да и вы до этого доживёте. Турция распадётся. Этому будут способствовать сами её союзники … Будет война между Турцией и Россией. Сначала туркам будет казаться, что они побеждают, но это станет для них катастрофой. Русские одержат победу и возьмут Константинополь … В Храме Святой Софии вновь состоится православное богослужение … Турция распадётся на 3−4 части. Для нее уже начался обратный отсчёт. Мы возьмем свои земли, армяне свои, а курды свои».

Прошло чуть более четверти века с того времени и сегодня, анализируя действия новоявленного неоосманского султана Реджепа I в свете пророчеств святого Паисия Святогорца, невольно в совершенно ином свете оцениваешь их.

Tccb.gov.tr Намаз в Айя-Софии

ЭРДОГАН — ИСТОЧНИК ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ ЗАКАВКАЗЬЯ

Так, 14 июля т.г. по прошествии двух суток после военной агрессии Азербайджана на армяно-азербайджанской границе Тавушской области (Армения) и Товузского района (Азербайджан) президент Турции Эрдоган заявил: «Турция решительно осуждает атаки со стороны Армении против дружественного и братского Азербайджана. Это нападение является событием, которое выходит за рамки Армении (неприкрытая провокация по интернационализации военной агрессии Азербайджана с целью вовлечения России — А. Г.). Цель состоит в том, чтобы воспрепятствовать урегулированию в Нагорном Карабахе, а также создать новые очаги конфликта в регионе», Примечательно, что спустя несколько часов идею неоосманского султана Реджепа I демонизировал министр национальной обороны этой страны Хулуси Акар, который заявил о том, что Турция и её армия готовы до конца поддерживать Азербайджан в борьбе с агрессией Армении, оккупировавшей часть азербайджанских земель, в том числе Нагорный Карабах: «Мы будем рядом с ВС Азербайджана, поддерживать в соответствии с принципом «одна нация два государства».

РОССИЯ — ГАРАНТ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАКАВКАЗЬЯ

Благо, что утром 17 июля т.г. ведущие информационные агентства Российской Федерации со ссылкой на Министерство обороны РФ сообщили о внезапной проверке войск Южного и Западного военных округов, морской пехоты Северного и Тихоокеанских флотов и отдельных соединений центрального подчинения, а также Воздушно-десантных войск (ВДВ). «Проверяемые войска и силы приняли участие в более чем 50 учениях различного уровня на 35 полигонах и участках, 17 морских полигонах в акваториях Черного и Каспийского морей», — сообщалось в военном ведомстве. И другая немаловажная деталь: когда по решению Президента России Владимира Владимировича Путина войска подняли по тревоге, министр обороны РФ Сергей Шойгу пояснил, что эта проверка важна для оценки способности Вооруженных сил обеспечить военную безопасность на юге-западе Российской Федерации. Ведь там, по словам министра, сохраняются серьезные угрозы террористического характера. В этой связи напомним читателям, что, как сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник:

«В субботу утром по инициативе Баку состоялся телефонный разговор министра обороны Азербайджана Закира Гасанова с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу. В ходе беседы обсуждались различные вопросы, касающиеся взаимоотношений и сотрудничества военных ведомств двух стран … Российский министр обороны подчеркнул, что данное мероприятие — плановое, и никак не связано с текущей ситуацией на азербайджано-армянской границе».

Минобороны России Самоходные минометы «Тюльпан»

Что называется, на душе Закира Гасанова отлегло. А то, не успев оправиться от обернувшейся крахом военной агрессии на тавушско-товузском участке государственной границы Армении и Азербайджана, вдруг на голову азербайджанских ястребов, подобно грому среди ясного неба, пришла молва о внезапной проверке ВС России прямо у границ Азербайджана. Этого казалось было мало, но поступила и другая информация о том, что в ходе внезапной проверки боевой готовности в Ингушетии произошло развертывание подразделений артиллерии большой мощности 58-й общевойсковой армии, дивизионы которой совершили марш на позиции для выполнения задач, как-то: «По замыслу операции огневой удар одновременно нанесут подразделения реактивных систем залпового огня «Ураган» и дивизиона «Смерч» при поддержке подразделений артиллерии большой мощности, в том числе 240-мм самоходных минометов «Тюльпан» и 203-мм самоходных пушек «Малка». Напомним читателям, что помимо обычных боеприпасов, в арсенал «Тюльпан» входят термоядерные мины мощностью две килотонны. Думается, что наличие атомных минометов недалеко от российской границы с Азербайджаном окончательно отрезвит турецко-азербайджанских ястребов, охочих создать зону нестабильности по всему периметру юго-западных границ Российской Федерации. Эти события отрезвляюще подействовали и на соловья советской эстрады, переоперившегося в дни военной агрессии Азербайджана (12−15 июля т.г.) в ястреба, посла этой страны в Российской Федерации Полада Бюльбюль-оглы, который после жестких законных действий российских властей в отношении бесчинств азербайджанских молодчиков, учинявших расправы над гражданами армянской национальности на улицах Москвы, Воронежа и некоторых других городов России, вновь заголосил по соловьиному, попросив азербайджанцев соблюдать российский закон: «Вы живёте в России, многие из вас являются гражданами этой страны (не этой, а Великой страны, приютившей сотни тысяч соотечественников Бюльбюля, так и хочется сказать, соловья-разбойника — А. Г.). Прошу Вас, соблюдайте законы и правила, которые здесь есть. Нам необходимо быть вместе, чтобы дать достойный отпор провокациям, но при этом не опускаться до уровня уличных драк». Так нынче запел соловей Бюльбюль-оглы. Да, да, уважаемый читатель, всё тот же азербайджанский посол, который не далее как 13 июля т.г., вторя своему патрону, апшеронскому султану Ильхаму, заявил: «Переговоры должны дать результаты. Если они его не дают, то, естественно, будут военные действия. Поэтому надо, чтобы раз и навсегда была понятна позиция … Мы об этом много раз говорили, что азербайджанский народ никогда не смирится с потерей своих территорий. Разговор идет о выводе иностранных войск с территории Азербайджана. И, пока они находятся на территории Азербайджана, такие конфликты будут продолжаться (по прямоте соловьиной Бюльбюль-оглы сознался в том, кто был зачинщиком военной агрессии Азербайджана 12−15 июля 2020 г. — А. Г.) и в один день могут перерасти в масштабную войну, которая станет катастрофой для всего региона». Вдумайтесь, уважаемый читатель, в слова новоявленного пророка Полада — «могут перерасти в масштабную войну, которая станет катастрофой для всего региона». Я не считаю, что эти предостережения предназначались для ушей азербайджанских торговцев помидорами и зеленью из «Фуд Сити» или же владельцев рынков, запрещающих своим надсмотрщикам принимать фрукты, да и не только, продукцию из Армении. Не буду называть их фамилии и адреса, благо они хорошо известны российским властям, которые, уверен, и впредь будут жестко пресекать любые провокации по раздуванию межнациональной розни. Ведь не может быть секретом, что, когда на тавушско-товузском участке государственной границы, или на улицах Москвы, Воронежа и других городов России устраивались коллективные нападения на армян, то тогда, да стреляли в Армению, а целились по России. Ваш покорный слуга, уважаемый читатель, после апрельской четырехдневной (2−4 апреля) войны 2016 г. выступил со статьей под заглавием «Арташес Гегамян: Стреляют в Армению, а целят по России». Приведу выдержку из этой статьи: «Вместо послесловия. 3 апреля 2016 г. на сайте Politikus.ru под авторством весьма проницательного журналиста, выпускника МГУ им. Ломоносова Григория Игнатова была опубликована статья «Нагорный Карабах: целят по Армении, стреляют в Россию».Думаю что заглавие статьи сполна раскрывает не потерявшую актуальность и в наши дни мысль. В завершение этой части статьи хотелось бы выразить искреннюю благодарность нашим русским друзьям, которые в тревожные дни провокационных нападений азербайджанцев на армян уже в городах России возвысили свой голос. Так, приведу выдержку из статьи «Азербайджано-армянское согласие укрепить, его разрушителей наказать!», опубликованной 27 июля т.г. российским патриотическим ИА REGNUM, в основу которой положено обращение Российского Общества дружбы и сотрудничества с Арменией, адресованное Президенту Российской Федерации В. В. Путину, Председателю Правительства Российской Федерации М. В. Мишустину, Мэру города Москвы С. С. Собянину. В статье, в частности, приводятся слова осуждения в адрес азербайджанских молодчиков, зачинщиков драк со стороны видных российских политиков и общественных деятелей, таких как лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский («Здесь не тайга, не степь и не горы навязывать какие-то свои дикие варварские меры: ты будешь торговать, ты не будешь, ты другой национальности, — это недопустимо». Виталия Третьякова («Здесь вам не Сумгаит»), Михаила Демурина (Нарушители национального согласия в России должны нести строгое наказание). В этой связи хотелось бы выразить особую благодарность председателю Российского Общества дружбы с Арменией, президенту Международной ассоциации участников космической деятельности Виктору Владимировичу Кривопускову, российскому патриоту-державнику, большому другу Армении и Арцаха. Я специально об этом пишу, чтобы все знали, что Виктор Владимирович подготовил это Обращение буквально через день после перенесенной операции на сердце. Ведь не секрет, что сотни тысяч российских граждан армянской национальности в минувшие тревожные дни с нетерпением и душевным трепетом ждали столь важной моральной поддержки со стороны уважаемых представителей российской интеллигенции. Уважаемый читатель, когда писались эти строки, на сайте Кремля в 21:25 мск 27 июля 2020 г. появилось сообщение под заглавием «Телефонный разговор с Президентом Турции Реджепом Таиипом Эрдоганом». В сообщении указывалось:

«По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Проведён обмен мнениями о положении дел в Закавказье в контексте обострения обстановки в районе армяно-азербайджанской государственной границы. Владимир Путин подчеркнул важность недопущения любых действий, способствующих эскалации напряжённости. С обеих сторон высказана заинтересованность в разрешении конфликтной ситуации исключительно мирными средствами, путём переговоров. Выражена готовность к координации усилий в целях стабилизации в регионе. Лидерами также отмечена безальтернативность политико-дипломатического урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе принципов международного права в интересах народов Армении и Азербайджана».

Kremlin.ru Ильхам Алиев

Думается, что, прочитав это сообщение Кремля, апшеронский султан Ильхам призадумается над тем, а стоит ли и далее быть тупым инструментом неоосманской экспансионистской политики в Закавказье в руках турецкого султана Реджепа I, возомнившего из себя этакого двадцатиоднолетнего Мехмеда Завоевателя, в отличие от которого он «покорил» Собор Святой Софии — Премудрости Божией? Ведь логика подсказывает, что Реджеп I после телефонного разговора с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным его коварные неоосманские планы по созданию крайней напряженности на юго-западных рубежах России с дальнейшим расшатыванием ситуации в самой России, нагнетанием напряженности, разжиганием межнациональной розни, вражды между армянами и азербайджанцами, проживающими в самой России, потерпели фиаско. Ведь, случись такая беда, неоосманисты и разного рода радикальные исламисты, вне всякого сомнения, расширили бы почву для дестабилизации ситуации, распространив бациллу мусульманского радикализма на другие конфессии. Надеюсь, что апшеронский султан Ильхам, получивший высшее образование в Московском государственном институте международных отношений (университет) МИД Российской Федерации (МГИМО) отдаст себе отчет, что дальнейшая исламизация Турецкой Республики, последовательно осуществляемая турецким султаном Реджепом I, неизбежно повлечет за собой исламизацию Азербайджанской Республики, где супружеская пара Ильхама Алиева и Мехрибан Пашаевой с присущим неоосманам коварством будет снесена на свалку истории. Впрочем, не приходится сомневаться и в том, что будет осквернено и политическое наследие его отца, национального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Ведь сегодня мы являемся свидетелями уничтожения политического наследия основателя светской Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. Увы, для армян имена этих лидеров Турции и Азербайджана ассоциируются с геноцидом армян в Османской империи и армянскими погромами в Азербайджане.

A.Savin Собор Святой Софии

АЛЬТЕРНАТИВА ВХОЖДЕНИЮ АЗЕРБАЙДЖАНА И РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ В ЕАЭС И ОДКБ — ВОЙНА

Уважаемый читатель вполне ожидаемо может задаться вопросом, а именно: в чём же выход из создавшегося крайне опасного положения, складывающегося в Закавказье. Да выход, безусловно, есть и, по моему убеждению, он безальтернативен. Так, 14 октября 2019 г. ИА REGNUM опубликовало мою статью под заглавием «Азербайджан и Арцах в ЕАЭС/ОДКБ — гарантия безопасности. Альтернатива война». Анализируя события минувших девяти месяцев после этой публикации, особенно с учетом военной агрессии Азербайджана, имевшей место 12−15 июля т.г., я вновь убеждаюсь в безальтернативности этого предложения и данную статью хотелось бы завершить призывом к президенту Турции Реджепу Эрдогану, а именно: если он действительно привержен мирному урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта, о чем уверял в ходе недавнего телефонного разговора президента России Владимира Владимировича Путина, если на самом деле беспокоится о стабильности в Закавказье, то пусть немедленно подскажет брату Ильхаму, чтобы тот вместе с властями Армении и Республики Арцах выступили с совместным заявлением о готовности начать процесс вхождения Азербайджанской Республики и Арцахской Республики как самостоятельных субъектов международного права (естественно предварительно создав соответствующую правовую базу для Республики Арцах, как субъекта международного права) в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Только в условиях одновременного вхождения Азербайджана и Арцаха в ЕАЭС и ОДКБ откроются реальные перспективы безопасности и процветания суверенных государств Закавказья — Азербайджанской Республики, Республики Армения и Республики Арцах. Тогда, наконец-то, воцарится долгожданный мир в регионе Южного Кавказа. Неоосманский же проект перекройки границ в Южном Кавказе в условиях современной России обречен на крах. А разного рода неоосманским стратегам и их закордонным поводырям пора осознать геополитическую данность: Республика Арцах — фактор мира в Южном Кавказе. Уважаемый читатель вполне резонно может задаться вопросом, как-то: а чего это я ни словом не упомянул «народного премьера» Никола Воваевича Пашиняна, себя любимого? И читатель будет прав, но частично. Думаю, что клиенты турецкого и апшеронского султанов в лице Дьёрдья Шороша, он же Джордж Сорос, и Ко возьмут Никола Воваевича под свою опеку. Благо такой опыт у них есть и не только в лице беглого экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. Правда, услугами Никол Воваевича воспользоваться можно будет разве что в разовых антироссийских митингах, организуемых во всё ещё сохранившихся антироссийских задворках Запада. Вместо послесловия. Статья была уже написана, когда вышло в свет интервью Никола Воваевича под заглавием «Пашинян ответил на пост Симоньян о неблагодарной Армении». Не хотелось бы в подробностях излагать суть ответов Никола Воваевича, приведу лишь одну небольшую выдержку: «В России должны понять, что союзник России в Армении не Пашинян (это уж точно, честен Никол Воваевич — А. Г.), не Петросян, не Погосян, не Саргсян, не Кочарян, союзник и партнёр — это армянский народ». Что же, к своему удовлетворению отмечу, что Никол Воваевич кое-чему научился у Маргариты Симоньян, однако, с точностью до наоборот. Так, свой пост в telegram-канале Маргарита Симоньян начала так:

«Я обращаюсь к армянской власти. Именно к власти, а не к народу, частью которого я являюсь (подчеркнуто мною — А. Г.). Обращаюсь только потому, что ваши интернет-войска унавозили мои соцсети требованиями (в хамской и агрессивной форме) «выразить свою позицию» … Армяне — честный, благородный и благодарный народ. Всегда таким был. А вы ведете себя, как (ЗАПРЕЩЕНО РОСКОМНАДЗОРОМ).

Отказать в патриотизме и гражданственности Маргарите Симоньян, в любви к своей исторической Родине — Армении, уверен, не возьмётся ни один трезвомыслящий, знакомый с крайне сложным положением, в котором пребывают два армянских государства — Республика Армения и Республика Арцах, наконец, думающий о будущем своего народа, армянин. Спасибо Вам, Маргарита за Вашу честность и неподдельную любовь к Армении и Арцаху. Спасибо, что в отличие от некоторых особей, причисляющих себя к мужскому полу, но нескрываемо нежно относящихся к ЛГБТ-сообществу, за то, что Вы не прикрываетесь за спиной народа, а, беря на себя удар, становитесь впереди того самого обманутого народа, который, избрав Никол Пашиняна, или же, отстранившись от политики, не участвовал в выборах, приведя к власти ставленника Сороса, ЛГБТ-сообщества и тоталитарной религиозной секты «Слово жизни» и тем самым подтолкнул Армению к бездне несуществования. К счастью, все ещё не перевелись трезвомыслящие патриоты Армении и Арцаха, которые интересы своей Родины и народа ставят выше конформистской иллюзии мещанского благополучия, поэтому будет правомерно вновь выразить уверенность в том, что именно независимая, суверенная Республика Арцах станет фактором стабильности в Закавказье. Статью же хотелось завершить на высокой ноте, повторив проникновенные пророчества причисленного к лику святых Паисия Святогорца: «В храме Святой Софии вновь состоится православное богослужение!».