Самый удачный пример сотрудничества НАО и Архангельской области висит на колокольне Ильинской церкви в Кегострове. Это два колокола, побольше, на 300 килограммов, на котором бронзовыми буквами значится «Колокол сей отлит в Расторгуеве тщанием и радением И. Ф. Михальчука», на втором, 100-килограммовом — «Колокол сей отлит радением И. Г. Федорова». Илья Михальчук работал губернатором Архангельской области в 2008—2012 годах. Игорь Федоров — губернатором НАО с 2009 по 2014 год. Он уроженец Кегострова, здесь учился в начальной школе.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Колокол Ильинской церкви, отлитый «тщанием и радением И. Ф. Михальчука» и участник попечительского совета церкви Вадим Медведков

Вадим Медведков, член Общественной палаты Архангельской области, уроженец Кегострова: «Мы взялись укомплектовать церковь колоколами. Все были отлиты и повешены на колокольню. Остался один — самый большой, который мы оставили за губернатором Михальчуком. Однажды звонит тогдашний министр регионального развития области Александр Беляев, и говорит: «Михальчук узнал о колоколе, готов его заказать». Илья Филиппович быстро перечислил деньги, и колокол был отлит. Мы хотели собрать двух губернаторов вместе, но Михальчука в январе 2012 года сняли за плохие показатели «Единой России» в регионе на выборах в Госдуму».

Кегостровский приход — один из древнейших на Северной Двине. Первое летописное упоминание о русском поселении — 1419 год, когда оно было разорено «мурманами"-норвежцами. Первая датировка прихода — колокола, отлитые в 1608 и 1614 годах для здешней церкви. Предание гласит, что она освящалась во имя пророка Ильи, как и современная в 2009 году. Старую церковь очень любили посещать императоры российские.

«Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии»: «Император Петр I первое свое пребывание в 1693 году в Архангельске слушал в кегостровской церкви литургии 15, 27, 29 августа, 8 сентября, когда он сам читал Апостол. 10 сентября после литургии он посетил местного священника и 17 сентября, при отъезде в Москву. Во второе пребывание в 1694 году он присутствовал при двух литургиях — 27 мая… и 29 июня, в день его тезоименитства… третье пребывание в 1702 году государь слушал в кегостровской церкви также две литургии — 20 июля и 6 августа. Причем в первый раз царь и бояре клали на блюдо за свечи 6 руб. 21 алтын, и второй раз 7 алтын и 2 деньги. …Церковь была посещена Императором Александром I, и 30 июля 1819 г., великим князем Константином Николаевичем 30 мая 1844 г., пожелавшими осмотреть места, связанные со своим пребыванием великого предка».

Владимир Станулевич ИА REGNUM Вид Кегострова с колокольни Ильинской церкви

Вадим Медведков, член общественной палаты Архангельской области, уроженец Кегострова: «Церковь мы строили с 2005 года. Старая стояла там, где сейчас Северная Двина — остров столетиями смывает, он «дрейфует» от Архангельска. При Петре Первом между Кегостровым и городом было 150 саженей, в XIX веке — верста, а в начале XX века — две версты. Новый храм появился благодаря другому уроженцу Кегострова — Александру Волкову. Александр Николаевич при социализме работал начальником цеха на Кегостровском лесозаводе, в перестройку пошел в банкиры. Я ему как-то говорю, есть место для церкви, надо возродить приход. Волков нашел типовой проект храма, доработал его. Не знаю его мотивации, может, что-то связанное с впечатлениями от приватизации, но пожертвовал он на церковь 5 миллионов, попечительский совет собрал еще 1 миллион. Начали строительство, образовалась проблема с подрядчиком. Архангельские умельцы «накосячили» со срубом. Пришлось искать мастеров аж в Емецке, но срубили хорошо. Сейчас на праздники собираются человек 30−40».

Успешнее всего НАО и Архангельская область объединились осенью 2012 года в церкви в Кегострове. В Нарьян-Маре Церковь может стать примирителем крайних точек зрения в таком эмоциональном деле, как объединение двух субъектов.