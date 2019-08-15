В новую книгу историка философии, профессора Полтавского национального технического университета Геннадия Аляева вошли работы, сочетающие в себе теоретический анализ с результатами биографических и библиографических изысканий. Они посвящены в первую очередь Семену Франку (1877−1950) и его философскому окружению (Николай Лосский, Сергей Булгаков, Лев Шестов), а также наиболее значимым для автора мыслителям (Петр Чаадаев, Павел Флоренский, Алексей Лосев), которые нередко накладываются на «круг» автора «Света во тьме» (Николай Бердяев, Василий Зеньковский).

Геннадий Аляев. Русская философия вокруг С. Л. Франка. Избранные статьи. М., 2020

Подобный отбор, а точнее приоритет в выборе «главного героя» сборника, связан с научными интересами профессора. Аляев является одним из организаторов и редакторов Полного собрания сочинений Франка, о котором мы писали тут.

В Семене Франке исследователя привлекает его уникальность. Своеобразие автора «Непостижимого» заключается в «двуединстве рационализма и мистики, базирующемся на исходной религиозно-философской интуиции cogito ergo est esse absolutum» (мыслю, следовательно, есть абсолютная сущность лат.). Не менее важно, подчеркивает Аляев, что созданная Франком система была лишена всяческой схоластики и схематизма.

В числе тем, затронутых философом, автор обращает внимание на дискуссию первой половины ХХ века о христианском социализме. Персоналистическому социализму Бердяева, отвергавшему капиталистические отношения, и утопическим, не лишенным системных противоречий идеям Сергея Булгакова, Франк противопоставлял принципиальный отказ от социалистической революционности и коллективизма. Он отстаивал «приоритет духовной свободы личности, над какими бы то ни было внешними формами организации общества».

Интересен анализ работы Бердяева «Основы религиозной философии» (1930-е годы). Этот программный для автора «Самопознания» текст характеризует определенный этап его творчества. По мнению Аляева, в работе преобладает онтологизм (понятие «персонализм» употреблено всего один раз), не характерный для «классического» Бердяева.

Не менее ценны статьи о национальном сознании в картине мира Василия Зеньковского, философии культа в разнообразном наследии Павла Флоренского и ряд других.

В заключение хочется выразить надежду, что работа над собранием сочинений Франка не помешает, а напротив, простимулирует появление новых книг Геннадия Аляева, в том числе в рамках настоящей «черной» серии.