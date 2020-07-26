Россиянам могут запретить покупку иностранных ценных бумаг на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Как сообщал на днях РБК, об этом заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, который объяснил, что государство, предоставляя налоговую льготу, рассчитывает, чтобы деньги инвесторов оставались в российской экономике, а не уходили в иностранные юрисдикции. Такую позицию, опять же, по сообщению издания, поддерживает и Банк России. На днях в статье «Банковские депозиты утекут в акции американских компаний?» отмечалось, что российская экономика, как и отечественные предприятия, могут так и не дождаться поддержки от частных инвесторов — российские держатели депозитов могут предпочесть вложения в акции транснациональных корпораций. Отсутствие частных инвестиций в экономику страны наряду с оттоком этих же средств из банков при одновременном введении санкций или приходом второй волны коронавируса может нанести мощный удар по России. Дело в том, что с середины августа Московская биржа начнет торги акциями американских компаний. Так сказать, российские инвесторы могут осуществлять вложения в акции таких мощных корпораций, как Apple, Boeing, Amazon, Facebook, Microsoft, Visa, Netflix, PayPal, Coca-Cola, Walmart и других не менее известных компаний. На сегодняшний день иностранными акциями торгует Санкт-Петербургская биржа — за доллары. Торги Московской биржи, как сообщал «Коммерсантъ», по настоянию Сбербанка, который намерен оказать ей поддержку, предоставив доступ к ее торгам своим клиентам, при этом не дав его ранее к Санкт-Петербургской площадке, будут проходить за рубли, а дивиденды будут начисляться в долларах. Маркетмейкером, как предполагается, будет выступать компания «Ренессанс Капитал», проводившая в начале июня в онлайн-формате свою очередную ежегодную конференцию инвесторов, в рамках которой прошла панельная сессия с говорящим названием «Экономическая устойчивость России как результат стабилизационной политики», где замминистра финансов РФ Алексей Моисеев довольно откровенно поведал инвесторам о появившихся в стране ограничениях, в частности налогах на депозиты, которые сильно повлияют на развитие финансовых рынков, так как для людей, до сих пор предпочитающих хранить деньги на депозитах, станет более привлекательным использовать личные инвестиционные счета (ИИС) — таким образом хранить свои сбережения в акциях или облигациях. Собственно, чуть позднее и появилась новость о намерении Московской биржи приступить к торгам акциями американских компаний и о том, что маркетмейкером, вероятнее всего, будет выступать компания «Ренессанс Капитал». Вовремя подсуетились, как говорят в России в подобных случаях. При этом, заметим, для, так сказать, хранителей ИИС еще и действуют льготы — первый тип ИИС позволяет получить налоговый вычет в размере 13% от суммы, внесенной на счет, но не более 52 тыс. рублей в год, второй — предполагает полное освобождение от НДФЛ доходов, полученных по счету. У инвестора может быть открыт только один ИИС, а в год на него разрешается внести не более 1 млн рублей. Более того, в начале июля инвестиционный банкир, профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган в интервью на портале Альянса развития финансовых коммуникаций и отношений (АРФИ), отмечая позитивность наметившегося тренда по всему миру и в России тоже по выталкиванию крайне низкой учетной ставкой на фондовый рынок — «народ массово пошел на рынок» и это, по словам Когана, «хорошо», «но к кому он должен идти?» — задался далее вопросом профессор. «По идее — к консультантам, профессионалам, которые четко определяют: вот это тебе подходит, а вот здесь — лучше не рискуй. В этой ситуации усилить бы роль консультантов, расширить их возможности. А что мы имеем на деле? Вот я, независимый инвестконсультант, плачу НДС. Управляющие и брокерские компании не платят, а я плачу. Это бред», — посетовал Коган.

Сергей Герасимов. Мать партизана. 1943-1950

Так что, «Ренессанс Капитал», выступая в роли маркетмейкера, еще и не будет платить в России НДС. Удивительно, как любитель собирать налоги со всего, что движется и не движется в России, — Минфин РФ — прошел мимо возможности подсобрать налогов, воспользоваться возможностью и пополнить бюджет не за счет «сбившегося» с ног отечественного бизнеса и народа, а за счет так называемых инвесторов, не спешащих инвестировать в отечественную экономику, но наверняка готовых инвестировать в акции американских компаний. Хотя наивно удивляться: без слов понятно, что политика Минфина играет против развития бизнеса в России! И тому еще одним свидетельством является эта самая налоговая политика в отношении ИИС — государство, предоставляя вычет, стимулирует бюджетными средствами вливания в зарубежный капитал.

Интересно и то, что в мае прошлого года замминистра финансов РФ господин Моисеев на конференции по фондовому рынку, организованной НАУФОР, говорил, что ИИС первого типа никогда не нравился министерству, потому что он давал «кредит на доход, который ещё не получен», при этом признав, что именно этот вид ИИС вызывает наибольший интерес налоговым вычетом. Тем не менее, говорил он, «нужно потихонечку от него отходить», конечно, правда, не задевая интересов тех, кто уже инвестировал через этот тип ИИС, но взамен предложив большие привилегии по второму типу ИИС. Тогда же и на том же мероприятии выше упомянутый господин Аксаков заявлял, что в Госдуме уже обсуждается вопрос об увеличении суммы инвестирования в ИИС второго типа, а также вопрос о том, чтобы размещенные через него средства страховались государством. То есть государство в случае чего еще и должно было бы возместить инвесторам убытки? Мало же государству убытков от санации банков?! Зато как доходы от депозитов или акций получать, так с государством тут не по пути становится. «Постепенный отход от инвестиционных счетов первого типа должен сопровождаться усовершенствованием и улучшением второго типа ИИС», — согласился тогда Моисеев с Аксаковым, заметив, что просто так увеличить сумму взноса на ИИС второго типа всё же нельзя. Эльвира Набиуллина, в свою очередь, отмечала, что отказываться от ИИС первого типа не стоит, мол, такие счета «обеспечивают, как говорят, экономику проекта, большую маржинальность. Надо, чтобы и они остались привлекательными для индустрии. Но мы бы хотели, чтобы и ИИС второго типа были интересными. Это, действительно, более долгосрочная бизнес-модель».

Александр Тышлер. Биржа. 1975

Показалось ли или действительно, когда стало понятно, что вся эта затея с инвестиционными счетами, налогами на депозиты простимулируют российских держателей депозитов вкладывать свои деньги не столько в российскую экономику, сколько в акции зарубежных компаний, Аксаков и иже с ним, как говорят в подобных случаях, на ходу переобулись, теперь предлагая запретить покупку на ИИС иностранных ценных бумаг? Или все-таки всех, в частности и Аксакова, и Набиуллину, подставил под удар Герман Греф, который готов предоставить своим клиентам доступ к Московской бирже, решившей в августе запустить торговлю акциями американских компаний, причем таких компаний, с которыми не сравнится ни одна российская компания? Если это удар, Минфин РФ приложил к нему руку? Думается, не зря, ох, не зря, на пиджаке главы Центробанка Набиуллиной именно в эту прошедшую пятницу — 24 июля, когда требовалось озвучить принятое решение о размере ключевой ставки, появилась брошь в виде подковы, причем расположенной вниз рожками. В соответствии с русскими народными приметами подкова рожками вверх крепится внутри дома, чтобы, так сказать, дом был полной чашей, а снаружи этот предмет вешают рожками вниз от злых сил: негативная энергетика, таким образом, не накапливается, а стекает как бы вниз из чаши. Видимо, Эльвира Сахипзадовна решила защититься от «злого начала» Германа Грефа. Поможет ли ей этот талисман в борьбе с Грефом и скажется ли это на росте экономики, покажет время, но вторая брошь на её пиджаке говорит о том, что кризис будет не настолько затяжным, как кажется, будет резкий отскок. Посмотрим-посмотрим! Возникает, правда, вопрос, кому эти броши посылают сигналы, нам ли?!

Еще до пандемии, велась речь о потребности российской экономики в частных инвестициях: на иностранные в условиях санкционного давления рассчитывать не приходилось, надеялись на своих — российских, так сказать, инвесторов, искались инструменты, которые могли бы их привлечь и стали бы выгодными для вложений, одновременно способных сослужить хорошую службу экономике. Общий размер сбережений российских вкладчиков, лежащих на депозитах мертвым грузом порядка 30 триллионов рублей, из них, конечно, большая часть принадлежит бизнес-структурам. В середине прошлого года, когда обсуждались преимущества и недостатки ИИС, вряд ли кто-то знал, что впереди нас всех постигнет пандемия, которая обострит и без того имеющиеся острые экономические проблемы. Сейчас же в развитии внутренней экономики, инвестиционной и предпринимательской активности Россия нуждается еще более, чем прежде. Так что неожиданное решение Московской биржи, решившей с августа приступить к торгам акциями американских компаний, новость о чём как-то удивительно странным образом совпала и возникла почти сразу после конференции с зарубежными инвесторами, на которой от российской власти выступали замминистра финансов и зампред ЦБ, сейчас крайне не кстати.

Cbr.ru Эльвира Набиуллина озвучивает принятое решение о размере ключевой ставки. 24 июля 2020 года

Вероятнее всего, ряд экспертов, за которыми стоят интересы инвесторов, готовых вкладываться в американские компании сейчас начнут выступать против введения ограничений, озвученных Аксаковым. Напомним, РБК размещала цитату депутата на этот счет: «Может быть, только для первого, а может быть, и для второго типа ИИС мы примем решение о том, что через индивидуальные инвестиционные счета инвестиции должны идти только в российские инструменты, а иностранные инструменты в данном случае ограничить, а может, и запретить». Так вот эксперты будут поднимать вопросы о том, почему же инвесторы в России могут составить портфель голубых фишек только из нефти, газа и металлов и почему нельзя туда добавить в целях диверсификации российский аналог, например, «Диснея», «Амазона» или «Кока-Колы». Будут и сами отвечать на эти вопросы, заявляя, что ответ очевиден: нет в России ни одного международного несырьевого крупного бизнеса. А почему нет? Например, Евгений Коган в вышеупомянутом интервью говорит, что, «чтобы в России вырастали амазоны, гуглы и фейсбуки, нужна бизнес-среда, которая позволяет создать бизнес с нуля. У нас есть хорошие компании, например отличные IT-компании, спроси этих ребят: они хотят выходить на наш рынок? Нет! Знаешь, в чем главная проблема? Не в деньгах, денег в России полно. Нет инвесторов — есть желающие отжать твой перспективный бизнес. Поэтому новые «Магниты», может быть, и появятся, с десяток, но сотни — не появятся. Потому что надо принципиально менять парадигму. Я против революций, я — за эволюцию, когда бизнесмены создают свои организации и начинают по-настоящему лоббировать свои интересы». Пожалуй, не поспорить с этим мнением. Но давайте вспомним санкции.

Gaz.ru Сборочный цех Горьковского автомобильного завода

Примеров попыток российских компаний выйти на международный рынок, на самом деле, масса. Но заканчиваются такие попытки печально. Чем закончилась история с «Русалом» Олега Дерипаски? Возникает впечатление, что выход на фондовый рынок российских компаний только и нужен миру для того, чтобы отжать у них бизнес. А теперь и Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) обязало «Группу ГАЗ», подконтрольную тому же Дерипаске, каждый месяц подтверждать, что действует не от лица и не в интересах бизнесмена, а также ежеквартально предоставлять финансовую отчетность компании. У США не забалуешь, как балуются инвесторы в России. То же показала и история с Тиньковым. Поэтому, прежде чем искать соринки в чужом глазу и пенять на условия в России, отечественные инвесторы и их эксперты пусть для начала поищут соринки у себя в глазу. Сейчас возникла угроза потерять контроль над собственным бизнесом, созданным, как говорится, с нуля, российскому бизнесмену Андрею Трубникову, продукция компании которого, если честно, вызывала гордость за то, что есть все-таки российские несырьевые производители, чьи товары продаются с полок зарубежных магазинов. Не так давно Трубников задумался над поиском соинвестора, способного широко раскрутить компанию на международных рынках. И вот выясняется, что компания Андрея Трубникова, производящая косметику Natura Siberica, которой в целом принадлежит 65 брендов, под которыми продаётся косметическая и иная продукция, в том числе «Рецепты бабушки Агафьи» и Organic Shop, получила от предприятия «Эн+ Рециклинг», входящее в группу компаний En+ Олега Дерипаски, иск на 4,5 млрд рублей. Как писало издание «Секрет Фирмы», арестованы все бренды и активы компании. Под арестом оказались даже автомобили, принадлежащие основному юрлицу Natura Siberica — компании «Первое решение». Журналисты издания The Bell связывают данный инцидент с пожаром на Дмитровском заводе (ДОЗАКЛ), который произошёл 21 марта 2020 года в городе Дмитров Московской области. Компания «Первое решение» арендовала там помещения, в которых, помимо прочего, могли храниться горючие жидкости. В одном из них и произошло возгорание, в котором МЧС, по данным издания, увидело признаки поджога. В компании «Первое решение» заявили, что пожар произошёл не по вине их компании, а источник возгорания был не в производственной зоне. В компании заверили, что, хотя инцидент и повлиял на производственные процессы, сейчас они уже восстановлены в полном объёме. Что же касается суммы и предмета иска, то их сочли «абсолютно нереалистичными и до сих пор не подтверждёнными расчётами». Издание указывает, что сгоревший корпус № 8 Natura Siberica арендовала ещё в 2012 году. Производственные мощности компании занимали 7000 кв. м бывших цехов завода «Ростар», ранее проданного «Русалом» британской компании Rexam. В 2017 году «Первое решение» выпускало на этом заводе до 10 млн единиц продукции в месяц на 14 производственных линиях. Сразу после пожара, 24 марта 2020 года, ПАО «ДОЗАКЛ», который числился собственником здания в Росреестре, подал заявление о прекращении своей деятельности и передал все активы «Эн+ Рециклингу». От лица этой компании и был подан иск к Natura Siberica.

Rostar.com Цех предприятия «Ростар»

Безусловно, уполномоченным органам предстоит еще разобраться в этой ситуации, вынести свое решение. Но на что это похоже? Не на передел ли бизнеса? Чиста ли совесть Дерипаски? Стоит ли в этом случае Дерипаске сетовать на действия США? Бумеранг никто не отменял! И удивляет, что именно сейчас Дерипаска вдруг задумался над политикой ЦБ, мешающей развитию экономики, раньше он как-то особо не высказывался на этот счет. Вот и возникает вопрос, почему бы нашим инвесторам, прежде всего, задуматься не над голубыми фишками в своем портфеле из несырьевых международных компаний, не искать причин, мешающих собственному развитию, а поискать корень зла в себе, подумать не над тем, как бы отжать готовый успешный бизнес «у соседа», а создать свой Адидас, свой Амазон с нуля. А главное, подумать над тем, при имеющихся финансовых возможностях создать с нуля свои компании, не является ли желание вкладываться в развитие зарубежных компаний своего рода капитуляцией? Это слабость и предательство? Одобрили ли подобную капитуляцию инвесторов их героические предки?

Надо понимать и то, что покупка акций иностранных компаний будет еще больше стимулировать российских инвесторов переживать не за развитие отечественной экономики, а за рост благополучия этих самых иностранных компаний. Любое политическое решение российского государства, которое может повлечь падение акций иностранных компаний, будет вызывать отторжение у российских инвесторов. Представьте, если Россия решит заблокировать работу «Фейсбука» в стране, что давно пора сделать, Китай живет в своей собственной социальной сети и особо не горюет, то акции «Фейсбука» резко пойдут вниз, ведь компания лишится огромного рынка России. Понравиться ли это российским инвесторам, вложившимся в акции «Фейсбука»? Конечно, нет. И что получается: стране нужно будет учитывать не собственные интересы, а переживать за то, как бы инвесторы не взбунтовались против принимаемых властью решений? Ну, тогда капитулируя сами, инвесторы вынудят капитулировать страну.