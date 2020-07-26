Владимир Евсеев, эксперт в сфере стратегических вооружений, на днях озвучил идею возможного возврата к проекту создания боевого железнодорожного ракетного комплекса «Баргузин». По мнению Евсеева, «развёртывание «Баргузина» стало бы наиболее эффективным ответом на стратегическую угрозу, которую влечёт за собой рост военных баз НАТО у российских рубежей».

George Shuklin БЖРК «Молодец»

Эксперт считает, что при соответствующем политическом решении данный проект может быть реализован в течение трёх-пяти лет.

Боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) является специально сконструированным железнодорожным составом, включающим в себя вагоны со стратегическими ракетами, командными пунктами, технологическими и техническими системами, системами охраны и личным составом, который обеспечивает его работу.

Следует заметить, что на вооружении Вооружённых сил СССР, а затем и России с 1987 по 2005 год стоял подобный комплекс — БЖРК «Молодец». Всего было двенадцать составов, каждый из которых транспортировал по три межконтинентальные баллистические ракеты РТ-23 УТТХ разработки КБ «Южное». Данные ракеты имели срок эксплуатации 15 лет, кроме того, БЖРК «Молодец» попал под ограничения договора СНВ-2 и был снят с вооружения в 2005 году.

Defense Threat Reduction Agency Вагон-пусковая установка БЖРК «Молодец»

Американцы за скрытность дали «Молодцу» прозвище «Ядерный призрак». В Пентагоне признавали тот факт, что возможность уничтожения такого комплекса составляет не более десяти процентов. Дело в том, что внешне БЖРК ничем не отличается от обычного поезда, поэтому его очень трудно обнаружить. А в СССР (России) разветвлённая система железных дорог, протянувшаяся на огромной территории. БЖРК имел маршрут боевого патрулирования протяжённостью в десятки тысяч километров. За ночь он мог пройти тысячу километров и в случае необходимости нанести ракетный удар через несколько минут после остановки.

В то же время данный комплекс обладал одним существенным недостатком — ракета РТ-23 УТТХ была очень тяжёлой. Это требовало для проведения пуска выход на укреплённые участки железнодорожного полотна, что, конечно же, являлось демаскирующим признаком.

Преемник «Молодца» проект «Баргузин» стартовал в 2012 году. Разработчиком являлся Московский институт теплотехники, главный конструктор Юрий Соломонов. По открытым данным, всего планировалось поставить на вооружение пять составов. Каждый из них нёс бы по шесть межконтинентальных баллистических ракет. Итого получается тридцать пусковых установок.

Год окончания работ по проекту — 2018-й, год постановки на вооружение — 2019-й. В ноябре 2016 года на космодроме Плесецк состоялись успешные бросковые испытания ракеты для БЖРК «Баргузин». Однако в декабре 2017 года программа была остановлена. В качестве причины названа необходимость переключения финансирования на другие, более приоритетные проекты в сфере стратегического ракетного оружия. Получается, что для успешного завершения разработки не хватило двух лет.

В качестве МБР для «Баргузина» предполагалось использовать ракетный комплекс РС-24 «Ярс» разработки Московского института теплотехники. Вес ракеты около 47 тонн. Массогабаритные характеристики ракеты позволяли разместить её в обычном грузовом вагоне, имеющем грузоподъёмность 66−68 тонн, без проблем с превышением нагрузки на железнодорожное полотно и колёсные пары.

Mil.ru Межконтинентальная баллистическая ракета Р-24 «Ярс»

«Баргузин», благодаря облегчённой ракете, способен производить пуск на любом участке железной дороги, что является его важным преимуществом перед своим предшественником — БЖРК «Молодец».

Следует заметить, что РС-24 «Ярс» — это унифицированный ракетный комплекс. Он предназначен для разных типов базирования: для подвижного грунтового, для шахтного и для железнодорожного. МБР «Булава» морского базирования, которой вооружаются подлодки классов «Борей» и «Борей-А», кстати, также унифицирована с этими же ракетами по отдельным элементам и техническим решениям.

Межконтинентальная баллистическая ракета РС-24 «Ярс» создавалась на основе ракеты РС-12М2 «Тополь-М». По открытым данным, «Ярс» («Ядерная ракета сдерживания») имеет максимальную дальность полёта в 11−12 тысяч километров. Масса боеголовки — 1,3 тонны. Боеголовка несёт от трёх до шести боевых блоков в ядерном оснащении мощностью от 150 до 300 килотонн каждый.

Надо полагать, что дальнейшую судьбу БЖРК «Баргузин» решит военно-политическое руководство России. На сегодняшний день считается, что разработка данного комплекса приостановлена, однако изменение военно-политической ситуации в мире в худшую сторону может сделать завершение его создания вновь актуальным.

Уже сейчас очевидно, что БЖРК «Баргузин» потенциально будет значительно превосходить своего предшественника по точности, дальности полёта ракеты и другим характеристикам. Это позволит ему находиться в боевом составе РВСН как минимум 20 лет.

Vitaly V. Kuzmin Вагон обеспечения БЖРК «Молодец»

С постановкой на вооружение БЖРК «Баргузин» Ракетные войска стратегического назначения смогли бы воссоздать группировку на основе ракетных комплексов трёх видов базирования: шахтного, подвижного грунтового и железнодорожного. Данный подход ещё в годы СССР доказал свою высокую эффективность.

Преимущества нового «Ядерного призрака» заключаются в его скрытности, мобильности и сокрушающей огневой мощи. Благодаря российской системе железных дорог данный ракетный комплекс способен в короткие сроки оказаться в любой точке страны, т. к. за сутки поезд может пройти 2−2,5 тысячи километров. Нанесение ракетного удара по противнику возможно уже через несколько минут после остановки на любом участке железной дороги.

Таким образом, перспективный боевой железнодорожный ракетный комплекс «Баргузин» может стать ключевым элементом ядерного щита России, на который Запад ничем не сможет ответить.

При условии положительного политического решения с учётом объёма работ, выполненных по проекту, наличия готовой для развёртывания ракеты РС-24 «Ярс», а также сохранившейся наземной инфраструктуры от БЖРК «Молодец», вполне реально поставить БЖРК «Баргузин» на вооружение в течение трёх лет.