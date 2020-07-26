



Иван Шилов ИА REGNUM Собор Святой Софии

Кто знает, чем именно руководствовался президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, когда принял решение преобразовать собор Святой Софии — музей Айя-София — в мечеть и назначил первую мусульманскую службу на пятницу, 24 июля, день подписания Лозаннского договора, определившего контуры современной Турецкой Республики. Версий выброшено множество, но мы сейчас не о них, а о той реакции, которая последовала на этот исторический шаг турецкого президента.

Поступок Эрдогана пребывает сразу в двух измерениях — духовном и светском. Он вроде бы и сделал мечеть из христианского собора, но сделал это своеобразно. Виртуальные панели, которые распоряжением президента были наложены на православные фрески, говорят о том, что Святая София сегодня стала чем-то странным. Это и не мечеть, и не храм, и не музей. Это какой-то аналог языческих античных Афин, где апостол Павел увидел Христа в жертвеннике Неведомому Богу. Поэтому и после решения Эрдогана некоторые греческие православные, в частности в Австрии, продолжают рассматривать собор Святой Софии по-прежнему церковью, которая никогда не могла подвергнуться осквернению, даже если ее эксплуатировали в виде мечети после завоевания Константинополя в 1453 году, а затем использовали как музей. Для таких верующих Айя-София продолжает оставаться частью православной литургии, и в ней христиане всё равно чувствуют себя как дома. Конечно, нынешние турецкие власти увидят в подобных заявлениях прежде всего греческий след и будут стараться перевести все в конфликт между Анкарой и Афинами. Но это не «съедят» в окружающем Турцию мире.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган с супругой в Айя-Софии

Преобразование Святой Софии в мечеть не получило единодушного приветствия даже среди мусульман. Катар, Ливия и Иран поздравили Эрдогана с его «смелым решением», однако Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Саудовская Аравия обвинили президента в использовании ислама для получения поддержки электората. Негативные отклики последовали со стороны Индии и не только. С резкой критикой выступил президент Федерации католических епископских конференций Азии кардинал Чарльз Маунг Бо. Архиепископ Янгона заявил, что «последовательно и страстно» отстаивал защиту религиозной свободы как на своей родине, Мьянме, так и в других странах Азии. «Я часто выступал в защиту преследуемых мусульманских народов в Мьянме, и я буду продолжать делать это без колебаний и недвусмысленно, — сказал он. — Ибо истинная свобода вероисповедания требует уважения к свободе исповедания других, а также защиты своей собственной свободы. По этой причине решение Турции превратить собор Святой Софии в мечеть огорчает меня». И напомнил, как преследуют мусульман в его собственной стране, а также в Китае, Шри-Ланке и Индонезии.

Действия Анкары вызвали негодующую реакцию в Соединенных Штатах. Американские католические епископы выступили с совместными заявлениями с греческими православными епископами. Они «обеспокоены пренебрежением правительства Турции соблюдения религиозного плюрализма» и видят в последних его шагах продолжение «нападений на религиозную свободу христианских общин и других религиозных меньшинств» в стране. Католические и православные лидеры собираются воздействовать на американских политиков с тем, чтобы те оказали давление на турецкое правительство. Греческие и армянские общины США призывают бойкотировать турецкие товары и сервисы в ответ на преобразование собора Святой Софии в мечеть, заявляя, что «христиане на Ближнем Востоке столкнулись с геноцидом и преследованиями со стороны Турции. Довольно!» Однако главная реакция ожидается со стороны Европейского союза, который непосредственно граничит с Турецкой Республикой.

Tccb.gov.tr Намаз в Айя-Софии

Даже сугубо светские французские издания сейчас начинают заявлять, что «наша неспособность» противостоять «Эрдогану и исламизму напрямую связана с нашей неспособностью думать о себе как о цивилизационном пространстве». И это секулярная Франция, которая приняла в 1905 году законы, направленные на освобождение от политического влияния Церкви на государственные структуры! Как заявляют французские авторы, они «превратились в законы пустоты, освобождая Францию от христианского цивилизационного и культурного субстрата», и «это причина того, что мы беспомощны перед лицом культурного ислама», и потому не срабатывают такие «пустые понятия, как диалог, сосуществование, терпимость и «республиканские ценности». Париж призывают принять «консервативный подход, который заключается в том, чтобы заново утвердить наше культурное наследие, сформированное нашими греко-римскими традициями и нашими христианскими корнями, которые могут дать ответ на цивилизационный вызов, стоящий перед Западом».

Анкара пробудила своим решением по Святой Софии сразу несколько вулканов. Как можно судить, критические реакции на ее шаги проявляются с разной степенью интенсивности и вызваны разными причинами. На наш взгляд, самой серьезной для Турции станет рефлексия ЕС, которому предстоит выработать ответ на «цивилизационный вызов, стоящий перед Западом». Может быть, с этим связана и загадочная позиция Ватикана, который внешне слабо выразил свою позицию на действия Эрдогана в отношении Святой Софии. Может быть, исламизацию Турцию аналитики Святого престола считают возможностью пробудить Европу, напомнить ей о ее христианских корнях в ситуации, когда уже светским европейским политикам придется считаться с религиозным фактором.